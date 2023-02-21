Chihuahua Puppy

Chihuahua Puppy

Сухой корм для собак

Полнорационный сухой корм для щенков породы чихуахуа в возрасте от 2 до 8 месяцев.

Доступные размеры

500g

1.5kg

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ДЕТАЛИ ПРОДУКТА

Фаза роста является важным этапом в жизни вашего щенка – это время важных физиологических изменений и новых открытий. В этот ключевой период происходит постепенное развитие иммунной системы. <p>Корм ROYAL CANIN® Chihuahua Puppy содержит запатентованный комплекс антиоксидантов, включая витамин Е, которые помогают поддерживать естественную защиту вашего щенка, пока она еще не полностью сформировалась.<p>Эксклюзивные гранулы ROYAL CANIN® Chihuahua Puppy специально адаптированы к миниатюрным размерам челюстей щенка чихуахуа для облегчения захвата и разгрызания корма.<p>Уникальная формула и тщательно отобранные   натуральные ароматизаторы  делают  этот продукт очень аппетитным, а это означает, что он подходит даже для самых привередливых чихуахуа!<p>Кроме того, формула ROYAL CANIN® Chihuahua Puppy содержит множество полезных питательных веществ, способствующих здоровому пищеварению щенка. Идеальное сочетание нутриентов позволяет уменьшить как объем стула, так и его запах!

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ВЫГОДА

Поддержание иммунитета

Рацион помогает поддерживать естественную защиту организма щенка чихуахуа.

Высокая вкусовая привлекательность

Chihuahua puppy удовлетворяет аппетит чихуахуа благодаря сочетанию трёх факторов: адаптировання по размеру и форме крокета, эксклюзивная формула и отборные ароматы.

Уменьшение объёма и запаха испражнений

Данная формула помогает уменьшить запах и объём испражнений.

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