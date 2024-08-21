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Заболевания щенков и их симптомы

Из-за слабой иммунной системы щенки более склонны к проблемам со здоровьем, чем взрослые собаки.

Jack Russell Terrier puppy lying down in a dog bed

Общие признаки заболевания

Следующие симптомы указывают на то, что ваш щенок болен. В случае обнаружения любых подобных признаков рекомендуется как можно скорее обратиться к ветеринарному врачу.
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1.Глаза, ротовая полость и нос

Такие симптомы, как кашель, чихание, учащенное или затрудненное дыхание, могут быть признаком заболевания. Другие тревожные симптомы: неприятный запах из ротовой полости, повышенное слюнотечение и сухие, мутные или покрасневшие глаза.

2.Поведение

Вы можете заметить, что щенок стал менее активным или теряет интерес к обычным занятиям. При этом может увеличиться длительность сна или возникнуть другие изменения в поведении.

3.Изменение состояния кожи

Обратите пристальное внимание на любые изменения в состоянии кожи вашего щенка, такие как сухость, ранки или покраснения.

4.Кормление и пищеварение

У щенка может наблюдаться снижение аппетита или потеря веса, расстройство пищеварения; в стуле могут быть видны кровь, слизь, гельминты или непереваренный корм. Вы также можете заметить усиленную жажду или учащение мочеиспускания.

5.Скованность в суставах

Скованность в суставах или трудности с подъемом и ходьбой по лестнице зачастую являются признаком заболевания у щенков

Распространенные заболевания у щенков

В этой статье мы рассмотрим некоторые проблемы со здоровьем и распространенные заболевания, которые могут возникнуть у вашего щенка.

English Setter standing black and white

Найдите ветеринарного врача

Если вас беспокоит здоровье вашего щенка, следует обратиться к ветеринарному врачу.

Найдите ветеринарного врача
Jack Russell Terrier Adult standing in black and white on a white background

Здоровье щенка

Узнайте, как заботиться о здоровье и благополучии вашего щенка.

Здоровье щенка