Подготовка

Переезд в новый дом

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Поведение

Знакомство щенка со взрослыми, детьми и домашними животными

Знакомство с новым может быть пугающим для щенка, а отрицательный опыт — повлиять на поведение щенка в будущем. Поэтому важно подходить к этому вопросу очень осторожно.
Sleeping Labrador Retriever puppy being passed to a young girl
English Cocker Spaniel puppy playing indoors next to a window with owner

Даже когда щенок привыкнет к вам и другим обитателям дома, он может испытывать стресс в присутствии незнакомых людей. Наши советы помогут сделать новые знакомства комфортными для вашего питомца.

Ограничение количества гостей

Чтобы оградить щенка от стресса, минимизируйте количество гостей в первые дни его пребывания в вашем доме.

Постепенные знакомства

Знакомство сразу с несколькими людьми может испугать щенка, поэтому следует дать ему возможность привыкнуть к каждому человеку отдельно.

Говорите спокойным голосом

Попросите людей сдерживать свои эмоции при знакомстве со щенком, говорить спокойным голосом и не делать резких движений.

Пусть щенок сделает первый шаг

Щенок может почувствовать угрозу, если подойти к нему слишком быстро или передавать его из рук в руки. Лучше всего попросить человека посидеть спокойно и подождать, пока щенок сам подойдет к нему.

Не торопитесь

Предоставьте своему щенку достаточно времени для знакомства с каждым членом семьи. Этот положительный опыт поможет ему, когда он будет встречать новых людей за пределами дома.

Изучайте язык тела вашего питомца

Старайтесь замечать признаки беспокойства у щенка, например если он избегает зрительного контакта или поджимает хвост. Если вы такое наблюдаете, выведите щенка из комнаты, чтобы он мог спокойно побыть немного в одиночестве.

Brown Labrador Retriever puppy being introduced to children by new owner

Неудивительно, что дети радуются появлению щенка. Однако важно научить их обращаться с питомцем и объяснить, что они влияют на развитие, безопасность и благополучие щенка.

German Pinscher puppy standing outside with two children

Даже если у вас в семье нет детей, рекомендуется познакомить щенка с другими детьми, которых вы знаете. Иначе в дальнейшем дети могут вызывать у собаки беспокойство. Вот несколько моментов, которые следует помнить.

Попросите детей вести себя спокойно при общении со щенком.

Научите детей сидеть спокойно, чтобы щенок мог подойти к ним без страха и испуга.

Научите детей бережному обращению с животными

Покажите детям, как правильно гладить щенка и поднимать его, поддерживая за живот и заднюю часть тела. Однако в первое время лучше не позволять детям поднимать щенка, а также слишком сильно обнимать и тормошить его.

Покой во время сна и кормления

Чтобы щенки не кусались и не царапались, детям необходимо знать, что их нельзя беспокоить во время сна и кормления.

Не дразнить и не волновать

Не позволяйте детям дразнить щенка игрушками или кормом. Дети должны понимать, что им нужно вести себя спокойно и не относиться к питомцу как к игрушке.

Постоянный контроль

Ни в коем случае не следует оставлять детей наедине со щенком — во время их совместных игр рядом всегда должен находиться кто-то из взрослых.

American Cocker Spaniel puppies standing outdoors next to a tree

Домашним животным свойственен инстинкт защиты своей территории, поэтому важно аккуратно познакомить щенка с другими питомцами и держать их под наблюдением. Вот несколько важных моментов, на которые стоит обращать внимание.

Что важно на начальном этапе

Черно-белое изображение щенка кокер спаниеля в положении стоя на белом фоне

Первые дни и недели пребывания щенка у вас дома

Первые несколько дней и недель в новом доме являются ключевыми для построения прочных отношений между вами и вашим новым питомцем. Необходимо, чтобы щенок освоился и привык к установленному распорядку. Это минимизирует его стресс от перемен, связанных с его переездом.

Первые дни и недели жизни