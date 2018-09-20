Как кормить собаку после операции
Операция может вызвать стресс у собаки. После операции собакам, как и людям, необходим период отдыха и восстановления, в течение которого их нужно кормить так, чтобы не навредить их пищеварительной системе. Установленный режим кормления и правильный рацион могут помочь собаке восстановиться после операции и поддержать работу ее пищеварительной системы.
Способы кормления собаки после операции
В зависимости от типа проведенной операции ветеринарный врач посоветует способ кормления, который подойдет собаке лучше всего. При некоторых гастроэнтерологических проблемах в ходе операции собаке могут установить зонд — специальную трубку, по которой корм будет поступать прямо в желудок или пищевод, минуя органы, эффективность работы которых может быть снижена.
Если собаке установили зонд, ей нужен корм жидкой или полужидкой консистенции, чтобы его можно было вводить через трубку (возможно, с помощью шприца). Через зонд можно вводить специальную жидкую диету, влажный или размоченный до состояния жидкой каши сухой корм. Такой корм должен быть правильной текстуры и подходящих размеров, чтобы не допустить закупорки трубки.
По мере того как собака будет выздоравливать, вы сможете воспользоваться и другими приемами, чтобы облегчить ей поедание корма. Установите миски с кормом и водой выше уровня пола, чтобы облегчить опускание корма в желудок за счет силы тяжести. Это позволит улучшить пищеварение животного. Мелких собак во время кормления можно держать на руках. При этом голова собаки должна лежать на вашем плече.
Кормление собаки после операции
Важно неукоснительно следовать указаниям ветеринарного врача о кормлении вашего питомца в послеоперационный период, поскольку каждая собака и ее потребности в питательных веществах уникальны.
В зависимости от потерь жидкости в предоперационный период вашей собаке может потребоваться изменение количества потребляемой воды для поддержания водного баланса. Если собака испытывает трудности с приемом жидкости, попробуйте использовать кубики льда — ей будет легче проглотить их.
После операции часто рекомендуется диета с высоким содержанием жиров, поскольку она позволяет собаке получать необходимую энергию и не потреблять при этом большое количество корма, ведь это может создать ненужную нагрузку на пищеварительную систему. Однако, в зависимости от изначального заболевания вашего питомца, ветеринарный врач может назначить диету с более низким содержанием жиров, чтобы предотвратить возможное нарушение пищеварения.
Хорошим вариантом станет использование готового восстановительного рациона, поскольку он предназначен для собак в период реабилитации и благоприятно воздействует на пищеварение.
Операция и период восстановления могут стать непростым испытанием для вас и вашей собаки. Чтобы лучше позаботиться о здоровье вашего питомца после операции, проконсультируйтесь с ветеринарным врачом.
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