French Bulldog Puppy

French Bulldog Puppy

Сухой корм для собак

Полнорационный сухой корм для щенков породы французский бульдог до 12 месяцев.

Доступные размеры

1kg

3kg

10kg

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ДЕТАЛИ ПРОДУКТА

Корм ROYAL CANIN® French Bulldog Puppy, подходящий для щенков породы Французский бульдог до 12 месяцев, специально разработан с учетом потребностей в питательных веществах вашего питомца в период роста. <p>Благодаря запатентованному комплексу антиоксидантов, включающему витамин Е, корм ROYAL CANIN® French Bulldog Puppy помогает поддерживать естественную защиту вашего щенка в период формирования его иммунной системы. <p>ROYAL CANIN® French Bulldog Puppy содержит белки высокого качества (L.I.P.), специально отобранные в силу высокой усвояемости, а также ценные пребиотики. Сочетание этих питательных веществ помогает поддерживать оптимальное здоровье пищеварения. <p>Кроме того, формула продукта также помогает поддерживать барьерную функцию кожи, что, как следствие, способствует улучшению здоровья кожи вашей собаки. <p>Гранулы ROYAL CANIN® French Bulldog Puppy созданы специально для щенков французского бульдога. Поскольку эта порода имеет брахицефальное строение челюсти, форма и размер гранул специально адаптированы для облегчения захвата корма. Кроме того, текстура крокет  стимулирует разгрызание.

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ВЫГОДА

Поддержание иммунитета

Рост это важный этап в жизни вашей собаки: это время больших перемен, открытий и новых встреч с другими животными и людьми. В течение этого ключевого периода иммунная система щенка постепенно развивается и крепнет. Рацион French bulldog puppy помогает поддерживать систему естественной защиты щенка благодаря запатентованному* комплексу антиоксидантов, который включает витамин Е. * Франция, патент № ЕР1146870.

Здоровое пищеварение

Комбинация питательных веществ с протеинами высокого качества (L.I.P.*) и пребиотиками (ФОС) для поддержания здорового пищеварения и баланса кишечной флоры, способствующих нормальной констистенции испражнений. *Протеины, отобранные по принципу максимальной усвояемости.

Здоровье кожи

Формула рациона помогает поддерживать барьерную функцию кожи (эксклюзивный комплекс) и ее здоровье.

Эксклюзивная крокета: особые брахицефалические челюсти

Эксклюзивная крокета разработана для облегчения захвата корма щенком французского бульдога и для стимулирования его к разгрызанию.

ИНФОРМАЦИЯ О ПИТАНИИ