Подготовка

Переезд в новый дом

Первые недели жизни

Кормление

Здоровье

Этапы роста

Socialisation

Дрессировка и игры

Уход за шерстью

Поведение

Dachshund puppies in black and white

Правила социализации щенка

Социализация — это процесс знакомства вашего щенка с новыми местами, звуками и действиями. Этот процесс помогает щенку привыкнуть к окружающему миру и учит сохранять уверенность в новых ситуациях.
Labrador puppy standing black and white

В чем польза социализации?

Успешная социализация жизненно важна для щенка и вашей с ним совместной жизни, она может оказывать огромное влияние на физическое и психическое состояние вашего питомца в долгосрочной перспективе. Хотя на социализацию щенка уходит всего несколько недель, уроки, которые он усваивает в первые месяцы, очень важны и пригодятся ему в течение всей жизни.

1: Время существенно важно

Чем раньше вы начнете социализацию, тем проще и приятнее будет этот процесс для вас и вашего щенка.

2: Социализация — постепенный процесс

Не пытайтесь сделать все и сразу. Не перегружайте щенка впечатлениями.

3: Не торопите своего щенка

Все щенки развиваются с разной скоростью, поэтому не заставляйте своего питомца пробовать совершать некомфортные для него действия. Если щенку страшно, остановитесь и повторите попытку в другой день. Если животное выглядит напуганным, подумайте, как вы можете изменить его отношение к ситуации.

4: Положительное подкрепление

Очень важно обучить щенка новым навыкам, при этом не следует забывать о поощрении (игра, лакомство или похвала) для закрепления желаемого поведения.

С чем следует познакомить щенка?

Ниже приведены рекомендации по условиям, ситуациям и окружению, которые помогут социализировать щенка.

Beagle puppy lying down on a rug next to a vacuum

Шум

Мир полон странных звуков, которые поначалу могут пугать вашего щенка. Звуки поезда, фена, стиральной машины, мобильного телефона, чайника, телевизора, музыки, автосигнализации и фейерверка — со всеми этими шумами щенка стоит постепенно знакомить в раннем возрасте.

American Cocker Spaniel puppy walking indoors behind owner

Места

Щенкам нравится исследовать новые места, поэтому полезно бывать с ними в домах других людей, школах, парках, лифтах, подъездах, автобусах, поездах, рынках, вокзалах и других местах, которые будут им интересны.

Welsh Pembroke Corgi puppy being carried by owner

Люди

Встречи с разными людьми способствуют развитию и социализации вашего щенка. Расширяйте круг общения питомца, но старайтесь организовывать все так, чтобы знакомство с посторонними проходило в спокойной и комфортной для животного обстановке. Дайте щенку возможность привыкнуть к ветеринарным врачам, людям в униформе, велосипедистам и другим людям, которых он встречает редко.

Australian Shepherd puppies running outside on a beach

Поверхности

Поначалу некоторые поверхности внутри и снаружи дома могут казаться щенку пугающими. Город, сельская местность и пляж отлично подходят для того, чтобы справиться с этим страхом. Полезно также приучать щенка к разной высоте, уклонам и текстурам, таким как песок, дерево и плиточные поверхности, чтобы во взрослом возрасте его не пугали подобные изменения.

Puppy walking outside in the snow

Погода

Явления, которые мы принимаем как должное, например дождь, ветер или снег, могут показаться щенку странными и непривычными. Берите его на прогулку в разных погодных условиях, чтобы приучить к изменениям погоды, климата и температуры. Некоторым породам может потребоваться защитная одежда, оберегающая от холода и влаги.

Куда бы вы ни пошли вместе со щенком, важно сохранять спокойствие, чтобы он воспринимал новый опыт как что-то совершенно естественное.

Временная шкала социализации щенка

В первые месяцы щенок очень восприимчив к новым событиям и обучению. Такая временная шкала дает представление о наиболее важных этапах социализации и о задачах, которые необходимо выполнить на каждом из них.

С рождения до двухмесячного возраста

Первые два месяца, проведенные с матерью и однопометниками, очень важны для эффективной социализации щенка. Усвоенное поведение, пережитый опыт и взаимодействие с людьми, а также здоровье и темперамент матери играют огромную роль в поведенческом развитии щенков. Как будущему владельцу вам следует посетить потенциальных заводчиков и проверить, соблюдены ли следующие условия:

От двух до трех месяцев

Когда щенок переедет в новый дом, постепенно начинайте процесс социализации, создавайте возможности для нового опыта и вознаграждайте щенка за хорошее поведение. Даже если щенок еще не полностью вакцинирован, его все равно стоит выводить на улицу, позволяя знакомиться с новыми людьми или играть в саду. Просто убедитесь, что щенок взаимодействует только с собаками, у которых есть все необходимые прививки.

Ключевые задачи

От трех до четырех месяцев

После завершения плановой вакцинации вы и ваш щенок можете с уверенностью исследовать новые горизонты. Это ключевой период воспитания щенка, поэтому чем больше времени вы будете проводить вместе и чем больше усилий вы приложите для его социализации, тем лучше. Этот тяжкий труд окупится сполна!

Ключевые задачи

Начинайте в первые месяцы жизни щенка, когда он наиболее восприимчив к новому

Знакомьте щенка с новыми ситуациями и вещами постепенно, но регулярно.

Разнообразьте окружающую щенка среду, чтобы ему не было скучно

Если ваш щенок странно или неуверенно реагирует на новую ситуацию, отвлеките его. Продолжайте подбадривать своего питомца и предложите ему лакомство или похвалите.

Знакомство с новой ситуацией

Следует всегда давать щенку время сначала ознакомиться с новой окружающей обстановкой или ситуацией, прежде чем активно вовлекать его. До того как щенок окажется вовлеченным в новую ситуацию, вступит во взаимодействие с новыми людьми или проявит активность на новом месте, у него обязательно должно быть время освоиться и понять, что происходит. Если вы будете подталкивать щенка к действию, это может привести к стрессу и нежелательному поведению. Вот три простых полезных совета

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Наблюдение издалека

Оказавшись с щенком в новом для него оживленном месте — на площади, в парке со множеством детей и собак или на железнодорожном вокзале, — дайте щенку возможность понаблюдать за происходящим. Поддержите его, похвалив или дав лакомство.

Labrador Retriever puppy walking outdoors next to a water fountain
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Организуйте безопасное место

Вне дома — например, в гостях или на занятии по дрессировке — обеспечьте щенку безопасное место рядом с собой.

English Cocker Spaniel puppy standing on a table in a veterinary clinic
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Поощряйте спокойную реакцию

Научите щенка спокойно реагировать на новые впечатления, а также пугающие или волнующие события, и награждайте его за хорошее поведение.

Australian Shepherd puppy standing outside while owners examine ears
Dachshund puppies in black and white

Дрессировка щенка

Дрессировка — важная часть социализации щенка. Чем лучше воспитан щенок, тем здоровее и счастливее он будет.

Обучение щенка