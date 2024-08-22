Кошки по своей природе являются активными животными, которым необходимы короткие периоды физической нагрузки, чтобы поддерживать организм и ум в тонусе, а также поддерживать связь с окружающим миром. Кошки, часто бывающие на улице, рады гулять по окрестностям и охотиться по несколько часов в день.

Чтобы оставаться счастливыми и здоровыми, кошкам, постоянно содержащимся в помещении, необходимо проводить много времени с вами. Им также нужно много игрушек, чтобы всегда находить интересное занятие. С такими кошками следует играть и общаться много раз в день. Убедитесь, что условия содержания кошки не наскучат ей, иначе она может стать пассивной и набрать избыточный вес.

Физические нагрузки и игры важны для всех кошек, так как способствуют развитию двигательных навыков, тренировке мозга и общению. Чтобы кошка оставалась здоровой и счастливой, ей нужно место для игр, а также различные игрушки, когтеточки и регулярные игры с вами.