Первый визит щенка к ветеринарному врачу
Важно записать щенка на прием к ветеринарному врачу вскоре после того, как привезете его к себе домой. Найдите ветеринарного врача, которому вы можете доверять, чтобы обеспечить благополучие щенка на протяжении всей его жизни.
Выбор ветеринарного врача для вашего щенка
Если вы выберете ветеринарного врача еще до появления щенка в вашем доме, это позволит вам с самых первых дней начать заботиться о его благополучии. Если вы еще не нашли ветеринарного врача, можно воспользоваться одним из множества вариантов. Порекомендовать ветеринарного врача могут ваши друзья или родственники, но если вы хотите выбрать ветеринарную клинику самостоятельно, нужно изучить следующие вопросы.
- Репутация - рекомендуют ли клинику жители вашего района? Есть ли отзывы онлайн?
- Расположение - насколько близко к вашему дому расположена клиника? Легко ли добраться на машине или общественном транспорте?
- Оборудование - какое оборудование имеется в клинике? Как вы оцениваете чистоту и свежесть ремонта в помещениях клиники?
- Уровень сервиса - возможно ли обслуживание ночью и в выходные дни? Какие программы профилактики заболеваний предлагаются в клинике?
Подготовка к первому посещению ветеринарной клиники
Чтобы достоверно оценить состояние здоровья вашей собаки и учесть в рекомендациях ее индивидуальные особенности, ветеринарному врачу нужно получить о ней как можно больше информации. Перед консультацией подготовьте в письменном виде ответы на следующие вопросы.
- Информация обо всех проведенных прививках.
- Какой корм в настоящее время получает ваша собака, включая бренд, количества и т. д.
- Информация о проводящихся противопаразитарных обработках, также с указанием производителей препаратов и даты последнего применения
- Любые изменения в поведении вашей собаки, которые вы заметили в последнее время: аппетит, потребность в воде, вес и т. д.
- Все документы, касающиеся щенка, которые у вас имеются.
Поездка к ветеринарному врачу со щенком
Обеспечьте безопасность щенка в машине во время поездки к ветеринарному врачу. Перевозите его в надежно закрепленной сумке для перевозки собак или в клетке подходящего размера. Собак может укачивать, поэтому лучше не кормить щенка непосредственно перед поездкой в автомобиле.
To help reduce stress make sure you spend some time getting your puppy used to travelling in the car outside of visits to the vet. Щенки очень восприимчивы к происходящему вокруг, и отрицательный опыт будет иметь длительный эффект, поэтому важно, чтобы щенок не связывал автомобиль только с поездкой к ветеринарному врачу.
Правильное обращение со щенком в приемной ветеринарного врача
Ради благополучия вашего щенка лучше всего держать его на поводке. Это позволит при необходимости контролировать его действия. В приемной может быть много посетителей, поэтому будьте внимательны и следите за другими животными, особенно кошками.
Как успокоить щенка на смотровом столе
Ветеринарные осмотры могут вызвать стресс у животных. Постарайтесь сделать так, чтобы осмотр врача сопровождался как можно меньшим количеством неприятных ощущений для вашего щенка. Если вы используете корм для поощрения вашего питомца, дайте ему какое-либо лакомство в награду за спокойное поведение. Благодаря этому процедура осмотра будет связана с положительными эмоциями, что упростит задачу ветеринарного специалиста во время следующих посещений.
Чего ожидать при первом посещении ветеринарного врача со щенком
Первое посещение ветеринарного врача - это не простая консультация. Во время него будет проведено всестороннее обследование вашего щенка. By the end of the appointment your vet will be able to:
- убедиться в отсутствии факторов, которые могут негативно повлиять на самочувствие щенка;
- заполнить ветеринарную карту щенка, которая важна для отслеживания его состояния здоровья;
- проконсультировать вас по вопросам поведения, характерного для данной породы;
- дать рекомендации по лечению от блох и гельминтов;
- составить программу вакцинации с учетом особенностей вашего щенка и его образа жизни;
- посоветовать подходящий рацион с учетом образа жизни вашего щенка и условий его содержания.
Установка микрочипа щенку
Если у вашего щенка еще нет микрочипа, его можно установить во время первого посещения ветеринарного врача. Установка микрочипа - это быстрый, безопасный и эффективный способ идентификации собак.
Хорошо, если первое посещение ветеринарного врача не окажется неприятным опытом для вашего щенка. Уделите время поиску ветеринарного врача, которому вы можете доверять, чтобы обеспечить благополучие щенка на протяжении всей его жизни.
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