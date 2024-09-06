Специально подобранное питание для чистопородных собак

Мы изучаем особенности, характерные для каждой породы, и объединяем научные и диетологические исследования нашей сети экспертов, чтобы создать конкретное питание для вашей собаки.





Breed Health Nutrition® содержит высококачественные источники белка, уникальные питательные вещества и обладает особой формой, размером и текстурой в соответствии с лицевой и челюстной структурой каждой собаки, а также особенностей прикуса.