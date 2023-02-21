Jack Russell Terrier Puppy
Сухой корм для собак
Полнорационный сухой корм для щенков породы джек-рассел-терьер до 10 месяцев.
Доступные размеры
Какова правильная часть?
500g
1.5kg
3kg
ДЕТАЛИ ПРОДУКТА
ВЫГОДА
Поддержание иммунитета
Рацион помогает поддерживать естественную защиту организма щенка джек-рассел-терьера.
Здоровый рост
Щенок джек-рассел-терьера отличается интенсивным ростом и живым темпераментом. Формула рациона обеспечивает гармоничный рост благодаря адаптированному содержанию энергии, протеинов, кальция и фосфора.
Здоровое пищеварение
Рацион способствует поддержанию здорового пищеварения и баланса кишечной флоры.
Эксклюзивная крокета: здоровье зубов
Форма, размер, текстура и формула крокеты адаптированы для щенка джек-рассел-терьер.
ИНФОРМАЦИЯ О ПИТАНИИ
Дегидратированные протеины мяса птицы, рис, изолят растительных протеинов*, пшеница, животные жиры, кукуруза, гидролизат протеинов животного происхождения, свекольный жом, кукурузный глютен, минеральные вещества, рыбий жир, соевое масло, дрожжи, фруктоолигосахариды, гидролизат дрожжей (источник мaннанолигосахаридов), масло огуречника аптечного, экстракт бархатцев прямостоячих (источник лютеина).
Добавки (на 1 кг): пищевые добавки: витамин A - 29400 ME; витамин D3 - 800 ME; железо - 42 мг; йод – 4,2 мг; медь – 5 мг; марганец - 55 мг; цинк - 164 мг; сeлeн - 0,09 мг; консерванты, антиоксиданты.
Аналитические компоненты: сырой протеин - 32%; сырой жир - 18%; сырая зола – 6,9%; сырая клетчатка – 1,4%; кальций - 1,15%; фосфор - 0,91%.
* L.I.P. - протеины, отобранные по принципу максимальной усвояемости.
|Возраст
|Вес взрослой собаки 3 кг
|Вес взрослой собаки 6 кг
|Вес взрослой собаки 10 кг
|2 месяца
|95 г (1)
|115 г (1+2/8)
|149 г (1+2/8)
|3 месяца
|107 г (1+1/8)
|135 г (1+4/8)
|175 г (1+7/8)
|4 месяца
|112 г (1+2/8)
|143 г (1+4/8)
|186 г (2)
|5 месяцев
|113 г (1+2/8)
|145 г (1+4/8)
|189 г (2)
|6 месяцев
|102 г (1+1/8)
|144 г (1+4/8)
|189 г (2)
|7 месяцев
|95 г (1)
|135 г (1+4/8)
|177 г (1+7/8)
|8 месяцев
|87 г (7/8)
|126 г (1+3/8)
|165 г (1+6/8)
|9 месяцев
|90 г (1)
|116 г (1+3/8)
|153 г (1+5/8)
|10 месяцев
|92 г (1)
|118 г (1+2/8)
|157 г (1+5/8)
|мерний стакан 240 мл - 93 г