Ваш кошка все время выпрашивает еду с вашего стола? Хотя на первый взгляд может казаться, что она голодна, это не всегда так. Возможно, она ведет себя так по привычке, ей скучно или она пытается привлечь внимание. Поддаваясь такому поведению, вы только усугубляете его.



К тому же, постоянное выпрашивание еды также может быть признаком заболевания и того, что ваш кошка не получает необходимых питательных веществ из своего рациона. Заражение паразитами, например глистами, может привести к повышению аппетита или постоянному голоду, которые иногда сопровождаются потерей веса.



Если кошка продолжает постоянно выпрашивать еду, проконсультируйтесь со своим ветеринарным врачом. Он сможет выявить и устранить любые основные проблемы или провести полную оценку рациона вашей кошки.