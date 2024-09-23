Забота о здоровье щенка
Шесть советов по поддержанию здоровья щенка
1. Изучайте движения и реакции своего щенка, чтобы, если он вдруг заболеет, сразу распознать это.
2. Если вы заметили, что щенок ведет себя не как обычно, это повод проконсультироваться с ветеринарным врачом.
3. Убедитесь, что ваш щенок получает все небходимые ему питательные вещества в составе специального сбалансированного корма для щенков.
3. Предоставьте щенку множество возможностей для сна и спокойного отдыха как днем, так и ночью.
4. Собаки любят компанию, поэтому проводите время со щенком и не забывайте общаться и играть с ним.
5. Всегда придерживайтесь рекомендованной ветеринарным врачом схемы вакцинации и дегельминтизации.
Поддержите формирование иммунитета щенка при помощи питания, учитывающего его индивидуальные потребности
Как сделать первое посещение ветеринарного врача максимально результативным
Когда щенок освоится в новом доме, пора показать его ветеринарному врачу. Он должен провести ряд важных проверок и процедур, таких как вакцинация и дегельминтизация. Эти простые процедуры помогут обеспечить щенку лучшее начало жизни.Первое посещение ветеринарного врача
Вакцинация и дегельминтизация
Значение вакцинации для щенков
Защита от болезней
Ветеринарный врач оценит образ жизни щенка, определит, нуждается ли он в дополнительных прививках, и составит его план вакцинации.
Предотвращение появления гельминтов у щенка
Распространенные гельминты у щенков
У щенков обычно встречаются четыре типа гельминтов. Круглые черви селятся в тонком кишечнике и могут вырастать до 20 см в длину, вызывая серьезные проблемы со здоровьем. Анкинкилостомы прикрепляются к стенкам тонкого кишечника и питаются кровью щенка, что приводит к потере питательных веществ и ухудшению самочувствия.
Ленточные черви имеют плоскую форму. Они обычно не причиняют серьезного вреда собакам, но иногда вызывают потерю веса. Власоглавы достаточно редко встречаются, и обычно их сложно диагностировать.
Симптомы заражения гельминтами
Обратите внимание на следующие симптомы, которые могут указывать на заражение щенка гельминтами: диарея и (или) рвота, сухая или жесткая шерсть, кровь в стуле, вздутие живота, вялость, видимые гельминты в стуле, в анальной области или рвотных массах.
Нужно ли кастрировать щенка?
Кастрация щенка означает, что вы не сможете получить от него потомство, поскольку после этой процедуры прекращается выработка спермы у самцов (яйцеклеток у самок). При этом такая операция профилактирует некоторые заболевания репродуктивной системы и положительно влияет на поведение собаки, а также избавляет от нежелательных пометов.
У самцов такую процедуру часто называют «кастрация», а у самок — «стерилизация», хотя это не совсем равнозначные понятия В обоих случаях щенку делается общий наркоз, и ветеринарный врач проводит небольшую операцию.
Преимущества кастрации и стерилизации щенков
Самцы
- Снижение риска опухолей семенников и анальных желез, а также патологий простаты.
- Кобели, вероятно, не будут метить территорию в вашем саду.
- Самец менее склонен рыскать, помечать территорию мочой или проявлять агрессию.
Собаки женского пола
- Предотвращает опухоли молочных желез.
- Симптомы течки уменьшаются или прекращаются.
И то, и другое
- Предотвращает заболевания, передающиеся половым путем.
- Самцов больше не привлекают самки.
- Предотвращает появление незапланированного потомства.
Когда следует кастрировать или стерилизовать щенка
Изменение питания щенка после стерилизации
Дополнительные материалы
Распространенные нарушения здоровья у щенков
Знание распространенных заболеваний, которые могут возникнуть у вашего щенка, и симптомов, на которые стоит обращать внимание, поможет вам чувствовать себя увереннее и лучше заботиться о своем питомце.Распространенные проблемы со здоровьем