Labrador Retriever Puppy

Labrador Retriever Puppy

Сухой корм для собак

Полнорационный сухой корм для щенков породы лабрадор-ретривер до 15 месяцев.

Доступные размеры

50g

1kg

3kg

12kg

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ДЕТАЛИ ПРОДУКТА

Корм ROYAL CANIN® Labrador Retriever Puppy подходит для щенков до 15 месяцев и специально разработан с учетом потребностей вашего растущего лабрадора-ретривера в питательных веществах.Поскольку иммунная система вашего щенка развивается постепенно, корм Royal CANIN® Labrador Retriever Puppy содержит эксклюзивный комплекс антиоксидантов, включая витамин Е, для поддержания естественной защиты в  ключевой период роста.Благодаря специально адаптированной энергетической ценности, сбалансированному содержанию белка, кальция и фосфора, Royal CANIN® Labrador Retriever Puppy способствует  оптимальному развитию скелете. Продукт способствует гармоничному набору веса, чтобы помочь вашему щенку поддерживать оптимальный вес по мере его роста.ROYAL CANIN® Labrador Retriever Puppy содержит комплекс питательных веществ – высококачественных белков (L.I.P.) и пребиотиков (FOS), нормализующих пищеварение и позволяющих поддерживать баланс кишечной флоры, а также улучшающих качество стула.Форма и размер гранул ROYAL CANIN® Labrador Retriever Puppy специально адаптированы к размерам челюстей щенка лабрадора для облегчения захвата и разгрызания корма, а его текстура повышает его общую вкусовую привлекательность.

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ВЫГОДА

Поддержание иммунитета

Рацион помогает поддерживать естественную защиту организма щенка лабрадор-ретривера.

Здоровый рост и оптимальный вес

Способствует здоровому развитию скелета щенка лабрадор-ретривера и гармоничному набору веса благодаря адаптированному потреблению энергии, протеинов, кальция и фосфора.

Здоровое пищеварение

Рацион способствует поддержанию здорового пищеварения и баланса кишечной флоры.

Эксклюзивная крокета

Размер, форма и текстура крокет разработаны специально для челюстей щенков породы лабрадор- ретривер.

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