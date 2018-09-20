​10 токсичных продуктов, которые не следует давать собаке

Многим владельцам собак хорошо известно, что шоколад может вызывать серьезные проблемы у этих животных. Но это еще не все: существует целый ряд обычных продуктов, которые, скорее всего, есть в вашем доме и которые могут стать причиной проблем со здоровьем для вашего питомца. Помимо обычных, есть и другие продукты и вещества, которые нельзя давать собаке, поэтому, прежде чем давать ей что-либо в дополнение к обычному корму, проконсультируйтесь с ветеринарным врачом.

Искусственные подсластители

Ксилит — это искусственный подсластитель, содержащийся в жевательной резинке, арахисовом масле без сахара, зубной пасте и других продуктах. Его получают из древесины лиственных пород. У людей чрезмерное потребление ксилита может вызвать вздутие живота, метеоризм и диарею, но для собак ксилит токсичен. Храните продукты, содержащие ксилит, в недоступном для собаки месте.

Алкоголь

В отличие от человека, почки собак не могут эффективно перерабатывать алкоголь, что может вызвать у них проблемы со здоровьем. Для собаки лучше всего подходит чистая, свежая вода.

Авокадо

Мякоть авокадо безвредна, а вот его косточка, кожура и листья опасны для собаки. Они содержат вещество под названием персин, которое вызывает рвоту и диарею.

Кофеин

Несмотря на то, что кофеин не токсичен для собак, он оказывает на них то же влияние, что и на людей, а поскольку они более чувствительны к подобному воздействию, кофеин может вызывать у них значительный дискомфорт. Даже небольшое количество кофеина может вызвать у собаки гиперактивность или тремор.

Шоколад

Хорошо известно, что шоколад очень токсичен для собак. Это связано с тем, что он содержит теобромин — стимулятор, который оказывает влияние на целый ряд процессов в организме собаки. Темный шоколад и шоколад для кулинарного использования содержат особенно большое количество теобромина, а значит, наиболее опасны для собак. В зависимости от съеденного количества возможны такие последствия, как нарушение пищеварения, нарушения работы сердца, судороги и даже смерть.