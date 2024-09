Зачем моему щенку необходимо делать прививки?

Когда щенки появляются на свет, их здоровье полностью зависит от антител, которые содержатся в материнском молоке. Антитела защищают организм щенков от любых вредоносных микроорганизмов.

Однако эта защита со временем исчезает, то есть щенок становится уязвимым для заражения инфекционными заболеваниями. Продуманная вакцинация в нужном возрасте помогает предупредить развитие инфекционных заболеваний у вашего щенка.

Какое действие оказывает вакцинация щенков?

Вакцинация помогает избежать заражения инфекционными заболеваниями, которые иногда могут оказаться смертельными. Некоторые вакцины являются обязательными, другие же носят рекомендательный характер.

Против каких заболеваний необходимо сделать прививки моему щенку?

В число обязательных вакцин входят вакцины против следующих заболеваний:

Чума плотоядных: может протекать в нескольких формах, что часто затрудняет диагностику. Как правило, это заболевание проявляется высокой температурой, респираторными симптомами (ринит или бронхопневмония), нарушениями пищеварения (гастроэнтерит), симптомами со стороны глаз, кожи и нервной системы. Часто заканчивается летальным исходом.

Canine hepatitis: The symptoms range from slight fever and congestion of the mucosa membrane to vomiting, jaundice, stomach enlargement, depression, reduction of white blood cells, pain in the liver and severe hepititis.

Парвовирусный энтерит собак: Parvovirus is highly contagious and attacks the gastrointestinal system, creates loss of appetite, vomiting, fever and often severe, bloody diarrhoea. Молниеносно может развиться очень сильное обезвоживание, которое может привести к летальному исходу в течение 48–72 часов.

Leptospirosis: Leptospirosis is a zoonotic disease which comes from bacteria transmitted by rodent urine, and can be transmitted to humans and certain animals. Симптомы у собак включают повышение температуры тела, рвоту, боль в животе, диарею, потерю аппетита, сильную слабость и вялость, ригидность, желтуху, боль в мышцах, бесплодие и почечную недостаточность (может сопровождаться печеночной недостаточностью).

В число рекомендуемых вакцин входят вакцины против следующих заболеваний:

Бешенство (в РФ вакцинация против него обязательна): заболевание, смертельное для собак и людей. Обычно характеризуется шаткой походкой, болезненностью в области шеи, повышенным слюноотделением и, в некоторых случаях, судорогами мимических мышц. Часто наблюдается необычно агрессивное поведение.

Питомниковый кашель: заражение собак этим заболеванием происходит при контакте с другими собаками, например в приютах для собак или на выставках. Заболевание вызывает сильный кашель, может протекать в более или менее тяжелой форме в зависимости от возраста и общего состояния здоровья собаки.

Как узнать, какие вакцины нужны моему щенку?

Поговорите с ветеринарным врачом и назовите предполагаемые места пребывания вашего щенка. Например, местами пребывания щенка могут быть:

гостиницы для собак;

лес;

центры дневного содержания собак.

Кроме того, сообщите ветеринарному врачу, планируете ли вы выезжать за пределы страны со щенком, а также о любых мероприятиях, в которых питомец может участвовать, таких как выставки собак или спортивные соревнования.

На основании полученной информации ветеринарный врач разработает программу вакцинации с учетом потребностей вашего щенка.

Когда моему щенку необходимо делать прививки?

Прививки наиболее эффективны для щенков, когда они проводятся в фиксированные даты с ревакцинацией. Программу вакцинации щенка обычно начинают в возрасте от шести до восьми недель.

Стандартная схема вакцинации, скорее всего, будет состоять из следующих этапов:

7–9 недель: чума плотоядных, инфекционный гепатит, парвовирус (хотя вакцинацию могут начать раньше, если щенок находится в инфицированной среде);

11–13 недель: ревакцинация после 3 предыдущих прививок, а также вакцинация против бешенства и лептоспироза;

15–17 недель: ревакцинация против бешенства и лептоспироза; (в России бешенство, как правило не ревакцинируют, а первую вакцинацию против лептопироза проводят в 7-9 недель)

15 месяцев (в России часто в 12 месяцев): ревакцинация после всех прививок, указанных выше.

Нужно ли моему щенку проходить ежегодную ревакцинацию?

Щенок должен проходить ежегодную ревакцинацию, позволяющую обеспечить более эффективную защиту. Каждый год проводится ревакцинация против следующих заболеваний:

чума плотоядных;

инфекционный гепатит;

парвовирусный энтерит (в России также бешенство).

Что происходит при вакцинации щенка?

Вместе с вакциной в организм щенка в очень малом количестве попадает вирус или бактерии.

Может ли вакцинация стать причиной заражения щенка вирусом?

При вакцинации чаще всего вводят убитые или инактивированные вирусы или бактерии, то есть обычно они не способны вызвать заболевание.

Как будет вести себя щенок после прививки?

После прививки щенок может показаться немного тихим, особенно в первый день после вакцинации. Это происходит, потому что иммунная система животного реагирует на вакцину.

Что мне необходимо делать, после того как моему щенку сделают прививку?

Важно, чтобы ваш щенок хорошо отдохнул после инъекций, так как его иммунная система будет работать в более интенсивном режиме, чем обычно.

Если вы заметили, что состояние щенка не стало нормальным в течение 24 часов после прививки, обратитесь за советом к ветеринарному врачу.

Очень важно убедиться, что для вашего щенка разработана правильная схема вакцинации, поскольку вакцинация собак является одной из важнейших профилактических мер, которые помогают обеспечить здоровье животного. Как только ваш новый питомец окажется у вас дома, необходимо поговорить с ветеринарным врачом и проследить за тем, чтобы вакцинация щенка была проведена правильно и в нужное время.