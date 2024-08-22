British Shorthair adult in black and white eating from a red bowl

Здоровые порции меньше, чем вы думаете

Многие владельцы кошек считают, что их питомцам нужно больше корма, чем на самом деле. В результате многих кошек перекармливают, и это приводит не только к прибавлению веса, но и другим проблемам со здоровьем.
Grey cat running outdoors in a garden

Какой должен быть размер порции для моей кошки?

Нормальный вес достигается за счет правильного баланса между энергией, получаемой кошкой с кормом, и энергией, которую она расходует.

Для начала нужно следовать рекомендациям по кормлению, которые предлагаются к выбранному вами корму для кошек. Однако при определении размера порции необходимо учитывать ряд факторов. Указанные количества для кормления кошек часто лишь рекомендации.

Во-первых, следует учитывать степень активности кошки: много ли кошка двигается, сколько проводит времени на открытом воздухе или кошка ведет малоподвижный образ жизни и постоянно содержится в помещении? Количество физических нагрузок кошки определяет энергию, которая понадобится животному в течение дня.

Следующий момент — была ли проведена кастрация или стерилизация? Эти процедуры могут повлиять на порции, необходимые вашей кошке. Стерилизация изменяет метаболизм кошек, а это означает, что они по-другому переваривают корм. Важно обращать пристальное внимание на форму ее тела и любые изменения в активности и с учетом этого корректировать порции.

british shorthair kitten sitting on a blanket indoors

Как пищевые привычки кошки влияют на размер порций

Рацион кошки, манера питания и стиль жизни значительно влияют на ее благополучие и здоровье.

Пищевые привычки домашних кошек резко отличаются от привычек людей и собак. Вместо двух или трех больших приемов пищи некоторые кошки предпочитают есть часто и понемногу в течение дня. Поэтому важно не перекармливать их во время частых перекусов. Отмерьте для кошки порцию правильного размера на весь день, а затем либо разделите ее на более мелкие, либо оставьте миску с целой дневной порцией и позвольте кошке питаться оттуда, когда захочется, в зависимости от ее предпочтений.

«Пищевые головоломки» — это отличный способ дать кошке возможность проявить охотничьи инстинкты и вести себя активнее во время кормления.

Adult cat standing indoors eating from a silver bowl

Почему моя кошка выпрашивает еду?

Ваш кошка все время выпрашивает еду с вашего стола? Хотя на первый взгляд может казаться, что она голодна, это не всегда так. Возможно, она ведет себя так по привычке, ей скучно или она пытается привлечь внимание. Поддаваясь такому поведению, вы только усугубляете его.

К тому же, постоянное выпрашивание еды также может быть признаком заболевания и того, что ваш кошка не получает необходимых питательных веществ из своего рациона. Заражение паразитами, например глистами, может привести к повышению аппетита или постоянному голоду, которые иногда сопровождаются потерей веса.

Если кошка продолжает постоянно выпрашивать еду, проконсультируйтесь со своим ветеринарным врачом. Он сможет выявить и устранить любые основные проблемы или провести полную оценку рациона вашей кошки.

Adult cat standing on a kitchen counter top

Почему моя кошка выпрашивает еду?

Ваш кошка все время выпрашивает еду с вашего стола? Хотя на первый взгляд может казаться, что она голодна, это не всегда так. Возможно, она ведет себя так по привычке, ей скучно или она пытается привлечь внимание. Поддаваясь такому поведению, вы только усугубляете его.

К тому же, постоянное выпрашивание еды также может быть признаком заболевания и того, что ваш кошка не получает необходимых питательных веществ из своего рациона. Заражение паразитами, например глистами, может привести к повышению аппетита или постоянному голоду, которые иногда сопровождаются потерей веса.

Если кошка продолжает постоянно выпрашивать еду, проконсультируйтесь со своим ветеринарным врачом. Он сможет выявить и устранить любые основные проблемы или провести полную оценку рациона вашей кошки.

British Shorthair adult standing in a living room next to a red bowl

Советы по подбору размера порций корма для кошки

Возможно, вам кажется, что подобрать правильный размер порций для кошки сложно, но есть несколько правил, которые помогут предотвратить перекармливание.

Во-первых, делите рацион на много небольших порций. Если вы даете кошке сухой корм, тщательно отмеряйте каждую порцию с помощью весов и оставляйте ее доступной до следующего кормления.

Во-вторых, если кошка съест всю порцию до следующего кормления, не следует просто пополнять опустевшую миску. Это поможет избежать перекармливания. Аналогично, не кормите кошку человеческой пищей, ведь даже небольшое ее количество может содержать большую часть суточной нормы калорий для вашего питомца.

Если вы даете кошке лакомства, важно учитывать эти дополнительные калории при расчете суточного рациона. Лакомства должны составлять не более 10% суточного рациона кошки. Используя крокеты из порций корма для кошки в качестве награды, вы можете быть уверены, что кошка получает сбалансированный набор питательных веществ и необходимое количество калорий.

Ginger cat lying on the floor playing with a cat toy

​Поддержание нормального веса вашей кошки

Adult Maine Coon lying down on an examination table being checked over by a vet.

Сколько должна весить кошка?

Adult Scottish Straight sitting on an examination table being checked over by a vet.

Факторы риска для здоровья, связанные с избыточным весом и ожирением у кошек

Adult Russian running outside on long grass.

Как помочь кошке сбросить вес

British Shorthair adult jumping in black and white with a red ball with a stop watch illustration behind

Игры — залог здоровой физической активности

Игры необходимы для постоянного развития, физической активности и поддержания нормального веса кошки. Необходимый уровень физических нагрузок зависит от таких факторов, как возраст, вес и порода.
Здоровая физическая активность
Maine Coon kitten in black and white lying down in front of a growth curve illustration

Здоровый рост продолжается всю жизнь

Сбросить вес труднее, чем предотвратить его прибавление, поэтому важно, чтобы здоровые привычки и поведение закладывались с первого дня.
Здоровый рост