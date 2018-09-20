По мере старения вашей собаки вы будете замечать изменения в ее поведении, характере и физической форме. Недержание часто встречается у пожилых собак, и важно, чтобы вы умели за ними правильно ухаживать.

Если ваша пожилая собака страдает недержанием мочи, ее поведение, связанное с отправлением этой естественной потребности, может измениться. Она может не чувствовать, что совершает мочеиспускание, может оставлять следы мочи на полу или испытывать трудности с мочеиспусканием. Крайне важно не наказывать животное за такое поведение: ваша собака делает это не специально, а потому, что не может контролировать эти функции.

Собаки, как и люди, могут страдать нарушениями пищеварения, которые приводят к появлению дискомфорта, неприятных симптомов, а иногда и более серьезных проблем. Диета — ключевой фактор поддержания здоровья пищеварительной системы, особенно у собак с чувствительным пищеварением.

Что вызывает недержание у собак?

Стареющие собаки, как и люди, теряют физическую форму, их мышцы ослабевают, а контроль нервной системы над разными частями тела может ухудшаться. Недержание может быть вызвано простым старением мышц вокруг мочевыделительной системы и отсутствием контроля над работой этих мышц.

Собаки женского пола более склонны к развитию недержания, чем собаки мужского пола, и некоторые крупные породы также имеют предрасположенность к этому заболеванию. К числу таких пород относятся боксеры, доберманы, ризеншнауцеры, немецкие доги и немецкие овчарки. Среди стерилизованных собак женского пола около 30% собак весом более 20 кг страдают недержанием, тогда как у более мелких пород доля таких собак составляет менее 10%.

Существует мнение, что ожирение может влиять на вероятность развития недержания, особенно у стерилизованных собак женского пола. Это мнение основано на том, что вес жира вокруг мочевыделительной системы оказывает механическое воздействие на мышцы, что может привести к недержанию мочи.

Сопутствующие заболевания мочевыделительной системы также могут вызывать недержание мочи, в том числе любые воспалительные процессы, включая цистит, а также инфекции и образование «камней» (так называемая мочекаменная болезнь). Общие заболевания, такие как диабет или неврологические заболевания, также могут вызывать недержание мочи, поэтому важно отвести собаку к ветеринарному врачу, как только вы заметите изменения в ее поведении, связанном с мочеиспусканием.