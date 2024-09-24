Первые дни и недели пребывания щенка у вас дома

Знакомство с новыми звуками У щенков очень чувствительный слух, поэтому звуки могут их напугать. В течение первой недели жизни щенка в вашем доме следует познакомить его с такими звуками, как музыка, звук фена, дверного звонка и пылесоса. Постарайтесь при этом не испугать щенка, играйте с ним или поощряйте его лакомством. Сначала сделайте звук тише, а затем постепенно увеличивайте громкость по мере привыкания щенка.

Предоставьте щенку возможность исследовать окружающую обстановку Ваш щенок должен будет привыкнуть к новым условиям содержания, различным местам и препятствиям. Чтобы ему помочь, покажите, где находится лестница или ступеньки, а также познакомьте с различными поверхностями.

Поездка в машине Весьма вероятно, что вашему щенку скоро придется путешествовать в машине — будь то посещение ветеринарного врача или поездки за город. Поэтому важно приучить его к этому как можно раньше.

Приучите щенка к прикосновениям Ветеринарный врач захочет осмотреть вашего щенка от носа до хвоста. Важно помочь своему питомцу постепенно привыкнуть к тому, что его берут на руки и ощупывают разные участки тела. Это не должно доставлять ему неприятные ощущения с самого начала.

Использование вольера Кроме ночного сна в вольере хорошо приучить щенка проводить в нем часть времени днем. Это помогает обеспечить щенку безопасность, например пока у вас гости. Прежде чем оставлять щенка в вольере на ночь, убедитесь, что он уже привык к нему.