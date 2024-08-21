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Первое посещение ветеринарного врача со щенком

Узнайте, как сделать так, чтобы первое посещение ветеринарного врача прошло для вашего щенка без стресса и неприятных последствий.

Jack Russell Terrier puppy sitting in a veterinary clinic
Bichon Frise puppy sitting on a table being examined by a vet

Подготовка к первому посещению ветеринарного врача со щенком

Первый визит щенка к ветеринарному врачу — отличная возможность узнать больше о состоянии его здоровья и получить рекомендации по уходу. Тщательная подготовка поможет щенку получить положительный опыт от посещения и сделает будущие визиты приятнее.

Jack-Russel-terrier-puppy

Что необходимо сделать перед визитом к ветеринарному врачу?

Если вы едете на машине, вам понадобится переноска или клетка, подходящая вашей собаке по размеру. Необходимо предварительно провести с собакой несколько тренировочных поездок с использованием клетки. Кроме того, касайтесь щенка и гладьте его по всему телу, чтобы он привык и не испугался при осмотре у ветеринарного врача. Перед посещением ветеринарного врача вместе со щенком подготовьте:

Некоторых собак может укачивать, поэтому лучше не кормить щенка непосредственно перед поездкой. Не забывайте сохранять спокойствие, ведь он почувствует ваше настроение.

Weimaraner-puppy-standing-on-a-table

В день визита

Некоторых собак может укачивать, поэтому лучше не кормить щенка сразу перед поездкой. Не забывайте сохранять спокойствие, ведь он почувствует ваше настроение. По прибытии держите щенка на поводке или даже в переноске, если ему в ней комфортно. Во время первого визита ветеринарный врач должен:

Дополнительные материалы

Щенок сибирского хаски лежит во время осмотра в кабинете ветеринарного врача.

Первый визит щенка к ветеринарному врачу

Dachshund being held by a veterinarian

Схема вакцинации собак

Corgi puppy laying on the floor with a cone

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Puppy West Highland White Terrier sitting on an examination table in a vets office.

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Young Jack Russell sitting in a vets office being given an injection

Вакцинация щенков

Черно-белое изображение сидящего щенка английского сеттера на белом фоне

Найдите ветеринарного врача

Если состояние вашего щенка кажется вам необычным и настораживающим, обратитесь к ветеринарному врачу.

Система поиска ветеринарного врача
Jack Russell Terrier puppy sitting in black and white on a white background

Здоровье щенка

Узнайте, как заботиться о здоровье и благополучии вашего щенка.

Здоровье щенка