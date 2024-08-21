Подготовка

Переезд в новый дом

Первые недели жизни

Кормление

Здоровье

Этапы роста

Socialisation

Дрессировка и игры

Уход за шерстью

Поведение

Dachshund puppies playing in black and white

Обучение и игры со щенком

Обучение и игры являются основополагающим фактором здорового развития щенка. Из послушных, прошедших хорошую дрессировку щенков чаще вырастают уравновешенные и счастливые собаки.

Три причины необходимости дрессировки щенка

1/3

Это важно для его здоровья и психологического комфорта.

Обучение помогает щенку лучше адаптироваться к незнакомым ситуациям и не бояться новых людей, то есть чувствовать себя более комфортно в различных социальных условиях. Введение элементов дрессировки в активные игры с питомцем поможет ему потратить лишнюю энергию с пользой, а также сохранить здоровье и бодрость.

German Shepherd puppy chasing after a ball outdoors
2/3

Проводите время со своим питомцем

Собаки — социальные животные, которые любят проводить время с вами. Дрессировка — отличная возможность понять характер щенка, интересно провести время и укрепить отношения с ним.

Puppy being carried by owner
3/3

Обученные щенки — это хорошо воспитанные щенки

Даже после несложной дрессировки ваш щенок станет значительно более воспитанным. Это значит, что независимо от того, остался ли щенок дома один или присутствует на веселой семейной вечеринке, вы всегда будете уверены в том, что он будет дружелюбным и послушным, и период кратковременного уединения, как и присутствие гостей не станет для него причиной стресса.

Welsh Pembroke Corgi puppy running outside in a garden


По своей природе собаки — стайные животные. Поэтому часы, проведенные дома в одиночестве, могут стать причиной стресса у вашего щенка. Из-за нехватки внимания ваш питомец может проявлять деструктивное поведение (разгрызать вещи, лаять) Вот почему так важно научить щенка проводить время в одиночестве.

Советы по дрессировке щенка

Если правильно организовать занятия по дрессировке, щенок будет учиться быстро и с удовольствием. Вот несколько советов, которые помогут сделать занятия веселыми и эффективными.

Как приучить щенка к выгулу

Большинство щенков, когда попадают к своим новым владельцам, не полностью приучены к выгулу. Приучение щенка к обычному режиму и внимательное наблюдение за его поведением помогут свести к минимуму справление туалета в неположенном месте.

Приучение щенка к туалету

Обучение щенка основным командам

Обучение щенка базовому набору повседневных команд сделает общение с ним более комфортным. Такая дрессировка также поможет обеспечить безопасность животного в людных или опасных местах и позволит вам брать его с собой куда угодно. На следующих вкладках приведены некоторые основные команды, которые пригодятся вам в повседневной жизни:

Обучение щенка команде «Сидеть»

Сначала удерживайте лакомство перед носом собаки. Поднимите лакомство над головой собаки, так чтобы она села. Поднимая голову вслед за угощением, она естественным образом займет сидячее положение. Наградите собаку за хорошее поведение.

Повторяйте это упражнение несколько раз в день, пока собака не поймет, что от нее требуется. После этого продолжайте выполнять жест рукой, но уже без лакомства. Когда собака будет садиться по вашему жесту, можно одновременно начать произносить команду.

Обучение щенка команде «Лежать»

Как только щенок освоит команду «Сидеть», можно обучать его команде «Лежать», опуская угощение между передними лапами, а затем убирая его. Когда щенок ляжет, вознаградите его за послушание. Продолжайте повторять это действие, постепенно исключая угощение, пока ваш щенок не научится выполнять это действие в любой ситуации.

Когда вы будете уверены, что щенок научился выполнять действие, можно ассоциировать с ним словесную команду.

Обучение щенка команде «Жди»

Сначала заставьте собаку сесть, сделав соответствующий жест рукой и произнеся команду «Сидеть». Затем выставив руку перед собой ладонью вперед, произнесите «Жди».

Подождите пару секунд, затем поощрите собаку за успешное выполнение команды. Теперь повторите упражнение. Прикажите собаке «Сидеть», но на этот раз сделайте шаг назад, выставив руку ладонью к вашему питомцу, после чего отдайте команду «Жди». Подождите три секунды, затем подойдите к собаке и поощрите ее.

Повторяйте эту последовательность действий, постепенно отходя дальше и поощряя собаку каждый раз, когда она остается на месте. Не забывайте отдавать собаке команду «Гулять» в конце каждого упражнения, побуждая ее встать. Заметьте, что вы достигнете лучшего результата, если будете заниматься часто, но недолго, всего по несколько минут.

