Dachshund Puppy
Сухой корм для собак
Полнорационный сухой корм для щенков породы такса в возрасте от 2 до 10 месяцев.
Доступные размеры
1.5kg
Корм ROYAL CANIN® Dachshund Puppy, предназначенный для щенков таксы до 10 месяцев, специально разработан с учетом всех пищевых потребностей вашего щенка.<p>В период активного роста постепенно развивается иммунная система вашего щенка. Корм ROYAL CANIN® Dachshund Puppy содержит запатентованный комплекс антиоксидантов, в том числе витамин Е, способствующий поддержанию естественной защиты щенка.<p>Благодаря оптимальному соотношению кальция и фосфора в составе ROYAL CANIN® Dachshund Puppy, корм помогает поддерживать здоровье костей растущего щенка.<p>ROYAL CANIN® Dachshund Puppy содержит высококачественные белки, специально отобранные в силу высокой усвояемости, а также полезные пребиотики. Таким образом, корм обеспечивает здоровье пищеварительного тракта.<p>Также благодаря использованию хелаторов кальция эксклюзивные гранулы ROYAL CANIN® Dachshund Puppy помогают поддержать здоровье полости рта, снижая скорость образования зубного камня.
Поддержание костей и суставов
Dachshund Puppy способствует поддержанию костей и суставов щенка таксы благодаря адаптированному содержанию кальция и фосфора. Эта эксклюзивная формула также помогает поддержанию идеального веса.
Здоровое пищеварение
Рацион способствует поддержанию здорового пищеварения и баланса кишечной флоры.
Поддержание иммунитета
Рацион помогает поддерживать естественную защиту организма щенка таксы.
Эксклюзивная крокета: здоровье зубов
Помогает уменьшить образование зубного камня благодаря хелаторам кальция.
|Возраст
|Вес взрослой собаки 3 кг
|Вес взрослой собаки 6 кг
|Вес взрослой собаки 10 кг
|2 месяца
|67 г (6/8)
|108 (1+2/8)
|153 г (1+6/8)
|3 месяца
|75 г (7/8)
|125 г (1+2/8)
|180 г (2+1/8)
|4 месяца
|79 г (7/8)
|131 г (1+4/8)
|191 г (2+2/8)
|5 месяцев
|79 г (7/8)
|132 г (1+4/8)
|195 г (2+2/8)
|6 месяцев
|71 г (7/8)
|131 г (1+4/8)
|194 г (2+2/8)
|7 месяцев
|64 г (6/8)
|118 г (1+3/8)
|175 (2)
|8 месяцев
|57 г (5/8)
|106 г (1+2/8)
|157 г (1+7/8)
|9 месяцев
|56 г (5/8)
|95 г (1+1/8)
|140 (1+5/8)
|10 месяцев
|56 г (5/8)
|140 г (1+5/8)
|139 г (1+5/8)
|11 месяцев
|мерний стакан 240 мл - 77 г