Как дрессировать щенка
Развивать хорошее поведение и послушание нужно с раннего возраста. Дрессировку щенка следует начинать как можно раньше, потому что в раннем возрасте у щенков наилучшим образом проявляются способности к обучению. Ваш щенок с раннего возраста должен усвоить основные правила поведения, чтобы стать уверенной в себе и уравновешенной взрослой собакой и избежать нервозности, которая может привести к деструктивному поведению.
Приучение щенка к туалету
Когда вы привезете щенка домой, он, скорее всего, еще не будет полностью приучен к туалету, поэтому в первые недели его жизни у вас могут случаться «конфузы». Часто щенок ходит в туалет в неположенных местах, потому что его держат на слишком обширной территории и он просто не может понять, где ему лучше делать свои дела.
Есть ряд приемов, которые помогут избежать такой ситуации:
- Убедитесь, что у вашего щенка есть доступ только к одной или двум комнатам в доме, в которых ваша семья проводит больше всего времени
- Сажайте щенка в манеж или клетку, когда не можете присматривать за ним. Щенки редко ходят в туалет там, где они спят, так как считают такие места безопасным для себя пространством и стремятся содержать их в чистоте.
- Установите регулярный режим кормления. Это облегчит вам уход за щенком, так как его, скорее всего, нужно будет вывести в туалет после кормления
- Важно поощрять щенка за «хорошее поведение», поэтому хвалите его, когда он сходит в туалет на улице
- Чтобы вы могли похвалить его сразу же, выходите на улицу вместе с щенком
- Никогда не наказывайте и не ругайте щенка, с которым произошел конфуз. Вместо этого старайтесь предотвратить подобные случаи, чтобы у щенка была возможность попасть на улицу всегда, когда ему это нужно
- Не ждите от щенка «сигнала» о том, что ему нужно в туалет. Большинство щенков не научатся сообщать о своих нуждах, пока не смогут сдерживать позывы в доме. Выгуливайте щенка регулярно
Выводите щенка часто — после каждого кормления и после сна, а также перед ночным сном и утром, как только встаете сами, чтобы он привык к такому графику. Поначалу каждый раз выводите его в одно и то же место, чтобы он узнавал свой запах.
Если вы заметите, что щенок кружится или нюхает пол в помещении, это явный признак того, что ему нужно в туалет. В случае «конфуза» не ругайте щенка, но продезинфицируйте это место, чтобы устранить запах. Однако не убирайте за щенком, пока он находится в комнате, чтобы избежать повышенного интереса с его стороны, и не пользуйтесь средствами на основе хлора.
Дрессировка щенка на послушание
Собаки — стадные животные и нуждаются в демонстрации авторитета. С самого раннего возраста им нужен человек, который станет обучать их. Не кричите, когда вы зовете щенка, поскольку он чувствителен к вариациям вашего голоса и очень хорошо понимает разные интонации — короткие и резкие для команд, радостные для похвалы и суровые для выговора. Старайтесь всегда использовать одни и те же слова для одних и тех же команд.
Обучение щенка команде «Сидеть»
Используйте лакомство в качестве вознаграждения. Поднесите лакомство к носу щенка, медленно поднимите руку с лакомством над головой вашего питомца, постепенно отводя ее назад. Щенок потянется за лакомством и сядет. Когда ваш питомец научится это делать, произносите команду «Сидеть» одновременно с действием щенка.
Как только ваш питомец сядет, похвалите его и дайте ему вознаграждение. Потребуется многократно повторить эти действия, чтобы щенок понял связь между получением вознаграждения и выполнением команды «Сидеть». Начните обучение этой команде с трех коротких сеансов дрессировки в день продолжительностью около 5 минут. По мере роста щенка постепенно увеличивайте продолжительность занятий.
Обучение щенка команде «Лежать»
Когда вы научите щенка садиться по команде, вы можете приступить к обучению команде «Лежать». Сначала дайте команду «Сидеть». Затем опустите руку с лакомством между передними лапами собаки, одновременно вытягивая ее вперед (от себя), и произнесите команду «Лежать». Когда щенок ляжет, дайте ему вознаграждение и похвалите.
Выбор лакомства для вознаграждения щенка во время дрессировки
Выберите низкокалорийное лакомство небольших размеров, которое нравится вашему щенку. Можно взять крокеты сухого корма из ежедневного рациона вашего питомца или же специальное лакомство, предназначенное для использования во время дрессировки. Убедитесь, что вы учитываете эти дополнительные калории, когда рассчитываете суточный рацион собаки.
Если вы хотите дрессировать щенка на более серьезном уровне, можно обратиться в клубы дрессировки для щенков, где щенков обучают в сопровождении их владельцев. Поскольку послушание является основой взаимодействия со щенком, посещение клуба закрепит ваше самостоятельное обучение.
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