Подготовка

Переезд в новый дом

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Jack Russel-terrier-puppy

Забота о здоровье щенка

За первые месяцы жизни щенок активно растет, что проявится и в изменениях внешнего вида, и в его поведении. Если вы на этом этапе позаботитесь о его здоровье и сформируете правильный режим питания и активности, то заложите основу для его долгой жизни в будущем.

Шесть советов по поддержанию здоровья щенка

В первые недели совместной жизни вы можете сделать достаточно много, чтобы поддержать здоровье щенка. Вот некоторые из лучших советов от ветеринарных врачей и специалистов по питанию из компании Royal Canin.

1. Изучайте движения и реакции своего щенка, чтобы, если он вдруг заболеет, сразу распознать это.

2. Если вы заметили, что щенок ведет себя не как обычно, это повод проконсультироваться с ветеринарным врачом.

3. Убедитесь, что ваш щенок получает все небходимые ему питательные вещества в составе специального сбалансированного корма для щенков.

3. Предоставьте щенку множество возможностей для сна и спокойного отдыха как днем, так и ночью.

4. Собаки любят компанию, поэтому проводите время со щенком и не забывайте общаться и играть с ним.

5. Всегда придерживайтесь рекомендованной ветеринарным врачом схемы вакцинации и дегельминтизации.

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Поддержите формирование иммунитета щенка при помощи питания, учитывающего его индивидуальные потребности

Для здоровья и благополучия щенков в долгосрочной перспективе жизненно важно сформировать у них сильную иммунную систему в первые месяцы жизни. Наши рационы сформированы на основании научных данных для поддержания стабильного и здорового роста.
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Jack russel terrier puppy by a vet


Как сделать первое посещение ветеринарного врача максимально результативным

Когда щенок освоится в новом доме, пора показать его ветеринарному врачу. Он должен провести ряд важных проверок и процедур, таких как вакцинация и дегельминтизация. Эти простые процедуры помогут обеспечить щенку лучшее начало жизни.

Первое посещение ветеринарного врача

Вакцинация и дегельминтизация

Наиболее эффективно проводить дегельминтизацию и вакцинацию согласно установленному плану. Ветеринарный врач разработает оптимальную для вашего питомца схему вакцинации и дегельминтизации.
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Значение вакцинации для щенков

Прививки укрепляют естественный иммунитет щенков и жизненно важны для защиты от различных заболеваний. Ветеринарный врач должен сделать щенку первые прививки в возрасте около восьми недель. Необходимо ежегодно делать повторную вакцинацию, чтобы обеспечить эффективную защиту от наиболее опасных заболеваний.

Labrador Retriever puppy standing on a table being examined by two vets
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Защита от болезней

Рекомендованные прививки защищают щенков от таких заболеваний, как парвовирус, питомниковый кашель, чума плотоядных, гепатит, вирус парагриппа и бешенство.

Ветеринарный врач оценит образ жизни щенка, определит, нуждается ли он в дополнительных прививках, и составит его план вакцинации.

Welsh Cardigan Corgi puppy running outside on a beach
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Предотвращение появления гельминтов у щенка

Гельминты — это эндопаразиты, которые могут вызвать целый ряд проблем, в том числе потерю веса, задержку роста и нарушение пищеварения. Поскольку иммунная система щенков еще развивается, они с большей вероятностью могут заразиться гельминтами, поэтому необходимо регулярно проводить дегельминтизацию.
Ветеринарный врач может посоветовать наиболее подходящую вашему щенку программу дегельминтизации, соответствующую его образу жизни. В большинстве случаев дегельминтизация выполняется ежемесячно до шестимесячного возраста, затем не реже одного раза каждые три-шесть месяцев.

Pomeranian puppy sitting on a table being examined by a vet
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Распространенные гельминты у щенков

У щенков обычно встречаются четыре типа гельминтов. Круглые черви селятся в тонком кишечнике и могут вырастать до 20 см в длину, вызывая серьезные проблемы со здоровьем. Анкинкилостомы прикрепляются к стенкам тонкого кишечника и питаются кровью щенка, что приводит к потере питательных веществ и ухудшению самочувствия.

Ленточные черви имеют плоскую форму. Они обычно не причиняют серьезного вреда собакам, но иногда вызывают потерю веса. Власоглавы достаточно редко встречаются, и обычно их сложно диагностировать.

