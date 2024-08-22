Здоровые порции меньше, чем вы думаете
Какой должен быть размер порции для моей кошки?
Нормальный вес достигается за счет правильного баланса между энергией, получаемой кошкой с кормом, и энергией, которую она расходует.
Для начала нужно следовать рекомендациям по кормлению, которые предлагаются к выбранному вами корму для кошек. Однако при определении размера порции необходимо учитывать ряд факторов. Указанные количества для кормления кошек часто лишь рекомендации.
Во-первых, следует учитывать степень активности кошки: много ли кошка двигается, сколько проводит времени на открытом воздухе или кошка ведет малоподвижный образ жизни и постоянно содержится в помещении? Количество физических нагрузок кошки определяет энергию, которая понадобится животному в течение дня.
Следующий момент — была ли проведена кастрация или стерилизация? Эти процедуры могут повлиять на порции, необходимые вашей кошке. Стерилизация изменяет метаболизм кошек, а это означает, что они по-другому переваривают корм. Важно обращать пристальное внимание на форму ее тела и любые изменения в активности и с учетом этого корректировать порции.
Как пищевые привычки кошки влияют на размер порций
Рацион кошки, манера питания и стиль жизни значительно влияют на ее благополучие и здоровье.
Пищевые привычки домашних кошек резко отличаются от привычек людей и собак. Вместо двух или трех больших приемов пищи некоторые кошки предпочитают есть часто и понемногу в течение дня. Поэтому важно не перекармливать их во время частых перекусов. Отмерьте для кошки порцию правильного размера на весь день, а затем либо разделите ее на более мелкие, либо оставьте миску с целой дневной порцией и позвольте кошке питаться оттуда, когда захочется, в зависимости от ее предпочтений.
«Пищевые головоломки» — это отличный способ дать кошке возможность проявить охотничьи инстинкты и вести себя активнее во время кормления.
Почему моя кошка выпрашивает еду?
Ваш кошка все время выпрашивает еду с вашего стола? Хотя на первый взгляд может казаться, что она голодна, это не всегда так. Возможно, она ведет себя так по привычке, ей скучно или она пытается привлечь внимание. Поддаваясь такому поведению, вы только усугубляете его.
К тому же, постоянное выпрашивание еды также может быть признаком заболевания и того, что ваш кошка не получает необходимых питательных веществ из своего рациона. Заражение паразитами, например глистами, может привести к повышению аппетита или постоянному голоду, которые иногда сопровождаются потерей веса.
Если кошка продолжает постоянно выпрашивать еду, проконсультируйтесь со своим ветеринарным врачом. Он сможет выявить и устранить любые основные проблемы или провести полную оценку рациона вашей кошки.
Почему моя кошка выпрашивает еду?
Ваш кошка все время выпрашивает еду с вашего стола? Хотя на первый взгляд может казаться, что она голодна, это не всегда так. Возможно, она ведет себя так по привычке, ей скучно или она пытается привлечь внимание. Поддаваясь такому поведению, вы только усугубляете его.
К тому же, постоянное выпрашивание еды также может быть признаком заболевания и того, что ваш кошка не получает необходимых питательных веществ из своего рациона. Заражение паразитами, например глистами, может привести к повышению аппетита или постоянному голоду, которые иногда сопровождаются потерей веса.
Если кошка продолжает постоянно выпрашивать еду, проконсультируйтесь со своим ветеринарным врачом. Он сможет выявить и устранить любые основные проблемы или провести полную оценку рациона вашей кошки.
Советы по подбору размера порций корма для кошки
Возможно, вам кажется, что подобрать правильный размер порций для кошки сложно, но есть несколько правил, которые помогут предотвратить перекармливание.
Во-первых, делите рацион на много небольших порций. Если вы даете кошке сухой корм, тщательно отмеряйте каждую порцию с помощью весов и оставляйте ее доступной до следующего кормления.
Во-вторых, если кошка съест всю порцию до следующего кормления, не следует просто пополнять опустевшую миску. Это поможет избежать перекармливания. Аналогично, не кормите кошку человеческой пищей, ведь даже небольшое ее количество может содержать большую часть суточной нормы калорий для вашего питомца.
Если вы даете кошке лакомства, важно учитывать эти дополнительные калории при расчете суточного рациона. Лакомства должны составлять не более 10% суточного рациона кошки. Используя крокеты из порций корма для кошки в качестве награды, вы можете быть уверены, что кошка получает сбалансированный набор питательных веществ и необходимое количество калорий.