У вашей собаки запор?
Запор может быть вызван целым рядом различных заболеваний желудочно-кишечного тракта и иметь серьезные последствия, если его не лечить. Причины запора могут быть различными — от наличия инородного тела в кишечнике и других отделах желудочно-кишечного тракта до нарушения диеты или плохого питания.
Если ваша собака предрасположена к запорам, вам нужно предпринять следующие действия:
- Call your vet: When your dog first becomes constipated, it’s unclear how serious it is. Запор может быть признаком того, что ваша собака нуждается в особом поддерживающем питании, или симптомом серьезного заболевания желудочно-кишечного тракта. Разговор с ветеринарным врачом может помочь вам установить основную причину запора и облегчить состояние вашей собаки.
- Start a new diet: Whether it’s the first time your dog is constipated or a chronic issue, your veterinarian may recommend a new nutritional solution. В зависимости от диагноза и особенностей отдельного случая, новая диета, обогащенная нерастворимой клетчаткой, может помочь справиться с симптомами запора.
Обязательно проконсультируйтесь с ветеринарным врачом, если у вас есть какие-либо вопросы о симптомах заболевания желудочно-кишечного тракта вашей собаки или о том, как помочь ей поддерживать нормальное пищеварение.
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