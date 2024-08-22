С помощью балльной оценки упитанности ветеринарные врачи определяют, имеется ли у кошки избыток или нехватка веса. Однако взвешивания не всегда достаточно, чтобы определить состояние здоровья животного, поэтому этот показатель также оценивает внешний вид и самочувствие.

Для оценки степени упитанности используется 9-балльная шкала: от истощения (1) до крайней степени ожирения (9). Три ключевых характеристики, оцениваемых этим показателем, — это ребра, талия и живот. Кошка с оценкой 5 находится в идеальной форме. Это означает, что у нее правильные пропорции тела, легко прощупываются ребра, талию можно увидеть сверху, а живот при взгляде сбоку подтянут за грудной клеткой.

Ветеринарный врач может помочь вам определить балльную оценку упитанности кошки. Кроме того, важно регулярно водить кошку к ветеринарному врачу, чтобы следить за ее телосложением по мере взросления.