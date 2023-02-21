Корм ROYAL CANIN® French Bulldog Puppy, подходящий для щенков породы Французский бульдог до 12 месяцев, специально разработан с учетом потребностей в питательных веществах вашего питомца в период роста. <p>Благодаря запатентованному комплексу антиоксидантов, включающему витамин Е, корм ROYAL CANIN® French Bulldog Puppy помогает поддерживать естественную защиту вашего щенка в период формирования его иммунной системы. <p>ROYAL CANIN® French Bulldog Puppy содержит белки высокого качества (L.I.P.), специально отобранные в силу высокой усвояемости, а также ценные пребиотики. Сочетание этих питательных веществ помогает поддерживать оптимальное здоровье пищеварения. <p>Кроме того, формула продукта также помогает поддерживать барьерную функцию кожи, что, как следствие, способствует улучшению здоровья кожи вашей собаки. <p>Гранулы ROYAL CANIN® French Bulldog Puppy созданы специально для щенков французского бульдога. Поскольку эта порода имеет брахицефальное строение челюсти, форма и размер гранул специально адаптированы для облегчения захвата корма. Кроме того, текстура крокет стимулирует разгрызание.