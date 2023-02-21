Dachshund Puppy

Dachshund Puppy

Сухой корм для собак

Полнорационный сухой корм для щенков породы такса в возрасте от 2 до 10 месяцев.

Доступные размеры

1.5kg

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ДЕТАЛИ ПРОДУКТА

Корм ROYAL CANIN® Dachshund Puppy, предназначенный для щенков таксы до 10 месяцев, специально разработан с учетом всех пищевых потребностей вашего щенка.<p>В период активного роста постепенно развивается иммунная система вашего щенка. Корм ROYAL CANIN® Dachshund Puppy содержит запатентованный комплекс антиоксидантов, в том числе витамин Е, способствующий поддержанию естественной защиты щенка.<p>Благодаря оптимальному соотношению кальция и фосфора в составе ROYAL CANIN® Dachshund Puppy, корм помогает поддерживать здоровье костей растущего щенка.<p>ROYAL CANIN® Dachshund Puppy содержит высококачественные белки, специально отобранные в силу высокой усвояемости, а также полезные пребиотики. Таким образом, корм обеспечивает здоровье пищеварительного тракта.<p>Также благодаря использованию хелаторов кальция эксклюзивные гранулы ROYAL CANIN® Dachshund Puppy помогают поддержать здоровье полости рта, снижая скорость образования зубного камня.

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ВЫГОДА

Поддержание костей и суставов

Dachshund Puppy способствует поддержанию костей и суставов щенка таксы благодаря адаптированному содержанию кальция и фосфора. Эта эксклюзивная формула также помогает поддержанию идеального веса.

Здоровое пищеварение

Рацион способствует поддержанию здорового пищеварения и баланса кишечной флоры.

Поддержание иммунитета

Рацион помогает поддерживать естественную защиту организма щенка таксы.

Эксклюзивная крокета: здоровье зубов

Помогает уменьшить образование зубного камня благодаря хелаторам кальция.

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