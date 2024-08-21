Знакомство щенка со взрослыми, детьми и домашними животными
Даже когда щенок привыкнет к вам и другим обитателям дома, он может испытывать стресс в присутствии незнакомых людей. Наши советы помогут сделать новые знакомства комфортными для вашего питомца.
Ограничение количества гостей
Чтобы оградить щенка от стресса, минимизируйте количество гостей в первые дни его пребывания в вашем доме.
Постепенные знакомства
Знакомство сразу с несколькими людьми может испугать щенка, поэтому следует дать ему возможность привыкнуть к каждому человеку отдельно.
Говорите спокойным голосом
Попросите людей сдерживать свои эмоции при знакомстве со щенком, говорить спокойным голосом и не делать резких движений.
Пусть щенок сделает первый шаг
Щенок может почувствовать угрозу, если подойти к нему слишком быстро или передавать его из рук в руки. Лучше всего попросить человека посидеть спокойно и подождать, пока щенок сам подойдет к нему.
Не торопитесь
Предоставьте своему щенку достаточно времени для знакомства с каждым членом семьи. Этот положительный опыт поможет ему, когда он будет встречать новых людей за пределами дома.
Изучайте язык тела вашего питомца
Старайтесь замечать признаки беспокойства у щенка, например если он избегает зрительного контакта или поджимает хвост. Если вы такое наблюдаете, выведите щенка из комнаты, чтобы он мог спокойно побыть немного в одиночестве.
Попросите детей вести себя спокойно при общении со щенком.
Научите детей сидеть спокойно, чтобы щенок мог подойти к ним без страха и испуга.
Научите детей бережному обращению с животными
Покажите детям, как правильно гладить щенка и поднимать его, поддерживая за живот и заднюю часть тела. Однако в первое время лучше не позволять детям поднимать щенка, а также слишком сильно обнимать и тормошить его.
Покой во время сна и кормления
Чтобы щенки не кусались и не царапались, детям необходимо знать, что их нельзя беспокоить во время сна и кормления.
Не дразнить и не волновать
Не позволяйте детям дразнить щенка игрушками или кормом. Дети должны понимать, что им нужно вести себя спокойно и не относиться к питомцу как к игрушке.
Постоянный контроль
Ни в коем случае не следует оставлять детей наедине со щенком — во время их совместных игр рядом всегда должен находиться кто-то из взрослых.
Домашним животным свойственен инстинкт защиты своей территории, поэтому важно аккуратно познакомить щенка с другими питомцами и держать их под наблюдением. Вот несколько важных моментов, на которые стоит обращать внимание.