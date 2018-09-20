Собаки, как и люди, могут страдать нарушениями пищеварения, которые приводят к появлению дискомфорта, неприятных симптомов, а иногда и более серьезных проблем. Диета — важный фактор поддержания здоровья пищеварительной системы, особенно у собак, склонных к желудочно-кишечным расстройствам.

Как работает пищеварительная система собаки

На каждой стадии прохождения корма по желудочно-кишечному тракту перевариваются и усваиваются питательные вещества. Одним из основных отделов пищеварительной системы, где это происходит, является тонкий кишечник. Он имеет очень большую площадь поверхности и покрыт клетками разных типов, что помогает сделать всасывание питательных веществ максимально эффективным. В тонком кишечнике собаки всасываются жиры, витамины, углеводы и минеральные вещества, а также завершается переваривание белков, начавшееся в желудке.

Микрофлора органов пищеварения (так называемые «полезные бактерии») помогает поддерживать здоровье и работу пищеварительной системы. Состав кишечной микрофлоры зависит от действия генетических и других факторов, в том числе диеты. В тонком кишечнике «полезные» бактерии и определенные виды клеток действуют как защитный барьер иммунной системы против чужеродных агентов и «вредных» бактерий.

Чаще всего микрофлора собак нормально реагирует на различные компоненты кормов. Однако иногда развивается непереносимость тех или иных продуктов, которая может стать причиной хронических желудочно-кишечных расстройств. Это явление подобно аллергической реакции, когда иммунные клетки собаки вдруг начинают воспринимать белок, безвредный для большинства других животных, как опасное вещество.