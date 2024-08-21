Что важно на начальном этапе

Начните со знакомства с запахом Перед тем как привезти щенка домой, было бы хорошо дать ему одеяло, хранящее запах имеющегося у вас питомца. И наоборот. Тогда в момент встречи им уже будет знаком запах друг друга.

Проверьте прививки Прежде чем знакомить щенка с другими собаками, сделайте ему все необходимые прививки.

Снизьте ощущение угрозы Знакомьте щенка с другими домашними животными один на один и на нейтральной территории, например в саду или в парке, чтобы он меньше ощущал угрозу. Держите обоих животных на поводке и дайте им достаточно времени, чтобы принюхаться и привыкнуть друг к другу.

Будьте терпеливы Старайтесь не наказывать других питомцев, если они плохо реагируют на появление нового животного. Животные должны установить собственные правила и иерархию, чтобы жить в гармонии, и тон в этом обычно задают более взрослые питомцы.

Выделите безопасную зону Выделите место, куда щенок может убежать, если устанет или испугается.

Постоянный контроль Никогда не оставляйте щенка наедине с другими домашними животными.