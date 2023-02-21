Корм ROYAL CANIN® Dachshund Puppy, предназначенный для щенков таксы до 10 месяцев, специально разработан с учетом всех пищевых потребностей вашего щенка.<p>В период активного роста постепенно развивается иммунная система вашего щенка. Корм ROYAL CANIN® Dachshund Puppy содержит запатентованный комплекс антиоксидантов, в том числе витамин Е, способствующий поддержанию естественной защиты щенка.<p>Благодаря оптимальному соотношению кальция и фосфора в составе ROYAL CANIN® Dachshund Puppy, корм помогает поддерживать здоровье костей растущего щенка.<p>ROYAL CANIN® Dachshund Puppy содержит высококачественные белки, специально отобранные в силу высокой усвояемости, а также полезные пребиотики. Таким образом, корм обеспечивает здоровье пищеварительного тракта.<p>Также благодаря использованию хелаторов кальция эксклюзивные гранулы ROYAL CANIN® Dachshund Puppy помогают поддержать здоровье полости рта, снижая скорость образования зубного камня.