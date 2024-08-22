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Подготовка к появлению щенка

Первые дни щенка в новом доме — волнительный, трудный и важный период. Тщательная подготовка поможет щенку быстрее освоиться на новом месте и сделает уход за ним более приятным для вас.
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Подготовка к переезду щенка в ваш дом

Перед тем как забрать щенка домой убедитесь, что вы готовы к его приезду. Наряду с покупкой важных вещей необходимо соответствующим образом подготовить ваш дом. Примите во внимание следующие рекомендации:

Пошаговые инструкции по созданию безопасных условий для содержания щенка в доме

Щенки любопытны и любят исследовать пространство, поэтому еще до прибытия питомца важно убедиться, что ваш дом безопасен для него. Предлагаем список рекомендаций, которые помогут подготовить дом к появлению щенка.

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1.Токсичные комнатные растения

Многие распространенные комнатные растения, в том числе лилии, алоэ вера, плющ, диффенбахия, каладиум, сциндапсус, замиокулькас и цикламен, очень опасны для собак и щенков. Следует поместить все комнатные растения в недоступном для щенка месте или точно удостовериться, что имеющиеся у вас растения не представляют для него угрозы.

2.Опасные вещества

Храните всю химию, чистящие средства, лекарства и другие токсичные вещества в недоступном месте или при необходимости используйте на шкафах замки для блокировки от детей. Жидкость для заправки электронных сигарет и средство для мытья стекол также опасны для собак.

3.Возможные опасности

Исследуя окружающее пространство, щенки могут падать и застревать. Чтобы обеспечить их безопасность, установите заграждения на лестницах, держите окна и входные двери закрытыми и не допускайте выхода щенков на балконы. Кроме того, проверьте, нет ли в доме мест, куда питомец может попытаться протиснуться и застрять.

4.Электрические кабели и розетки

Щенки любят грызть электрические провода, а также могут в них запутаться. Спрячьте провода с помощью кабельных стяжек или кабель-каналов и закройте розетки крышками.

5.Мелкие предметы

Исследуя мир, щенки любят все пробовать «на зуб», поэтому необходимо убирать из их поля зрения любые мелкие предметы, которые они могут разгрызть или проглотить. Это касается детских игрушек, канцелярских кнопок, полиэтиленовых пакетов и резинок. Также спрячьте все, что вы хотели бы уберечь от зубов щенка, например свою обувь.

Создание безопасных условий для щенка в саду

Щенок с радостью будет проводить время на свежем воздухе, поэтому вам следует убедиться, что сад для него безопасен. Вот несколько моментов, которые нужно учесть.
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1.Ограждение участка

Еще до прибытия щенка убедитесь, что в ограждении участка нет щелей и отверстий. Также по периметру не должно быть мест, в которых щенок сможет выкопать лаз под ограждением или перелезть через него сверху.

2.Ядовитые садовые растения

Среди растений – как комнатных, так и уличных, – есть довольно большое количество ядовитых для собак. К ним относятся: фикус, падуб, омела, филодендрон, нарцисс, гиацинт, ирис, азалия, рододендрон, олеандр, пуансеттия и душистый горошек. Если в вашем саду есть ядовитые растения, необходимо следить за щенком и не позволять ему приближаться к ним.

3.Инструменты и мелкие предметы

Позаботьтесь о безопасности щенка как внутри дома, так и за его пределами. Для этого уберите из сада любые мелкие предметы, которые щенок может проглотить или которыми он может подавиться. А также спрячьте садовый инвентарь, особенно острые инструменты.

4.Опасные вещества

Храните все садовые химикаты, такие как удобрения, инсектициды, краски и растворители, в закрытом месте, недоступном щенку.

Что нужно подготовить до появления щенка

Перед прибытием щенка в ваш дом убедитесь, что у вас есть все необходимое, чтобы позаботиться о нем и помочь ему освоиться. Вот что вам понадобится:
English Cocker Spaniel standing on at tile floor sniffing a stainless steel bowl

Подберите правильный корм для щенка

У щенков очень чувствительная пищеварительная система, и резкие изменения в питании могут привести к расстройству пищеварения и даже стать причиной отказа от корма. Поэтому лучше всего в первые несколько дней, пока щенок будет осваиваться у вас дома, давать ему тот же корм, что использовал его предыдущий владелец. Затем можно начать медленно вводить в его рацион выбранный вами корм, поддерживающий здоровый рост питомца.

Правильный выбор корма крайне важен для здоровья, роста и развития щенка. На каждом этапе развития щенку требуются определенные питательные вещества, их количество зависит от размерной группы, к которой относится его порода. Поэтому мы рекомендуем выбирать высококачественный корм, разработанный с учетом возраста щенка и ожидаемых размеров во взрослом возрасте.
how to transition onto new food illustration

Пошаговые инструкции по переводу щенка на новый рацион

Когда придет время переводить щенка на новый корм, делайте это постепенно в течение недели.
Подробнее
Labrador puppy black and white eating from red bowl

Почему важно обеспечить щенку правильное питание

Узнайте, как правильный рацион помогает вашему щенку вырасти здоровым.
Кормление щенка
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Подготовка членов семьи и домашних животных к появлению щенка

Решив завести щенка, следует учесть множество факторов, чтобы обеспечить всеобщую безопасность и облегчить адаптацию щенка к новой обстановке.

Узнайте, как следует знакомить щенка с детьми, пожилыми членами семьи, гостями и домашними животными.

Подготовка членов семьи

Как найти ветеринарного врача

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Поиск ветеринарного врача

Поиск квалифицированного ветеринарного врача, которому можно доверять и который поможет вашему щенку вырасти здоровым, — важный этап ухода за питомцем. Лучше всего найти его до того, как вы заберете щенка, так как через несколько дней ему может потребоваться осмотр.
White Poodle puppy being held by a vet
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Какие факторы следует учитывать

Одним из лучших способов найти хорошего ветеринарного врача являются рекомендации друзей и членов семьи. Кроме того, необходимо учитывать перечисленные ниже факторы.

  • Расположение: легко ли добраться до клиники?
  • Помещение: как вы оцениваете оснащенность, состояние и чистоту клиники?
  • Услуги: доступен ли круглосуточный прием, проводятся ли в клинике профилактические мероприятия?
Puppy lying down on a table at the vets
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Первый визит к ветеринарному врачу

Рекомендуется познакомиться с ветеринарным врачом заранее, чтобы убедиться, что он подходит вам и вашему питомцу.

Выбрав ветеринарного врача, держите под рукой номер его телефона на случай экстренной ситуации.

Brown Labrador Retriever puppy sitting on a table being examined by a vet
Jack Russell Terrier Adult standing in black and white on a white background

Найдите ветеринарного врача

Прежде чем забрать щенка домой, важно найти ветеринарного врача. Найти ветеринарного врача поблизости.
Найдите ветеринарного врача
Dachshund puppies in black and white

Переезд щенка в ваш дом

Первые дни, проведенные с вашим питомцем, — отличная возможность обеспечить ему здоровье в будущем.

Переезд щенка в новый дом

Дополнительные материалы

Puppy dog lying down in grass chewing a toy.

Вещи, необходимые для щенка

Puppy Labrador Retriever lying down on a wooden floor and chewing a ball.

Подготовка дома к появлению щенка