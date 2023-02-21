Jack Russell Terrier Puppy

Jack Russell Terrier Puppy

Сухой корм для собак

Полнорационный сухой корм для щенков породы джек-рассел-терьер до 10 месяцев.

Доступные размеры

500g

1.5kg

3kg

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ДЕТАЛИ ПРОДУКТА
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ВЫГОДА

Поддержание иммунитета

Рацион помогает поддерживать естественную защиту организма щенка джек-рассел-терьера.

Здоровый рост

Щенок джек-рассел-терьера отличается интенсивным ростом и живым темпераментом. Формула рациона обеспечивает гармоничный рост благодаря адаптированному содержанию энергии, протеинов, кальция и фосфора.

Здоровое пищеварение

Рацион способствует поддержанию здорового пищеварения и баланса кишечной флоры.

Эксклюзивная крокета: здоровье зубов

Форма, размер, текстура и формула крокеты адаптированы для щенка джек-рассел-терьер.

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