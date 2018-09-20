От каких факторов зависит здоровье пищеварительной системы собаки?

Помогая собаке поддерживать здоровье пищеварительной системы, вы можете улучшить многие аспекты ее здоровья — от качества стула до внешнего вида.

Принцип работы пищеварительной системы собаки

Работа пищеварительной системы собаки, как и у других млекопитающих, направлена на расщепление и переваривание корма, а также на всасывание необходимых питательных веществ во время транзита пищи по пищеварительному тракту.

Тонкий кишечник — главный орган пищеварительной системы, где происходит всасывание витаминов, минералов, белков, жиров и углеводов. Он имеет большую площадь поверхности и состоит из клеток разных типов, что способствует эффективному пищеварению и всасыванию питательных веществ, а также стимулирует процесс образования микрофлоры (так называемых «полезных» бактерий), помогающей поддерживать здоровье кишечника. Кроме того, в пищеварительной системе собаки сосредоточено наибольшее количество иммунных клеток, помогающих защитить здоровье животного.

Здоровая пищеварительная система собаки характеризуется правильным балансом «полезных» бактерий и правильной работой иммунных клеток. Сохранить здоровье пищеварительной системы можно с помощью питания, учитывающего индивидуальные потребности животных.