Основные питательные вещества для котят
Питание котенка должно поддерживать его рост
Потребности котят, связанные с их развитием
- Высокое содержание энергии и качественные белки для поддержания роста
- Укрепление незрелой иммунной системы
- Легкая усвояемость
- Адаптированы к размеру ротовой полости и молочным зубам
- Способствует когнитивному развитию, формированию клеток и скелета
- иммунная и когнитивная функции;
- функционирование и восстановление клеток;
- снижение воспалительных процессов;
- жировой обмен;
- свертывание крови;
- работа мозга и печени.
Питание вашего питомца в период роста влияет на его здоровье и формирует пищевые привычки на всю последующую жизнь. На этом этапе особенно важен здоровый и сбалансированный рацион. Полнорационный сбалансированный корм, учитывающий особые потребности питомца, имеет жизненно важное значение для сохранения его здоровья. Чтобы получить дальнейшие рекомендации и информацию о выборе подходящего питания для вашего питомца, проконсультируйтесь со своим ветеринарным врачом или, если у вас его еще нет, найдите врача здесь.
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Рационы ROYAL CANIN® для котят поддерживают рост и развитие вашего питомца, обеспечивая его всеми необходимыми питательными веществами для удовлетворения потребностей котенка в первый год жизни.
Узнайте больше о кормлении
Чтобы поддержать здоровое развитие котенка и обеспечить ему здоровье в будущем, жизненно важно подобрать для питомца сбалансированный полнорационный корм, учитывающий его индивидуальные потребности.