Фаза роста является важным этапом в жизни вашего щенка – это время важных физиологических изменений и новых открытий. В этот ключевой период происходит постепенное развитие иммунной системы. <p>Корм ROYAL CANIN® Chihuahua Puppy содержит запатентованный комплекс антиоксидантов, включая витамин Е, которые помогают поддерживать естественную защиту вашего щенка, пока она еще не полностью сформировалась.<p>Эксклюзивные гранулы ROYAL CANIN® Chihuahua Puppy специально адаптированы к миниатюрным размерам челюстей щенка чихуахуа для облегчения захвата и разгрызания корма.<p>Уникальная формула и тщательно отобранные натуральные ароматизаторы делают этот продукт очень аппетитным, а это означает, что он подходит даже для самых привередливых чихуахуа!<p>Кроме того, формула ROYAL CANIN® Chihuahua Puppy содержит множество полезных питательных веществ, способствующих здоровому пищеварению щенка. Идеальное сочетание нутриентов позволяет уменьшить как объем стула, так и его запах!