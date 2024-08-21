Заболевания щенков и их симптомы
Из-за слабой иммунной системы щенки более склонны к проблемам со здоровьем, чем взрослые собаки.
Общие признаки заболевания
Следующие симптомы указывают на то, что ваш щенок болен. В случае обнаружения любых подобных признаков рекомендуется как можно скорее обратиться к ветеринарному врачу.
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1.Глаза, ротовая полость и нос
Такие симптомы, как кашель, чихание, учащенное или затрудненное дыхание, могут быть признаком заболевания. Другие тревожные симптомы: неприятный запах из ротовой полости, повышенное слюнотечение и сухие, мутные или покрасневшие глаза.
2.Поведение
Вы можете заметить, что щенок стал менее активным или теряет интерес к обычным занятиям. При этом может увеличиться длительность сна или возникнуть другие изменения в поведении.
3.Изменение состояния кожи
Обратите пристальное внимание на любые изменения в состоянии кожи вашего щенка, такие как сухость, ранки или покраснения.
4.Кормление и пищеварение
У щенка может наблюдаться снижение аппетита или потеря веса, расстройство пищеварения; в стуле могут быть видны кровь, слизь, гельминты или непереваренный корм. Вы также можете заметить усиленную жажду или учащение мочеиспускания.
5.Скованность в суставах
Скованность в суставах или трудности с подъемом и ходьбой по лестнице зачастую являются признаком заболевания у щенков
Распространенные заболевания у щенков
В этой статье мы рассмотрим некоторые проблемы со здоровьем и распространенные заболевания, которые могут возникнуть у вашего щенка.
Паразиты — это организмы, которые живут на теле щенка или внутри него и могут также передаваться людям.
Блохи — наиболее распространенные паразиты у щенков, вызывающие зуд, воспаление кожи и даже аллергию. Еще один внешний паразит, от которого нужно защищать щенка, — клещи. Они попадают на кожу собаки, питаются кровью и могут быть переносчиками заболеваний, в том числе и опасных.
Наиболее распространенными внутренними паразитами являются гельминты.
Профилактика — наиболее эффективная тактика для борьбы как с внутренними, так и с внешними паразитами. Поскольку щенки более чувствительны к паразитам, важно регулярно проводить профилактику заражения. Ветеринарный врач сможет предложить оптимальное решение этой проблемы для вашего щенка.
Щенки довольно часто страдают диареей по различным причинам. Это могут быть как несколько легких приступов, которые быстро проходят, так и серьезные проблемы с пищеварением, вызванные заболеванием или закупоркой.
Среди распространенных причин диареи у щенков:
- стресс из-за переезда в новый дом;
- новый рацион, особенно если он вводится слишком быстро.
- Потребление того, что питомцам запрещено, например, комнатных растений, мусора, игрушек или грязи.
- Паразиты, например гельминты.
- Инфекционные заболевания, например парвовирус.
Если у щенка началась диарея, следует записывать дату и время дефекации, а также консистенцию стула, чтобы впоследствии сообщить эту информацию ветеринарному врачу. Если диарея очень сильная или не проходит в течение одного-двух дней, обязательно обратитесь к ветеринарному врачу.
Питомниковый кашель — опасное респираторное заболевание. Оно передается от собаки к собаке через прямой контакт или общие предметы, такие как миски для корма или воды. Поэтому он особенно быстро распространяется в питомниках, гостиницах для собак и на выставках.
Основной симптом заболевания — резкий, сухой кашель, который может приводить к рвоте. Сопутствующие симптомы — выделения из носа и глаз, чихание. У щенков и собак с ослабленным иммунитетом болезнь протекает тяжелее, поэтому убедитесь, что все необходимые прививки сделаны.
Чесотка — это кожное заболевание, которое сопровождается сильным зудом и очень заразно. Оно вызывается клещами, которые проделывают ходы в верхних слоях кожи и откладывают там яйца. Собаки обычно заражаются чесоткой при контакте или при совместном использовании одной лежанки с другими собаками. Менее распространенный тип передачи — от матери к щенку; болезнь проявляется особенно сильно, если иммунная система животного ослаблена.
Симптомы чесотки включают интенсивное расцарапывание кожи, сыпь, выпадение шерсти и образование корочек на коже, что может приводить к возникновению вторичных инфекций. Ветеринарный врач предложит различные способы лечения чесотки; обычно от этой болезни можно избавиться за месяц.
Парвовирус — это чрезвычайно заразное вирусное заболевание. Оно проявляется тяжелым гастроэнтеритом, часто приводит к геморрагическим осложнениям и даже смерти.
Симптомы парвовируса у щенков:
- диарея (возможно, с кровью);
- рвота;
- повышение температуры тела;
- вялость;
- обезвоживание;
- большая потеря веса или анорексия.
Если у щенка обнаружен хотя бы один из вышеперечисленных симптомов, незамедлительно обратитесь к ветеринарному специалисту. Кроме того, соблюдайте особую осторожность при обращении с фекалиями собак — переносчиком парвовируса может стать любой человек, животное или предмет после контакта с фекалиями зараженного животного.
К счастью, существует вакцина против парвовируса, поэтому проследите, чтобы ее включили в программу вакцинации вашего щенка.
Найдите ветеринарного врача
Если вас беспокоит здоровье вашего щенка, следует обратиться к ветеринарному врачу.