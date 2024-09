Вакцинация щенков: вирус парагриппа собак

Что такое вирус парагриппа собак?

Canine parainfluenza is a respiratory virus and one of the many viruses that can cause kennel cough in dogs. Он очень заразен и обычно распространяется в ситуациях, когда много собак находятся в непосредственной близости друг от друга.

Каковы симптомы парагриппа собак?

Если ваш щенок заболел парагриппом собак, у него могут проявиться следующие симптомы:

сухой надрывный кашель;

повышение температуры тела;

насморк;

чихание;

воспаление глаз;

угнетенное состояние, вялость и потеря аппетита.

Что вызывает парагрипп собак?

Вирус обычно распространяется в ситуациях, когда большие группы собак в течение некоторого времени находятся рядом друг с другом. This could include breeders, kennels, shelters, pet shops, day care and dog shows.

Вирус передается при контакте с инфицированными собаками, их мисками и лежанками, а также при кашле и чихании.

Можно ли моему щенку сделать прививку против парагриппа?

Вакцинация помогает избежать заражения инфекционными заболеваниями, которые иногда могут оказаться смертельными, поэтому важно проследить за тем, чтобы ваш щенок получил необходимые прививки в нужном возрасте.

Некоторые вакцины являются обязательными, другие — рекомендуемыми в зависимости от вероятности риска заражения щенка определенным вирусом. Вакцина против парагриппа не является обязательной.

Как узнать, нужна ли щенку вакцина?

Ветеринарный врач подберет для вас программу вакцинации с учетом потребностей вашего щенка. Решение о вакцинации зависит от потенциальных рисков, обусловленных условиями содержания и образом жизни щенка.

Проконсультируйтесь с ветеринарным врачом и расскажите ему о предполагаемых местах пребывания вашего щенка. Например, если высока вероятность того, что ваш питомец будет посещать центр дневного содержания собак или размещаться в гостинице для собак, ветеринарный врач порекомендует пройти вакцинацию против парагриппа собак.

Защитит ли вакцинация мою собаку от парагриппа собак?

Вирусы могут мутировать. Некоторые вирусы изменяются значительно, некоторые умеренно, другие же вирусы почти не изменяются.

Известно, что парагрипп собак мутирует, поэтому необходимо ежегодно делать повторные прививки, чтобы обеспечивать защиту собаки от заражения новыми штаммами вируса в течение всей ее жизни.

Поговорите с ветеринарным врачом о выборе программы вакцинации, максимально точно учитывающей потребности вашего щенка, которые зависят от того, где он будет проводить время и чем будет заниматься.

Как еще можно помочь щенку избежать заражения парагриппом собак?

Если вы планируете разместить собаку в специальной гостинице, прежде всего, необходимо обратить внимание на наличие требования к проведению вакцинации против парагриппа собак или питомникового кашля всем животным, поступающим в гостиницу. Вы узнаете о наличии этого требования или его отсутствии во время подготовки информации о вашем питомце, которую необходимо предоставить при подаче заявки на размещение щенка в гостинице.

Если вы размещаете своего щенка в гостинице для собак или центре дневного содержания собак, должна быть проведена проверка определенных факторов, включающих историю вакцинации животного. Вполне вероятно, что вакцинация щенка на данном этапе будет обязательным требованием для его допуска в такую организацию.

Это позволит предупредить появление и распространение вируса рядом с гостиницей или центром.

Кроме того, в гостинице для собак или в центре дневного содержания собак необходимо узнать, какие меры предосторожности предпринимаются в отношении больных животных (например, карантин), а также ознакомиться с принятым там протоколом проведения уборки и дезинфекции. Знание всех особенностей содержания животных в таких организациях и соблюдение необходимых требований поможет избежать заражения вашего щенка парагриппом собак.

Что делать, если мне кажется, что моя собака заболела?

Если вы считаете, что ваш щенок заболел парагриппом собак, вам следует немедленно показать его ветеринарному врачу. Врач проведет ряд исследований, чтобы определить, инфицирован ли ваш щенок, и порекомендует наилучший план действий в этой ситуации.

Когда собаки содержатся в условиях тесного контакта с другими животными, угроза распространения ряда вирусов увеличивается. Очень важно, чтобы вы обсудили с ветеринарным врачом предполагаемые места пребывания вашего щенка. Это позволит составить правильную схему вакцинации.