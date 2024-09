Что такое парвовироз собак?

Парвовироз собак — очень заразное заболевание; его вызывает вирус, чрезвычайно устойчивый во внешней среде. Оно проявляется тяжелым гастроэнтеритом и часто дает осложнения в виде внутренних кровотечений.

Если собака заражается во время беременности, вирус поражает и щенков во внутриутробный период развития. Вирус не может размножаться сам по себе, для этого ему нужно находиться в живых клетках других существ. У щенков парвовирус собак колонизирует клетки желудочно-кишечного тракта, поскольку они быстро обновляются.

Парвовирусный энтерит часто поражает щенков и в наши дни. Заболевание может привести к летальному исходу.

Каковы симптомы парвовироза собак?

Симптомы у щенка или собаки, зараженных парвовирусом, могут быть различными. Поводы для беспокойства есть в следующих случаях:

повышение температуры тела;

вялость;

диарея (возможно, с примесью крови);

рвота;

обезвоживание;

значительная потеря в весе.

Каковы причины парвовироза собак?

Собака, зараженная парвовирусом, выделяет большое количество вируса с фекалиями. Так, 1 г фекалий может содержать до 1 миллиона инфекционных доз. Этого достаточно для заражения 1 миллиона животных в условиях эксперимента.

Вирус передается путем контакта с фекалиями зараженного животного: людьми, другими животными, через зараженные предметы.

Если вирус присутствует в местах содержания собак и щенков (например в питомнике), от него чрезвычайно трудно избавиться. В определенных условиях вирус может сохранять способность к инфицированию в течение нескольких месяцев или даже более года.

Можно ли сделать моему щенку прививку против парвовирусного энтерита собак?

Щенка можно защитить от парвовирусного энтерита с помощью вакцинации, поэтому важно проследить за тем, чтобы ваш щенок получил необходимые прививки в нужном возрасте.

Прививки наиболее эффективны, когда строго соблюдается график первичного и повторного введения вакцины. Программу вакцинации щенков обычно начинают в возрасте от 6 до 8 недель. При этом вакцинация против парвовирусного энтерита проводится в возрасте от семи до девяти недель.

Как узнать, нужна ли щенку вакцинация?

Некоторые вакцины являются обязательными, другие же носят рекомендательный характер в зависимости от рисков, обусловленных условиями содержания и образом жизни вашего щенка. Canine parvovirus is a mandatory vaccination so your puppy will be given this jab in line with any agreed plan. Щенок не должен контактировать с другими собаками, бывающими на улице, как минимум в течение двух недель с момента последней вакцинации.

Всегда ли вакцинация эффективно защищает собаку от парвовирусного энтерита?

Некоторые вирусы с течением времени мутируют. При этом одни из них видоизменяются значительно, другие — умеренно, третьи почти не изменяются.

Парвовирус собак стабилен в том смысле, что вакцина против него по-прежнему действует эффективно и не нуждается в модификации.

Нельзя сказать, что с момента открытия парвовируса в 1970-х годах он совсем не мутировал Однако эти мутации практически не затронули поверхностные структуры вируса — а иммунная система животного (в том числе антитела) взаимодействует именно с ними. Таким образом, мутации парвовируса не повлияли на защитный эффект вакцины, и вакцинация защитит ваше животное от любой его разновидности.

Как еще можно помочь моему щенку избежать заражения парвовирусом собак?

Парвовирус собак обладает высокой устойчивостью во внешней среде. В племенном питомнике риск заражения для щенков довольно высок, поэтому первую прививку им обычно делают еще до продажи. Это помогает, в частности, избежать распространения парвовируса среди щенков одного помета.

Тот же принцип актуален и для приютов, где животные также содержатся большими группами, но при этом не связаны между собой родством. Для борьбы с возможными вспышками заболевания в питомнике заводчики внедряют ряд строгих санитарных мер.

Это в первую очередь сама конструкция питомника.

В питомнике должен соблюдаться «принцип движения только вперед»: при обходе люди всегда движутся от секторов, где содержатся животные, наиболее уязвимые для инфекций, к секторам с минимальным риском.

При строительстве и отделке питомников используются прочные непористые материалы. Поверхности должны быть гладкими (но полы при этом — нескользкими). Оборудование по возможности должно легко разбираться и чиститься.

Питомник разбивают на сектора: родильное отделение, карантин и изолятор для больных животных обустраивают в разных помещениях.

Кроме того, уборку и дезинфекцию обычно проводят по строго определенному плану.

Что делать, если мне кажется, что мой щенок заболел?

Если у вашего щенка появились какие-либо симптомы парвовирусного энтерита, вам следует срочно обратиться к ветеринарному врачу. Он проведет клинический осмотр, назначит биохимическое исследование крови и анализ мочи, чтобы определить, действительно ли ваш щенок инфицирован, и подскажет, как лучше действовать в этой ситуации.

Прежде чем забрать щенка домой, не стесняйтесь спросить у заводчика, были ли приняты необходимые профилактические меры. Если у вас есть какие-либо вопросы о парвовирусном энтерите, задайте их ветеринарному врачу. Он сможет рассказать о заболевании и дать советы по его профилактике и лечению.