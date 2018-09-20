Заболевания мочевого пузыря у собак
Первый шаг к распознаванию плохого самочувствия или проявлений заболевания мочевыделительной системы вашей собаки — это знание симптомов. Все собаки разные, но если вы заметите один из следующих распространенных симптомов, очень важно обратиться к ветеринарному врачу.
Симптомы и причины развития мочекаменной болезни у собак
Чуть менее 20% всех заболеваний мочевыделительной системы, с которыми сталкиваются ветеринарные врачи, диагностируются как мочекаменная болезнь, также известная как заболевание, связанное с образованием «камней» в мочевом пузыре или мочевыводящих путях. Эти камни образуются в результате накопления различных минеральных веществ, присутствующих в моче собаки. Если концентрация минеральных веществ слишком высока, то начинается процесс их кристаллизации.
У собаки, страдающей мочекаменной болезнью, могут наблюдаться проблемы с мочеиспусканием или боль при мочеиспускании, потому что камень блокирует мочевыводящие пути. Некоторые собаки более предрасположены к мочекаменной болезни, например собаки мелких пород. Объем мочи у них меньше, и мочеиспускание они совершают реже, а это значит, что концентрация веществ в их моче выше. Кроме того, это заболевание чаще наблюдается у пожилых собак и кобелей.
Лечение мочекаменной болезни у собак
В зависимости от степени заболевания ветеринарный врач может решить удалить камень хирургическим путем, чтобы собака больше не испытывала дискомфорт. Однако распространенным способом растворения камней и предотвращения образования новых камней является изменение рациона и образа жизни животного.
Рацион с высоким содержанием влаги, например влажный корм, делает мочу собаки менее концентрированной, что помогает предотвратить накопление минеральных веществ. Обеспечьте собаке постоянный доступ к питьевой воде и часто выгуливайте животное, чтобы повысить частоту мочеиспускания. Специальные ветеринарные диеты также могут влиять на уровень pH мочи собаки, что помогает в профилактике камней определенных видов.
Симптомы, причины и лечение ИМП у собак
Инфекции мочевыводящих путей, или ИМП — распространенный урологический диагноз у собак, особенно у самок. Инфекция обычно развивается, если в мочевыводящие пути попадают бактерии. Причиной может также стать ослабление иммунитета. ИМП у собак иногда возникают на фоне хронических заболеваний (например диабета, заболевания почек или мочевого пузыря).
Если у вашей собаки ИМП, у нее будут часто возникать позывы к мочеиспусканию, зачастую болезненные и не всегда успешные. Моча может быть мутной или с кровью, а также подтекать между мочеиспусканиями. Собака также может часто вылизывать область промежности, пытаясь облегчить неприятные ощущения. В тяжелых случаях у собаки может повышаться температура тела.
Ветеринарный врач должен провести тщательное обследование, чтобы определить причину ИМП у вашей собаки. Если наличие инфекционного заболевания подтвердится, врач назначит антибиотики. Обеспечьте собаке постоянный доступ к питьевой воде, чтобы повысить частоту мочеиспускания.
Симптомы, причины и методы лечения заболеваний мочевого пузыря у собак
Патологии мочевого пузыря часто встречаются у собак и нередко связаны с инфекциями или мочекаменной болезнью. Образующаяся моча собирается в мочевом пузыре, и при его наполнении напряжение мышц подает собаке «сигнал»: возникает позыв к мочеиспусканию. Закупорка мочеиспускательного канала (в том числе камнем или новообразованием) может нарушить эти сигналы, а инфекция вызывает раздражение и боль.
Возможные симптомы заболеваний мочевого пузыря у собак — затрудненное мочеиспускание, частые позывы к нему, выделение мочи в очень малых количествах или даже совсем безрезультатные попытки мочеиспускания. Иногда отмечаются растяжение брюшной стенки и болевые ощущения, а в тяжелых случаях — потеря аппетита или рвота.
При заболеваниях мочевого пузыря ветеринарный врач может, в частности, установить собаке катетер для отведения мочи до определения причин нарушений. Полная закупорка мочевыводящих путей может привести к летальному исходу, поскольку собака не сможет избавляться от отходов жизнедеятельности. В подобном случае ветеринарный врач может порекомендовать хирургическое вмешательство. Врач также может назначить лекарственные препараты и смену рациона; это поможет справиться с проявлениями заболевания в будущем.
Поскольку органы мочеотделения выполняют очень важную функцию (вывод токсинов из организма), при появлении у собаки каких-либо из перечисленных выше симптомов нужно обязательно обратиться к ветеринарному врачу. Ветеринарный врач определит причину заболевания и порекомендует лечение, оптимальное для вашего питомца.
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