English Cocker Spaniel puppy standing outdoors in a garden
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Симптомы заражения гельминтами

Обратите внимание на следующие симптомы, которые могут указывать на заражение щенка гельминтами: диарея и (или) рвота, сухая или жесткая шерсть, кровь в стуле, вздутие живота, вялость, видимые гельминты в стуле, в анальной области или рвотных массах.

Labrador Retriever puppy lying down on a white sheet

Дополнительные материалы

Young Jack Russell sitting in a vets office being given an injection

Вакцинация щенков

Dachshund being held by a veterinarian

Схема вакцинации собак

Puppy dog lying down on an examination table in a vets office.

Чума плотоядных (чума собак)

Young Labrador Retriever lying down on an examination table in a vets office.

Гепатит собак

Puppy Siberian Husky lying down on an examination table in a vets office.

Питомниковый кашель у собак

Young Dachshund standing on an examination table in a vets office.

Лептоспироз у собак

Puppy Jack Russell sitting on an examination table in a vets office.

Парвовирусный энтерит собак

Young dog sitting on an examination table in a vets office.

Вакцинация щенков: вирус парагриппа собак

Dachshund puppy being examined by a vet

Нужно ли кастрировать щенка?

Кастрация щенка означает, что вы не сможете получить от него потомство, поскольку после этой процедуры прекращается выработка спермы у самцов (яйцеклеток у самок). При этом такая операция профилактирует некоторые заболевания репродуктивной системы и положительно влияет на поведение собаки, а также избавляет от нежелательных пометов.

У самцов такую процедуру часто называют «кастрация», а у самок — «стерилизация», хотя это не совсем равнозначные понятия В обоих случаях щенку делается общий наркоз, и ветеринарный врач проводит небольшую операцию.

Преимущества кастрации и стерилизации щенков

Black Labrador Retriever puppy lying down outside in the grass

Самцы

  • Снижение риска опухолей семенников и анальных желез, а также патологий простаты.
  • Кобели, вероятно, не будут метить территорию в вашем саду.
  • Самец менее склонен рыскать, помечать территорию мочой или проявлять агрессию.
Shiba Inu puppy sleeping on a sofa

Собаки женского пола

  • Предотвращает опухоли молочных желез.
  • Симптомы течки уменьшаются или прекращаются.

Australian Shepherd puppies playing outside in snow

И то, и другое

  • Предотвращает заболевания, передающиеся половым путем.
  • Самцов больше не привлекают самки.
  • Предотвращает появление незапланированного потомства.
Chocolate Labrador Retriever puppy being carried outdoors by owner

Когда следует кастрировать или стерилизовать щенка

Обычно стерилизацию делают в период полового созревания. Сукам эту процедуру обычно проводят в период от четырех до девяти месяцев, а кобелям — от семи до десяти месяцев. Собаки мелких пород обычно достигают половой зрелости быстрее, чем собаки более крупных пород, поэтому лучшее время для стерилизации вашего щенка поможет определить ветеринарный врач.

Изменение питания щенка после стерилизации

После кастрации или стерилизации щенки часто набирают вес, так как аппетит у них усиливается, а активность снижается. Избыточный вес может приводить к различным нарушениям здоровья, поэтому важно скорректировать питание щенка.
 
Корм для стерилизованных собак содержит меньше калорий и больше клетчатки, благодаря чему щенок насыщается, не набирая лишний вес. Посоветуйтесь с ветеринарным врачом по поводу новой диеты для щенка и постепенно переводите питомца на нее в течение недели до операции, чтобы он привык к новому питанию.

Дополнительные материалы

Распространенные нарушения здоровья у щенков

Распространенные нарушения здоровья у щенков

Знание распространенных заболеваний, которые могут возникнуть у вашего щенка, и симптомов, на которые стоит обращать внимание, поможет вам чувствовать себя увереннее и лучше заботиться о своем питомце.

Распространенные проблемы со здоровьем
Labrador puppy black and white eating from red bowl

Правильное питание для поддержания здоровья щенка

Питание щенка — залог его здоровья и благополучия на долгие годы. От него зависят прочность костей, иммунитет, хорошее пищеварение и качество шерсти.
По мере взросления щенка его пищевые потребности меняются — особенно в течение первого года жизни. Чтобы помочь своему питомцу прожить полноценную жизнь, очень важно обеспечить ему правильное питание, соответствующее его возрасту и индивидуальным потребностям.

Кормление щенка

Посмотреть продукты для щенков

Питание, учитывающее потребности щенков в зависимости от возраста, породы и размерной группы.

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