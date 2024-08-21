Обучение и игры со щенком
Три причины необходимости дрессировки щенка
Это важно для его здоровья и психологического комфорта.
Обучение помогает щенку лучше адаптироваться к незнакомым ситуациям и не бояться новых людей, то есть чувствовать себя более комфортно в различных социальных условиях. Введение элементов дрессировки в активные игры с питомцем поможет ему потратить лишнюю энергию с пользой, а также сохранить здоровье и бодрость.
Проводите время со своим питомцем
Собаки — социальные животные, которые любят проводить время с вами. Дрессировка — отличная возможность понять характер щенка, интересно провести время и укрепить отношения с ним.
Обученные щенки — это хорошо воспитанные щенки
Даже после несложной дрессировки ваш щенок станет значительно более воспитанным. Это значит, что независимо от того, остался ли щенок дома один или присутствует на веселой семейной вечеринке, вы всегда будете уверены в том, что он будет дружелюбным и послушным, и период кратковременного уединения, как и присутствие гостей не станет для него причиной стресса.
По своей природе собаки — стайные животные. Поэтому часы, проведенные дома в одиночестве, могут стать причиной стресса у вашего щенка. Из-за нехватки внимания ваш питомец может проявлять деструктивное поведение (разгрызать вещи, лаять) Вот почему так важно научить щенка проводить время в одиночестве.
Советы по дрессировке щенка
Во время дрессировки очень важно, чтобы щенок понимал, что он сделал правильно. Попробуйте использовать для поощрения низкокалорийное лакомство или часть крокет корма из его ежедневного рациона. Другими поощрениями, не связанными с едой, могут стать похвала, внимание или любимая игрушка. Все это послужит стимулом для повторения правильных действий.
Сеансы дрессировки не должны быть слишком сложными или продолжительными. Через некоторое время щенок начнет отвлекаться. Поэтому лучше отдать предпочтение коротким, но частым сеансам дрессировки. Возможно, вам придется повторять одно занятие несколько раз.
Школы дрессировки собак — отличный способ обучить вашего питомца новым навыкам и получить профессиональный совет. Такой опыт будет способствовать социализации щенка и поможет ему привыкнуть находиться рядом с другими людьми и собаками.
В первые месяцы жизни щенка его мозг постоянно растет и развивается. Вот почему так важно начинать дрессировку в раннем возрасте, когда щенки наиболее восприимчивы ко всему новому.
Чтобы щенку было проще понять вас, важно быть последовательным. Например, не следует разрешать что-то в один день и запрещать в другой. Что касается дрессировки, лучше всегда использовать одинаковые слова для одних и тех же команд, а также согласовать их с другими членами семьи.
Как приучить щенка к выгулу
Большинство щенков, когда попадают к своим новым владельцам, не полностью приучены к выгулу. Приучение щенка к обычному режиму и внимательное наблюдение за его поведением помогут свести к минимуму справление туалета в неположенном месте.Приучение щенка к туалету
Обучение щенка основным командам
Обучение щенка команде «Сидеть»
Сначала удерживайте лакомство перед носом собаки. Поднимите лакомство над головой собаки, так чтобы она села. Поднимая голову вслед за угощением, она естественным образом займет сидячее положение. Наградите собаку за хорошее поведение.
Повторяйте это упражнение несколько раз в день, пока собака не поймет, что от нее требуется. После этого продолжайте выполнять жест рукой, но уже без лакомства. Когда собака будет садиться по вашему жесту, можно одновременно начать произносить команду.
Обучение щенка команде «Лежать»
Как только щенок освоит команду «Сидеть», можно обучать его команде «Лежать», опуская угощение между передними лапами, а затем убирая его. Когда щенок ляжет, вознаградите его за послушание. Продолжайте повторять это действие, постепенно исключая угощение, пока ваш щенок не научится выполнять это действие в любой ситуации.
Когда вы будете уверены, что щенок научился выполнять действие, можно ассоциировать с ним словесную команду.
Обучение щенка команде «Жди»
Сначала заставьте собаку сесть, сделав соответствующий жест рукой и произнеся команду «Сидеть». Затем выставив руку перед собой ладонью вперед, произнесите «Жди».
