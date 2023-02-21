Golden Retriever Puppy

Golden Retriever Puppy

Сухой корм для собак

Полнорационный сухой корм для щенков породы золотистый ретривер до 15 месяцев.

Доступные размеры

1kg

3kg

12kg

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ДЕТАЛИ ПРОДУКТА
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ВЫГОДА

Поддержание иммунитета

Рост – это важный этап в жизни вашей собаки: это время больших перемен, открытий и новых встреч с другими животными и людьми. В течение этого ключевого периода иммунная система щенка постепенно развивается и крепнет. Рацион Golden retriever puppy помогает поддерживать систему естественной защиты щенка благодаря запатентованному* комплексу антиоксидантов, который включает витамин Е. * Франция, патент № ЕР1146870.

Здоровье кожи и шерсти

Рацион Golden retriever puppy способствует поддержанию барьерной функции кожи (эксклюзивный комплекс) и здоровья кожи (ЭПК и ДГК). Обогащен маслом огуречника аптечного.

Здоровое пищеварение

Комбинация питательных веществ с протеинами высокого качества (L.I.P.*) и пребиотиками (ФОС) для поддержания здорового пищеварения и баланса кишечной флоры, способствующих нормальной констистенции испражнений. *Протеины, отобранные по принципу максимальной усвояемости.

Эксклюзивная крокета

Форма, размер, текстура и формула крокеты адаптированы для щенка золотистого ретривера.

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