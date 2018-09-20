​Руководство по покупке котенка

Перед покупкой котенка важно изучить большое количество информации, чтобы не участвовать в финансировании безответственного разведения, а также чтобы быть уверенными, что вы принесете домой здоровое животное.

Преимущества покупки котенка

Повышается вероятность более долгой совместной жизни.

Вы можете получить более полные данные о всех ветеринарных процедурах, проведенных котенку.

Снижается вероятность того, что у котенка будут возникать проблемы с поведением, связанные с прошлым опытом.

Минусы покупки котенка

В первое время котятам нужно больше заботы и внимания, чем взрослым кошкам.

Котят необходимо воспитывать.

Котятам может потребоваться более интенсивный первоначальный уход и ветеринарная помощь, например по вакцинации.

Где купить котенка

Котенка можно купить у зарегистрированного заводчика. Прежде чем забрать котенка домой, важно убедиться, что котята и их мать здоровы и ухожены. Избегайте покупки котят у продавцов, которые не следят за благополучием животных. Настоятельно рекомендуется обратиться к заводчику или продавцу с хорошей репутацией. Вы можете посоветоваться с ветеринарным врачом по поводу выбора заводчика.