ROYAL CANIN® Yorkshire Terrier, предназначенный для щенков собаки породы йоркширский терьер в возрасте до 10 месяцев, специально разработан с учетом потребностей вашей собаки в питательных веществах.<p>В период роста иммунная система вашего щенка постепенно развивается. ROYAL CANIN® Yorkshire Terrier содержит запатентованный комплекс антиоксидантов, включающий витамин Е, для поддержания естественной защиты вашего щенка.<p>ROYAL CANIN® Yorkshire Terrier обогащен жирными кислотами Омега-3 (ЭПК и ДГК) и Омега-6 (содержащимися в масле огуречника аптечного), а также биотином для поддержания здоровья кожи и блеска шерсти вашего щенка.<p>ROYAL CANIN® Yorkshire Terrier Puppy также способствует оптимальному пищеварению. Комплекс питательных веществ – высококачественных белков (L.I.P.) и пребиотиков (FOS) помогают поддерживать баланс микрофлоры кишечника.<p>Кроме того, специально разработанные гранулы Royal CANIN® Yorkshire Terrier способствуют поддержанию гигиены полости рта, замедляя образование зубного камня.