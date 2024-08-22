Нормальный вес — это не только килограммы
Взвешивание кошки — не единственный способ проверить, страдает ли она избыточным весом. Вы можете узнать, нормальный ли вес у вашей кошки, с помощью определения балльной оценки упитанности, предварительно обратившись за инструкциями к ветеринарному врачу.
Что такое балльная оценка упитанности кошки?
С помощью балльной оценки упитанности ветеринарные врачи определяют, имеется ли у кошки избыток или нехватка веса. Однако взвешивания не всегда достаточно, чтобы определить состояние здоровья животного, поэтому этот показатель также оценивает внешний вид и самочувствие.
Для оценки степени упитанности используется 9-балльная шкала: от истощения (1) до крайней степени ожирения (9). Три ключевых характеристики, оцениваемых этим показателем, — это ребра, талия и живот. Кошка с оценкой 5 находится в идеальной форме. Это означает, что у нее правильные пропорции тела, легко прощупываются ребра, талию можно увидеть сверху, а живот при взгляде сбоку подтянут за грудной клеткой.
Ветеринарный врач может помочь вам определить балльную оценку упитанности кошки. Кроме того, важно регулярно водить кошку к ветеринарному врачу, чтобы следить за ее телосложением по мере взросления.
Как понять, что кошка набрала избыточный вес?
Кошка страдает избыточным весом, если она на 10–20% тяжелее своего идеального веса. Однако это легко не заметить, особенно если вес набирается в течение продолжительного времени. Лучший способ отслеживания — регулярное повторение 3 этапов: осмотра, прощупывания и взвешивания.
Во-первых, следите за поведением кошки. Она несколько вялая и быстро устает? Не провисает ли ее живот? Видна ли талия? Подтянут ли живот за ребрами? Во-вторых, проверьте ребра. Чувствуются ли они, если слегка надавить? В-третьих, взвесьте кошку и запишите показания для последующего сравнения. Ветеринарный врач может назвать идеальный вес для вашей кошки с учетом текущего веса и балльной оценки упитанности.
Такое наблюдение крайне важно, ведь кошки с избыточным весом склонны к серьезным заболеваниям и патологиям. В их число входят диабет, рак, остеоартрит, сердечно-сосудистые заболевания и повышенный риск заболеваний мочевыводящих путей. Хорошая физическая форма — залог здоровой жизни кошки.
Как помочь кошке сбросить вес
К счастью, вы можете помочь своей кошке сбросить вес. Помогая своему питомцу поддерживать оптимальный вес, вы улучшите качество его жизни. Кошки с нормальным весом также живут дольше, чем животные, страдающие ожирением.
Кошки набирают избыточный вес, когда употребляют больше калорий, чем тратят, поэтому в первую очередь следует скорректировать питание. Спросите ветеринарного врача о специальных формулах для кошек с избыточным весом. Если просто уменьшить размер порций текущего корма, это может привести к дефициту питательных веществ. Придерживайтесь размера порции, указанного на упаковке, и давайте кошке возможность поесть в одиночестве. Кошки — одинокие охотники, поэтому кормление совместно с другими животными может привести к стрессу и сопутствующим проблемам, например перееданию.
Регулярная физическая активность также крайне важна для крепкого здоровья и благополучия кошки. Ей нужно много игрушек и поверхностей, по которым можно карабкаться (особенно если она преимущественно содержится в помещении). Кроме того, нужно ежедневно и регулярно играть с питомцем.
Консультации ветеринарного врача
Если у вас есть какие-либо проблемы или вопросы по поводу веса или физического состояния вашей кошки, лучше всего обратиться к ветеринарному врачу. Он сможет подтвердить, есть ли у вашей кошки избыточный вес, и с радостью посоветует, что с этим можно сделать.
Кроме того, важно поговорить со своим ветеринарным врачом, прежде чем вносить какие-либо изменения в рацион или образ жизни кошки или принимать любые другие решения, которые могут повлиять на ее здоровье.
Каждая кошка уникальна, поэтому ветеринарный врач может дать вам совет с учетом особенностей вашей кошки. При этом будет учитываться не только ее порода, возраст и пол, но и такие факторы, как текущее состояние здоровья, стерилизована она или нет и прочие.
Здоровый рост продолжается всю жизнь
Сбросить вес труднее, чем предотвратить его прибавление, поэтому важно, чтобы здоровые привычки и поведение закладывались с первого дня.
Игры — залог здоровой физической активности
Игры необходимы для постоянного развития, физической активности и поддержания нормального веса кошки. Необходимый уровень физических нагрузок зависит от таких факторов, как возраст, вес и порода.