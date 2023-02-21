Persian Kitten

Persian Kitten

Сухой корм для кошек

Полнорационный сухой корм для котят персидской породы в возрасте до 12 месяцев.

Доступные размеры

400g

2kg

4kg

10kg

Какова правильная часть?
Найти магазин
ДЕТАЛИ ПРОДУКТА
pa.productDetails.productDetailsImageAlt
ВЫГОДА

Здоровый рост и длинная шерсть

В период роста персидского котенка растет и его длинная, густая и шелковистая шерсть, являющаяся отличительным признаком этой породы. Рацион содержит адаптированное количество протеинов, точно сбалансированный комплекс витаминов и минеральных веществ (в т.ч. кальций и фосфор), что способствует поддержанию здорового роста, а также здоровья кожи и красоты шерсти.

Здоровое пищеварение

Высокопереваримые протеины (L.I.P.*), адаптированное содержание клетчатки (в т.ч. подорожник) и пребиотики способствуют поддержанию баланса кишечной флоры. *Протеины, отобранные по принципу максимальной усвояемости.

Поддержание иммунитета

Запатентованный комплекс* антиоксидантов, включающий витамин Е, способствует поддержанию системы естественной защиты котенка. *Франция, патент № ЕР1146870

Уникальная крокета: разработана специально для особых брахицефалических челюстей

Специально разработаннная крокета в форме крошечного прямоугольника с мягкой текстурой, которую персидскому котенку легко захватывать и разгрызать. Эксклюзивная формула: жирные кислоты омега-3 и омега-6.

L.I.P.

Специально отобранные протеины со степенью усвояемости свыше 90%.

ИНФОРМАЦИЯ О ПИТАНИИ