Обучение щенка команде «Ко мне»

Внимание у щенков довольно рассеянное, поэтому их дрессировку лучше проводить в замкнутом пространстве, где мало отвлекающих факторов. Сначала дайте щенку отойти, а затем присядьте, расставьте руки и оживленным тоном позовите своего питомца по кличке, после чего произнесите команду.

Когда щенок подойдет, похвалите его и дайте ему лакомство в качестве поощрения. Затем пристегните поводок к ошейнику, одновременно снова поощряя щенка лакомством. Когда лакомство будет съедено, отстегните поводок, встаньте и отойдите. Повторите процесс с начала.

Ежедневно проводите короткие тренировки в течение нескольких недель. Дрессируйте щенка в различных ситуациях, не забывая о его безопасности.

Обучение щенка команде «Рядом!»

Для начала усадите собаку. Положите в руку лакомство и держите его на уровне подбородка собаки. Затем начните быстро идти вперед и скажите «Рядом!»

Когда собака почти догонит вас, остановитесь и дайте команду «Сидеть». Теперь поощрите собаку за выполненную команду. Повторяйте эти действия в течение нескольких минут или пока ваша собака не устанет.

Практикуйтесь при каждой возможности. Ходьба рядом — это выученное поведение собаки, поэтому лучших результатов можно достигнуть при частых тренировках в течение нескольких месяцев.

Brown Labrador puppy standing outside in a garden with owners

Пошаговые инструкции по продолжению дрессировки щенка

Школа дрессировки собак — отличный способ обучить питомца новым навыкам и возможность получить профессиональный совет. Кроме того, такой опыт будет способствовать социализации щенка и поможет ему привыкнуть находиться рядом с другими людьми и собаками.

Хотя щенки очень энергичны и быстро учатся, они легко устают. Поэтому сеансы дрессировки должны быть непродолжительными. Дайте возможность щенкам учиться постепенно и в своем темпе.

Приучение щенка к вольеру

Приучение к вольеру — это безопасный и простой способ адаптировать щенка к жизни у вас в доме и предотвратить нежелательное поведение, чтобы он не грыз и не портил вещи и ходил в туалет в отведенном месте.

Приучение щенка к вольеру

Игры со щенком

German Shepherd puppy in black and white on a white background with a ball in its mouth

Почему игры так важны для щенков?

Игра является важным условием развития. Игра с игрушками и ежедневное общение с вами помогает собаке понять основные правила взаимодействия, которые ей понадобятся, чтобы стать хорошо приспособленной к жизни во взрослом возрасте. Игры также помогают вашему питомцу в следующем:

  • Как обучить питомца новым командам и навыкам
  • Понять, что кусаться недопустимо
  • Укрепление отношений между вами
  • Поддержание активности и отличного здоровья
  • Стимуляция когнитивного развития

Какие игрушки лучше всего подходят для щенков?

Выбирайте игрушки, которые стимулируют их любопытство, побуждают двигаться или знакомят с новыми вкусами и текстурами.
Beagle puppy standing in a cardboard box

Большая картонная коробка

Большая картонная коробка — отличное место для игр и укрытия, кроме того, щенку понравится ее грызть. Будьте осторожны, если не хотите, чтобы куски картона валялись по всему дому.

Australian Shepherd puppy playing in the grass with a toy

Резиновые игрушки

Резиновые игрушки нужны щенку, чтобы их жевать.

Dachshund puppy laying on a rug playing with a toy

Интерактивные игрушки

Интерактивные игрушки, в которых спрятаны лакомства, помогают поддерживать щенка в хорошей форме.

Labrador Retriever puppy eating from a red puzzle feeder

Пищевые головоломки

Пищевые головоломки позволяют замедлить процесс поедания корма.

Советы по организации игр для щенка

Выбор подходящих игрушек

Выбирайте щенку игрушки только подходящего для его пасти размера, чтобы он не смог их проглотить. Убедитесь, что они прочные, и регулярно проверяйте, не порваны ли они

Регулярные игры

Играйте со щенком как минимум два раза в день, сочетая игры с воспитанием, — так вы максимально эффективно совместите веселое времяпрепровождение с обучением.

Предотвращайте укусы

Если щенок кусается, прекратите игру и дайте ему возможность успокоиться.

Избегайте скользких полов

Выберите комнату с нескользким полом, чтобы щенок не получил травму

Dachshund mother and puppies in black and white on a white background

Правила социализации щенка

Социализация — это один из важнейших этапов превращения вашего щенка в уравновешенную и спокойную взрослую собаку. Начинать знакомить вашего питомца с новыми людьми и животными следует как можно раньше.

Социализация щенка

Продолжить чтение

Puppy Labrador Retriever sitting outside and receiving a treat for the action

Как дрессировать щенка

Puppy dog lying down in grass chewing a toy.

Вещи, необходимые для щенка