Разные породы – разное питание
Специально подобранное питание для чистопородных собак
Мы изучаем особенности, характерные для каждой породы, и объединяем научные и диетологические исследования нашей сети экспертов, чтобы создать конкретное питание для вашей собаки.
Breed Health Nutrition® содержит высококачественные источники белка, уникальные питательные вещества и обладает особой формой, размером и текстурой в соответствии с лицевой и челюстной структурой каждой собаки, а также особенностей прикуса.
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Здоровье на всю жизнь
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