Persian Kitten

Здоровый рост и длинная шерсть

В период роста персидского котенка растет и его длинная, густая и шелковистая шерсть, являющаяся отличительным признаком этой породы. Рацион содержит адаптированное количество протеинов, точно сбалансированный комплекс витаминов и минеральных веществ (в т.ч. кальций и фосфор), что способствует поддержанию здорового роста, а также здоровья кожи и красоты шерсти.