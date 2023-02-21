Chihuahua Puppy
Сухой корм для собак
Полнорационный сухой корм для щенков породы чихуахуа в возрасте от 2 до 8 месяцев.
Доступные размеры
500g
1.5kg
Фаза роста является важным этапом в жизни вашего щенка – это время важных физиологических изменений и новых открытий. В этот ключевой период происходит постепенное развитие иммунной системы. <p>Корм ROYAL CANIN® Chihuahua Puppy содержит запатентованный комплекс антиоксидантов, включая витамин Е, которые помогают поддерживать естественную защиту вашего щенка, пока она еще не полностью сформировалась.<p>Эксклюзивные гранулы ROYAL CANIN® Chihuahua Puppy специально адаптированы к миниатюрным размерам челюстей щенка чихуахуа для облегчения захвата и разгрызания корма.<p>Уникальная формула и тщательно отобранные натуральные ароматизаторы делают этот продукт очень аппетитным, а это означает, что он подходит даже для самых привередливых чихуахуа!<p>Кроме того, формула ROYAL CANIN® Chihuahua Puppy содержит множество полезных питательных веществ, способствующих здоровому пищеварению щенка. Идеальное сочетание нутриентов позволяет уменьшить как объем стула, так и его запах!
Поддержание иммунитета
Рацион помогает поддерживать естественную защиту организма щенка чихуахуа.
Высокая вкусовая привлекательность
Chihuahua puppy удовлетворяет аппетит чихуахуа благодаря сочетанию трёх факторов: адаптировання по размеру и форме крокета, эксклюзивная формула и отборные ароматы.
Уменьшение объёма и запаха испражнений
Данная формула помогает уменьшить запах и объём испражнений.
|Возраст
|Вес взрослой собаки 1 кг
|Вес взрослой собаки 2 кг
|Вес взрослой собаки 3 кг
|2 месяца
|29 г (3/8)
|49 г (4/8)
|71 г (6/8)
|3 месяца
|32 г (3/8)
|55 г (5/8)
|80 г (7/8)
|4 месяца
|33 г (3/8)
|56 г (5/8)
|84 г (1)
|5 месяцев
|33 г (3/8 )
|56 г (5/8)
|84 г (1)
|6 месяцев
|29 г (3/8)
|48 г (4/8)
|77 г (7/8)
|7 месяцев
|24 г (2/8)
|40 г (4/8)
|69 г (6/8)
|8 месяцев
|24 г (2/8)
|40 г (4/8)
|61 г (5/8)
|9 месяцев
|Chihuahua Adult
|Chihuahua Adult
|Chihuahua Adult
|мерный стакан 240 мл - 88 г