Подождите пару секунд, затем поощрите собаку за успешное выполнение команды. Теперь повторите упражнение. Прикажите собаке «Сидеть», но на этот раз сделайте шаг назад, выставив руку ладонью к вашему питомцу, после чего отдайте команду «Жди». Подождите три секунды, затем подойдите к собаке и поощрите ее.
Повторяйте эту последовательность действий, постепенно отходя дальше и поощряя собаку каждый раз, когда она остается на месте. Не забывайте отдавать собаке команду «Гулять» в конце каждого упражнения, побуждая ее встать. Заметьте, что вы достигнете лучшего результата, если будете заниматься часто, но недолго, всего по несколько минут.
Обучение щенка команде «Ко мне»
Внимание у щенков довольно рассеянное, поэтому их дрессировку лучше проводить в замкнутом пространстве, где мало отвлекающих факторов. Сначала дайте щенку отойти, а затем присядьте, расставьте руки и оживленным тоном позовите своего питомца по кличке, после чего произнесите команду.
Когда щенок подойдет, похвалите его и дайте ему лакомство в качестве поощрения. Затем пристегните поводок к ошейнику, одновременно снова поощряя щенка лакомством. Когда лакомство будет съедено, отстегните поводок, встаньте и отойдите. Повторите процесс с начала.
Ежедневно проводите короткие тренировки в течение нескольких недель. Дрессируйте щенка в различных ситуациях, не забывая о его безопасности.
Обучение щенка команде «Рядом!»
Для начала усадите собаку. Положите в руку лакомство и держите его на уровне подбородка собаки. Затем начните быстро идти вперед и скажите «Рядом!»
Когда собака почти догонит вас, остановитесь и дайте команду «Сидеть». Теперь поощрите собаку за выполненную команду. Повторяйте эти действия в течение нескольких минут или пока ваша собака не устанет.
Практикуйтесь при каждой возможности. Ходьба рядом — это выученное поведение собаки, поэтому лучших результатов можно достигнуть при частых тренировках в течение нескольких месяцев.
Пошаговые инструкции по продолжению дрессировки щенка
Хотя щенки очень энергичны и быстро учатся, они легко устают. Поэтому сеансы дрессировки должны быть непродолжительными. Дайте возможность щенкам учиться постепенно и в своем темпе.
Приучение щенка к вольеру
Приучение к вольеру — это безопасный и простой способ адаптировать щенка к жизни у вас в доме и предотвратить нежелательное поведение, чтобы он не грыз и не портил вещи и ходил в туалет в отведенном месте.Приучение щенка к вольеру
Игры со щенком
Почему игры так важны для щенков?
Игра является важным условием развития. Игра с игрушками и ежедневное общение с вами помогает собаке понять основные правила взаимодействия, которые ей понадобятся, чтобы стать хорошо приспособленной к жизни во взрослом возрасте. Игры также помогают вашему питомцу в следующем:
Какие игрушки лучше всего подходят для щенков?
Большая картонная коробка
Большая картонная коробка — отличное место для игр и укрытия, кроме того, щенку понравится ее грызть. Будьте осторожны, если не хотите, чтобы куски картона валялись по всему дому.
Резиновые игрушки
Резиновые игрушки нужны щенку, чтобы их жевать.
Интерактивные игрушки
Интерактивные игрушки, в которых спрятаны лакомства, помогают поддерживать щенка в хорошей форме.
Пищевые головоломки
Пищевые головоломки позволяют замедлить процесс поедания корма.
Советы по организации игр для щенка
Выбор подходящих игрушек
Выбирайте щенку игрушки только подходящего для его пасти размера, чтобы он не смог их проглотить. Убедитесь, что они прочные, и регулярно проверяйте, не порваны ли они
Регулярные игры
Играйте со щенком как минимум два раза в день, сочетая игры с воспитанием, — так вы максимально эффективно совместите веселое времяпрепровождение с обучением.
Предотвращайте укусы
Если щенок кусается, прекратите игру и дайте ему возможность успокоиться.
Избегайте скользких полов
Выберите комнату с нескользким полом, чтобы щенок не получил травму
Правила социализации щенка
Социализация — это один из важнейших этапов превращения вашего щенка в уравновешенную и спокойную взрослую собаку. Начинать знакомить вашего питомца с новыми людьми и животными следует как можно раньше.