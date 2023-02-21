Persian Kitten
Сухой корм для кошек
Полнорационный сухой корм для котят персидской породы в возрасте до 12 месяцев.
Доступные размеры
400g
2kg
4kg
10kg
Здоровый рост и длинная шерсть
В период роста персидского котенка растет и его длинная, густая и шелковистая шерсть, являющаяся отличительным признаком этой породы. Рацион содержит адаптированное количество протеинов, точно сбалансированный комплекс витаминов и минеральных веществ (в т.ч. кальций и фосфор), что способствует поддержанию здорового роста, а также здоровья кожи и красоты шерсти.
Здоровое пищеварение
Высокопереваримые протеины (L.I.P.*), адаптированное содержание клетчатки (в т.ч. подорожник) и пребиотики способствуют поддержанию баланса кишечной флоры. *Протеины, отобранные по принципу максимальной усвояемости.
Поддержание иммунитета
Запатентованный комплекс* антиоксидантов, включающий витамин Е, способствует поддержанию системы естественной защиты котенка. *Франция, патент № ЕР1146870
Уникальная крокета: разработана специально для особых брахицефалических челюстей
Специально разработаннная крокета в форме крошечного прямоугольника с мягкой текстурой, которую персидскому котенку легко захватывать и разгрызать. Эксклюзивная формула: жирные кислоты омега-3 и омега-6.
L.I.P.
Специально отобранные протеины со степенью усвояемости свыше 90%.
|Возраст котенка
|2- 3 месяца
|4 - 6 месяцев
|7 - 9 месяцев
|10 - 12 месяцев
|Вес
|0.8 кг - 2.1 кг
|1.8 кг - 3.9 кг
|2.4 кг - 5 кг
|2.9 кг - 5 кг
|Ежедневное количество (гранулы)
|40 - 69 г
|55 - 77 г
|53 - 66 г
|44 - 58 г
|Ежедневное количество (гранулы+ банки)
|16 - 45 г+ 1/2 банки Royal Canin Mother and Baby Care
|34 - 56 г + 1 пауч Royal Canin Kitten
|32 - 45 г + 1 пауч Royal Canin Kitten
|23 - 37г + 1 пауч Royal Canin Kitten