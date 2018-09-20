Недержание мочи у собак
По мере старения вашей собаки вы будете замечать изменения в ее поведении, характере и физической форме. Недержание часто встречается у пожилых собак, и важно, чтобы вы умели за ними правильно ухаживать.
Если ваша пожилая собака страдает недержанием мочи, ее поведение, связанное с отправлением этой естественной потребности, может измениться. Она может не чувствовать, что совершает мочеиспускание, может оставлять следы мочи на полу или испытывать трудности с мочеиспусканием. Крайне важно не наказывать животное за такое поведение: ваша собака делает это не специально, а потому, что не может контролировать эти функции.
Собаки, как и люди, могут страдать нарушениями пищеварения, которые приводят к появлению дискомфорта, неприятных симптомов, а иногда и более серьезных проблем. Диета — ключевой фактор поддержания здоровья пищеварительной системы, особенно у собак с чувствительным пищеварением.
Что вызывает недержание у собак?
Стареющие собаки, как и люди, теряют физическую форму, их мышцы ослабевают, а контроль нервной системы над разными частями тела может ухудшаться. Недержание может быть вызвано простым старением мышц вокруг мочевыделительной системы и отсутствием контроля над работой этих мышц.
Собаки женского пола более склонны к развитию недержания, чем собаки мужского пола, и некоторые крупные породы также имеют предрасположенность к этому заболеванию. К числу таких пород относятся боксеры, доберманы, ризеншнауцеры, немецкие доги и немецкие овчарки. Среди стерилизованных собак женского пола около 30% собак весом более 20 кг страдают недержанием, тогда как у более мелких пород доля таких собак составляет менее 10%.
Существует мнение, что ожирение может влиять на вероятность развития недержания, особенно у стерилизованных собак женского пола. Это мнение основано на том, что вес жира вокруг мочевыделительной системы оказывает механическое воздействие на мышцы, что может привести к недержанию мочи.
Сопутствующие заболевания мочевыделительной системы также могут вызывать недержание мочи, в том числе любые воспалительные процессы, включая цистит, а также инфекции и образование «камней» (так называемая мочекаменная болезнь). Общие заболевания, такие как диабет или неврологические заболевания, также могут вызывать недержание мочи, поэтому важно отвести собаку к ветеринарному врачу, как только вы заметите изменения в ее поведении, связанном с мочеиспусканием.
Как лечить собак, страдающих недержанием?
Собакам назначают разные виды лечения в зависимости от причины недержания. Если проблема заключается в нарушении работы мышц, ветеринарный врач может назначить стимуляторы, которые позволят собаке лучше контролировать сфинктер (определенную мышцу) мочевого пузыря. Эти препараты эффективны в 75% случаев.
Если проблема связана с заболеваниями органов мочеотделения, ветеринарный врач может предложить хирургическое вмешательство для удаления камней, назначить антибиотики для лечения инфекции и подобрать диету для поддержания здоровья мочевыделительной системы. Ветеринарный врач также может предложить изменить образ жизни животного. Например, если вы будете поощрять активность собаки, это может снизить риск развития урологических заболеваний.
Если причина заболевания носит комплексный характер, ветеринарный врач назначит программу лечения, направленную не только на устранение недержания.
Если вы замечаете, что поведение вашей собаки, связанное с мочеиспусканием, изменилось с возрастом, нет никаких оснований думать, что предпринять уже ничего нельзя. Запишитесь на прием к врачу в ближайшую ветеринарную клинику, чтобы он порекомендовал вам, как лучше действовать в такой ситуации.
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