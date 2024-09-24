Первые дни и недели пребывания щенка у вас дома
Первый день жизни щенка в вашем доме
Поддерживайте тишину и спокойствие в доме
Ваш щенок может переживать стресс от новой обстановки, звуков и запахов, а также от разлуки с матерью. Поддерживайте тишину и спокойствие в доме, чтобы не добавлять к этому стрессу других раздражителей.
Выгуливайте щенка
Вернувшись домой, сразу отведите щенка в сад или на улицу, чтобы он мог сходить в туалет. Если у него получится это сделать, похвалите его.
Предоставьте щенку возможность исследовать окружающую обстановку
После того как щенок побывал на улице, отведите его внутрь в безопасное место, откуда он не сможет выйти, и дайте ему возможность начать обнюхивать и исследовать его.
Постоянный контроль
Постоянно наблюдайте за своим щенком, пока он привыкает к новой среде обитания.
Позвольте щенку самому приходить к вам за лаской, не предлагайте общение слишком настойчиво, так как некоторым щенкам частое внимание со стороны человека может доставлять дискомфорт.
Покажите щенку его лежанку
Положите на спальное место щенка какую-либо вещь с вашим запахом и одеяло, на котором можно уютно устроиться. Кроме того, не помешает поставить рядом громко тикающие часы, которые напомнят вашему питомцу сердцебиение матери.
Щенкам нравится предсказуемость. Распланируйте процедуры кормления, прогулки, сеансы дрессировки и время ухода за шерстью, чтобы вы знали, с чего начинать первый день пребывания щенка в вашем доме. Если вы знаете, какого распорядка придерживался заводчик, до того как вы взяли у него щенка, лучше всего соблюдать его, пока щенок не привыкнет к новому дому.
Первая ночь щенка в вашем доме
Как и младенцы, некоторые щенки быстро осваиваются на новом месте, а другие, прежде чем привыкнуть, подарят вам несколько бессонных ночей. Будьте терпеливы, последовательны и следуйте нашим рекомендациям.
Используйте вольер для щенков
На начальном этапе разместить лежанку для щенка лучше в вольере, а не в переноске, так как здесь у него есть возможность видеть вас и ощущать ваш запах. На первое время разместите вольер рядом со своим спальным местом.
Что делать, если щенок скулит
Если ваш щенок скулит и вы подозреваете, что он хочет в туалет, наденьте на него поводок и отведите его в привычное место для выгула. Если вы думаете, что щенку одиноко или он напуган, поговорите с ним успокаивающим голосом, но не трогайте его и не играйте с ним. Чрезмерная суета из-за скуления может привести к развитию у щенка стремления постоянно привлекать к себе внимание, а игнорирование — к тревожности и унынию.
Щенки очень быстро утомляются и нуждаются в большом количестве сна для здорового развития и хорошего самочувствия, поэтому важно обеспечивать им полноценный отдых. Вначале им необходимо спать от 18 до 20 часов в сутки. Когда они достигнут взрослого возраста, это время сократится до 12–14 часов.
Пошаговые инструкции по кормлению щенка в первое время
Поначалу придерживайтесь прежней диеты
В течение первых одной или двух недель давайте щенку тот же корм, что и прежний владелец, следуя рекомендациям по кормлению на упаковке. Любые резкие изменения в питании могут вызвать стресс или расстройство пищеварения.
Подберите для кормления тихое место
Это место не должно находиться рядом с вашим обеденным столом или с местом кормления других домашних животных. Во время кормления не беспокойте щенка, чтобы он не волновался и чувствовал себя в безопасности.
Установка режима кормления
Собаки чувствуют уверенность, если знают, когда их будут кормить, поэтому с первого дня следует установить режим кормления. В период отъема щенка необходимо кормить четыре раза в день. В возрасте четырех месяцев число кормлений можно сократить до трех. Если вам нужна помощь в этом вопросе, проконсультируйтесь с ветеринарным врачом.
Узнайте больше о рационе и кормлении щенка
Молодых собак лучше кормить 3–4 раза в день небольшими порциями, чем 1–2 раза в день большими. Часть основной порции корма можно использовать в качестве вознаграждения за желаемое поведение и во время дрессировки, что также поможет избежать переедания.
Безопасный способ изменить питание вашего щенка
Кормление щенка
Знание пищевых привычек собак поможет вам обеспечить своему щенку здоровое начало жизни.
Поход со щенком к ветеринарному врачу
Первое посещение ветеринарного врача со щенком
Если у вас есть сомнения относительно состояния здоровья щенка, обязательно отведите его к ветеринарному врачу для обследования через несколько дней после того как заберете домой. Если вы хорошо подготовитесь к этому визиту, у животного останутся только положительные впечатления. Кроме того, вы сможете больше узнать о том, как ухаживать за своим питомцем.Первое посещение ветеринарного врача
Социализация щенка
Начать вырабатывать социальные навыки у щенка в первую неделю жизни с вами можно несколькими способами.
