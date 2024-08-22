Игры — залог здоровой физической активности
Игры необходимы для постоянного развития, физической активности и поддержания нормального веса кошки. Необходимый уровень физических нагрузок зависит от таких факторов, как возраст, вес и порода.
Сколько физических нагрузок нужно кошке?
Кошки по своей природе являются активными животными, которым необходимы короткие периоды физической нагрузки, чтобы поддерживать организм и ум в тонусе, а также поддерживать связь с окружающим миром. Кошки, часто бывающие на улице, рады гулять по окрестностям и охотиться по несколько часов в день.
Чтобы оставаться счастливыми и здоровыми, кошкам, постоянно содержащимся в помещении, необходимо проводить много времени с вами. Им также нужно много игрушек, чтобы всегда находить интересное занятие. С такими кошками следует играть и общаться много раз в день. Убедитесь, что условия содержания кошки не наскучат ей, иначе она может стать пассивной и набрать избыточный вес.
Физические нагрузки и игры важны для всех кошек, так как способствуют развитию двигательных навыков, тренировке мозга и общению. Чтобы кошка оставалась здоровой и счастливой, ей нужно место для игр, а также различные игрушки, когтеточки и регулярные игры с вами.
Кошки, постоянно содержащиеся в помещении и часто бывающие на улице, — как это влияет на степень активности?
Кошки прекрасно себя чувствуют, получая физическую нагрузку время от времени в течение дня. Они активные животные, им нравится бродить, используя любую возможность побегать, попрыгать, залезть куда-нибудь и поиграть. Виды физической активности кошки зависят от того, содержится ли она постоянно в помещении или бывает на улице. Кошки, часто бывающие на улице, как правило, находят занятия себе сами. Они исследуют окружающую среду вокруг дома, лазают, охотятся и просто бродят, пока не устанут.
Кошкам, постоянно содержащимся в помещении, необходимо больше внимания, чтобы они были счастливыми и здоровыми. Им нужно достаточно места для физической активности, лазания и игр, чтобы они не скучали и не стали пассивными. Таким кошкам понадобится когтеточка, интересные игрушки, чтобы они были постоянно заняты, и регулярное общение с владельцем. Кошки — умные животные, они получают удовольствие, время от времени охотясь и гоняясь за своими игрушками вместе с вами.
Обеспечивая стимуляцию умственных и физических способностей кошки, независимо от того, содержится ли она постоянно в помещении или часто бывает на улице, вы будете развивать и тело, и мозг своего питомца.
Занятия для кошек, постоянно содержащихся в помещении
Кошки любят спать много часов в день, но в остальное время им нужно много возможностей для физической активности. Это означает, что с ними нужно общаться и играть, особенно если ваш питомец постоянно содержится в помещении.
Широкий выбор игрушек, с которыми кошка может играть в разные дни недели, не только спасет ее от скуки, но и обеспечит увлекательные тренировки для тела и мозга. Для умственной активности кошек очень полезно общение с владельцами, поэтому крайне важно играть со своими питомцами.
Кошки — умные животные, которым понравится разгадывать пищевые головоломки или искать спрятанный сухой корм. Такие занятия дают им возможность бегать, прыгать, карабкаться и выслеживать добычу, как в дикой природе.
Кошки обладают сильными, точно контролируемыми мышцами. Игровой комплекс достаточной высоты, чтобы кошка могла вытянуться в полный рост, поможет ей укрепить мышцы, а также оставаться счастливой и здоровой.
Консультации ветеринарного врача
Необходимо удовлетворять потребности кошек в регулярной физической активности, чтобы поддерживать их нормальный вес. Расчет правильной интенсивности и частоты физических нагрузок кошки, как и регулирование здоровых порций, может предотвратить развитие определенных заболеваний, вызванных ожирением, включая диабет и артрит.
Узнайте у ветеринарного врача, как определять нормальную и здоровую форму тела кошки. У здоровых кошек с правильными пропорциями будут ребра, которые можно легко нащупать, талия, которую можно увидеть сверху, и живот, который при взгляде сбоку виден выше грудной клетки.
При необходимости ветеринарный врач даст рекомендации по увеличению ежедневных физических нагрузок вашей кошки и разрешит любые вопросы или проблемы, которые могут у вас возникнуть по поводу изменений формы тела или веса вашего питомца.
Нормальный вес — это не только килограммы
Взвешивание кошки — не единственный способ проверить, страдает ли она избыточным весом. Вы можете узнать, нормальный ли вес у вашей кошки, с помощью определения балльной оценки упитанности, предварительно обратившись за инструкциями к ветеринарному врачу.
Здоровые порции меньше, чем вы думаете
Многие владельцы кошек считают, что их питомцам нужно больше корма, чем на самом деле. В результате многих кошек перекармливают, и это приводит не только к прибавлению веса, но и другим проблемам со здоровьем.