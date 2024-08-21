Развитие щенка от рождения до взрослого возраста

Залог выживаемости новорожденных щенков состоит в умении самостоятельно дышать, обогревать себя и питаться. Чтобы помочь им в этот период, важно надлежащим образом подготовить родильный манеж. Используйте миски с водой или увлажнитель воздуха, чтобы поддерживать влажность на уровне 65–70 % и способствовать правильному дыханию, а также инфракрасную лампу для обогрева манежа.

Практически сразу после рождения заводчики взвешивают щенков, чтобы оценить их физическое состояние и выявить щенков с весом ниже нормы. Наблюдение за показателями роста и веса новорожденных щенков в течение первых 48 часов их жизни очень важно для заводчиков, это позволяет им оценить состояние помета и выявить щенков, находящихся в группе риска.