Узнайте больше о социализации щенка
Ваша ответственность как хозяина — помочь щенку привыкнуть к новому миру и начать чувствовать себя уверенно в новых для него ситуациях. Вы можете помочь питомцу социализироваться, постепенно предлагая ему новые занятия и впечатления.
Как знакомить щенка со взрослыми, детьми и домашними животными
Знакомство с новыми людьми и другими животными поможет щенку адаптироваться к новым явлениям и изменениям обстановки, когда он вырастет. Однако важно делать это правильно.Знакомство со щенком
Распорядок дня щенка в дневное и ночное время
Первые несколько дней и недель очень важны для успешной адаптации щенка в вашей семье и для того, чтобы он рос здоровой и воспитанной собакой. Если есть возможность, лучше взять отпуск на первую неделю пребывания щенка в доме. Это даст вам возможность сосредоточиться на организации распорядка, который поможет щенку чувствовать себя в безопасности и понимать, чего от него ждут.
Выходы «по нужде»
Щенки плохо контролируют свое мочеиспускание, поэтому им нужно ходить в туалет сразу после кормления, питья, сна и игр. Водите щенка в одно и то же место каждое утро, после каждого кормления и после сна, а также перед ночным сном, используя простую команду, например «Туалет» или «Быстро». Кроме того, обращайте внимание на признаки того, что щенку нужно в туалет. Например, он может крутиться на месте или нюхать пол.
Кормление
Щенка следует кормить в одно и то же время в одном и том же месте, чтобы он знал, когда ждать кормления. К тому времени, когда вы заберете щенка домой, он уже не будет нуждаться в материнском молоке, и, как правило, его нужно будет кормить три раза в день.
Физическая активность
Физическая активность — важная часть повседневной жизни щенков, необходимая для поддержания их здоровья. После вакцинации их можно выводить на прогулки. Выгуливать щенков нужно дважды в день, но по началу не задерживайтесь на улице дольше 15 минут.
Поведение
Хотя важно любить своего щенка и быть с ним ласковым, необходимо все же установить четкие правила поведения дома (например, запретить ему запрыгивать на диван) и постоянно следить за их соблюдением.
Обучение
После завершения курса вакцинации отличным способом социализации щенка и выработки у него хорошего поведения станут регулярные занятия. Обязательно ежедневно повторяйте все, что вы выучили на занятиях.
Физическая активность
Физическая активность перед сном поможет щенку быстрее заснуть, поэтому рекомендуется выходить на вечернюю прогулку в более позднее время.
Выходы «по нужде»
Если вы выведете щенка на прогулку перед сном, то у него будет возможность справить естественные потребности. Иначе вам придется вывести щенка на улицу ночью в привычное для него место. В ночное время щенки также нуждаются в выгуле каждые три часа .
Взаимодействие
Поначалу щенку лучше спать в вольере рядом с вашим спальным местом. Однако следует свести к минимуму взаимодействие, после того как вы уложите его спать. Если щенок заскулит, поговорите с ним успокаивающим голосом, но не берите на руки. При перемещении щенка в туалет сохраняйте спокойствие и тишину.
Первая прогулка щенка
Как только вы закончите вакцинацию по схеме для щенка и ветеринарный врач подтвердит, что щенок может контактировать с другими собаками, его нужно будет выгуливать два раза в день. Первая прогулка — важное событие для щенка. Помогите своему питомцу получить от нее удовольствие, чтобы он чувствовал себя уверенно во время всех следующих прогулок.
Следуйте приведенным ниже инструкциям, чтобы первая прогулка щенка прошла хорошо и без стресса.
Выберите правильный ошейник и поводок
Проконсультируйтесь с ветеринарным врачом, какой тип ошейника и поводка наиболее подходит для вашего щенка. Поначалу рекомендуется использовать поводок-рулетку, предотвращающий постоянное натяжение ошейника на шее щенка. Убедитесь, что ошейник хорошо сидит и его не удастся снять через голову.
Домашняя дрессировка
Приучайте щенка к ошейнику и поводку в комфортной для него обстановке. Постепенно укорачивайте поводок и поощряйте щенка, если он следует за вами. Не тяните поводок. При смене направления движения, наклоняйтесь и призывайте щенка идти за вами.
Найдите спокойное и тихое место
Для первой прогулки со щенком на улице найдите тихое место, где его вряд ли испугает громкий шум и оживленное движение пешеходов.
Короткая прогулка
Ограничьте первую прогулку щенка примерно пятью-десятью минутами, чтобы он не переутомился и не перевозбудился. В ближайшие дни и недели вы можете постепенно увеличить продолжительность до 15–20 минут.
В период, когда щенкам от 4 до 16 недель, их мозг активно развивается и они лучше воспринимают новую информацию. Это самое подходящее время, чтобы начать знакомить их с чем-то новым и приступить к азам дрессировки. Если щенков не приучить к разнообразию мест, звуков, запахов, текстур, разным людям и домашним животным, то по мере их роста у них могут возникать всевозможные поведенческие и эмоциональные проблемы.
Обучение щенка
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Питание, учитывающее потребности щенков в зависимости от возраста, породы и размерной группы.