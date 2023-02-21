French Bulldog Puppy
Сухой корм для собак
Полнорационный сухой корм для щенков породы французский бульдог до 12 месяцев.
Доступные размеры
1kg
3kg
10kg
Корм ROYAL CANIN® French Bulldog Puppy, подходящий для щенков породы Французский бульдог до 12 месяцев, специально разработан с учетом потребностей в питательных веществах вашего питомца в период роста. <p>Благодаря запатентованному комплексу антиоксидантов, включающему витамин Е, корм ROYAL CANIN® French Bulldog Puppy помогает поддерживать естественную защиту вашего щенка в период формирования его иммунной системы. <p>ROYAL CANIN® French Bulldog Puppy содержит белки высокого качества (L.I.P.), специально отобранные в силу высокой усвояемости, а также ценные пребиотики. Сочетание этих питательных веществ помогает поддерживать оптимальное здоровье пищеварения. <p>Кроме того, формула продукта также помогает поддерживать барьерную функцию кожи, что, как следствие, способствует улучшению здоровья кожи вашей собаки. <p>Гранулы ROYAL CANIN® French Bulldog Puppy созданы специально для щенков французского бульдога. Поскольку эта порода имеет брахицефальное строение челюсти, форма и размер гранул специально адаптированы для облегчения захвата корма. Кроме того, текстура крокет стимулирует разгрызание.
Поддержание иммунитета
Рост это важный этап в жизни вашей собаки: это время больших перемен, открытий и новых встреч с другими животными и людьми. В течение этого ключевого периода иммунная система щенка постепенно развивается и крепнет. Рацион French bulldog puppy помогает поддерживать систему естественной защиты щенка благодаря запатентованному* комплексу антиоксидантов, который включает витамин Е. * Франция, патент № ЕР1146870.
Здоровое пищеварение
Комбинация питательных веществ с протеинами высокого качества (L.I.P.*) и пребиотиками (ФОС) для поддержания здорового пищеварения и баланса кишечной флоры, способствующих нормальной констистенции испражнений. *Протеины, отобранные по принципу максимальной усвояемости.
Здоровье кожи
Формула рациона помогает поддерживать барьерную функцию кожи (эксклюзивный комплекс) и ее здоровье.
Эксклюзивная крокета: особые брахицефалические челюсти
Эксклюзивная крокета разработана для облегчения захвата корма щенком французского бульдога и для стимулирования его к разгрызанию.
|Возраст
|Вес взрослой собаки 8 кг
|Вес взрослой собаки 10 кг
|Вес взрослой собаки 14 кг
|2 месяца
|122 г (1+2/8)
|144 г (1+ 4/8)
|182 г (1+7/8)
|3 месяца
|143 г (1+4/8)
|169 г (1+6/8)
|215 г (2+1/8)
|4 месяца
|152 г (1+4/8)
|180 г (1+7/8)
|230 г (2+3/8)
|5 месяцев
|154 г (1+5/8)
|183 г (1+7/8)
|235 г (2+3/8)
|6 месяцев
|153 г (1+4/8)
|182 г (1+7/8)
|234 г (2+3/8)
|7 месяцев
|138 г (1+3/8)
|165 г (1+5/8)
|217 г (2+2/8)
|9 месяцев
|110 г (1+1/8)
|131 г (1+3/8)
|185 г (1+7/8)
|11 месяцев
|French Bulldog Adult
|129 г (1+2/8)
|166 г (1+6/8)
|12 месяцев
|French Bulldog Adult
|French Bulldog Adult
|French Bulldog Adult
|-
|-
|-
|мерний стакан 240 мл - 98 г