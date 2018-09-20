​У вашей собаки запор?

Запор может быть вызван целым рядом различных заболеваний желудочно-кишечного тракта и иметь серьезные последствия, если его не лечить. Причины запора могут быть различными — от наличия инородного тела в кишечнике и других отделах желудочно-кишечного тракта до нарушения диеты или плохого питания.

