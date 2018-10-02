Что такое вирус иммунодефицита кошек?

Вирус иммунодефицита кошек (FIV) — это эквивалент ВИЧ у кошек. Важно отметить, что люди не могут заразиться вирусом FIV, хотя примерно 1–5% кошек являются носителями вируса.

Если кошка заражается вирусом FIV, она остается инфицированной на всю жизнь.

Как FIV распространяется среди кошек?

FIV распространяется в результате драк и укусов, поэтому чаще встречается у молодых нестерилизованных кошек, которые имеют доступ на улицу, особенно когда они устанавливают границы своей территории.

Он также может передаваться при переливании крови, если предварительно не был проведен анализ крови.

Что происходит, если кошка заражена вирусом иммунодефицита кошек?

FIV прогрессирует очень медленно, в течение нескольких лет, разрушая лейкоциты кошки. В результате животное теряет способность бороться с заболеваниями. Снижение иммунитета приводит к повышению восприимчивости ко вторичной инфекции, и кошке нужно больше времени, чтобы справляться с обычными заболеваниями.

Каковы симптомы FIV?

У кошек с FIV наблюдаются разные симптомы. Как владельца животного вас должны насторожить:

потеря в весе;

повышение температуры тела;

инфекции;

диарея;

вялость.

У больных кошек также могут развиться неврологические заболевания и некоторые виды рака.

Существуют ли анализы, которые помогут понять, есть ли у моей кошки FIV?

Ветеринарный врач может определить, заражена ли ваша кошка или котенок FIV, с помощью анализа крови.

Если у моей кошки FIV, возможно, ее стоит усыпить?

Наличие FIV не является показанием для эвтаназии, но необходимо соблюдать разумные меры предосторожности, инфицированным кошкам нельзя позволять свободно гулять, так как они могут стать источником заражения для других кошек.

Могу ли я сделать прививку против FIV моей кошке или котенку?

В 2002 году появилась вакцина против вируса иммунодефицита кошек.

Когда дело доходит до вакцинации вашего котенка, вам необходимо понимать, какие категории вакцин существуют.

А именно, есть две категории: «основные» и «рекомендуемые». Ветеринарные врачи должны прививать основными вакцинами всех котят и кошек независимо от их образа жизни.

В число основных вакцин входят вакцины против следующих заболеваний:

кошачий грипп — герпесвирус кошек (fHV) и калицивирус кошек (FCV);

вирус панлейкопении кошек (FPV);

вирус лейкемии кошек (FeLV).

Вакцина против FIV не попадает в категорию основных. Это означает, что она нужна не всем кошкам или котятам. Вакцины, которые попадают в категорию рекомендуемых, применяются в зависимости от образа жизни кошки или котенка.

Если вы обеспокоены и хотите понять, какие прививки нужно сделать вашему котенку, проконсультируйтесь с ветеринарным врачом и получите рекомендации, основанные на нескольких различных факторах, включая то, будет ли ваша кошка выходить на улицу и контактировать с другими кошками.

Сколько инъекций будет сделано моей кошке или котенку?

Вакцинация против FIV состоит из трех инъекций, которые делают с интервалом в 2–4 недели.

Когда моя кошка будет защищена от FIV?

Котенок не будет защищен до третьей инъекции, то есть до тех пор вы должны постоянно содержать его в помещении.

Нужна ли ревакцинация против FIV?

Вашему котенку потребуется регулярная ревакцинация — через год после второй инъекции и ежегодно после этого. Ветеринарный врач расскажет вам о схеме вакцинации, а также напомнит, когда настанет время для ревакцинации.

Помните, что если вы не уверены в том, какие прививки нужны вашему котенку или кошке, проконсультируйтесь с ветеринарным врачом.