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Основные питательные вещества для котят

Мы подбираем ингредиенты в соответствии с их диетологическим профилем и качеством, а также учитываем рациональное использование ресурсов. Эти ингредиенты помогают обеспечить котят необходимыми питательными веществами для их здорового роста и развития. Полноценный и сбалансированный рацион напоминает сложную мозаику — он обеспечивает точное сочетание питательных веществ, необходимых для здорового развития котенка.
Kitten standing indoors licking its lips next to a stainless steel feeding bowl
bengal-kittens-playing-on-a-white-sheet

Питание котенка должно поддерживать его рост

Поскольку котята переживают период интенсивного роста, их рацион должен отличаться более высоким содержанием белка. Белки имеют большое значение для формирования мышечной массы, скелета и других тканей. Несбалансированное питание может вызвать серьезные проблемы со здоровьем, такие как заболевания костей и суставов. Кроме того, быстрый рост котенка создает повышенную нагрузку на его уязвимую пищеварительную систему. В связи с этим корм для котят должен не только быть сбалансированным, но и максимально легко усваиваться.

Потребности котят, связанные с их развитием

Потребности растущих котят сильно отличаются от потребностей взрослых кошек и уж тем более людей. Котенок должен получать с кормом правильное сочетание питательных веществ, необходимых для поддержания его кондиции тела, развития и роста. Необходимо принимать во внимание, что его пищеварительная и иммунная система еще не полностью сформированы, а зубы не сменились на постоянные. Адаптированное диетологическое решение способствует росту, удовлетворяет потребности щенка в энергии и поддерживает иммунную систему.

Ассортимент продуктов для котят

Рационы ROYAL CANIN® для котят поддерживают рост и развитие вашего питомца, обеспечивая его всеми необходимыми питательными веществами для удовлетворения потребностей котенка в первый год жизни.

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Sacred Birman kitten eating wet food in black and white on a white background

Узнайте больше о кормлении

Чтобы поддержать здоровое развитие котенка и обеспечить ему здоровье в будущем, жизненно важно подобрать для питомца сбалансированный полнорационный корм, учитывающий его индивидуальные потребности.

Кормление котенка