Вес собаки в течение жизни будет меняться в зависимости от возраста, породы, факта стерилизации и имеющихся заболеваний. Однако если вы заметили, что ваша собака внезапно начала терять вес, то это может быть симптомом серьезного заболевания.

Не всегда внезапное снижение веса происходит из-за хронического заболевания, поэтому постарайтесь как можно скорее показать собаку ветеринарному врачу, который поможет выявить причину проблемы и назначит соответствующее лечение.

Заболевания желудочно-кишечного тракта у собак

Снижение веса может быть симптомом одного из множества заболеваний желудочно-кишечного тракта, которые влияют на работу желудка и кишечника. Другими симптомами, на которые стоит обратить внимание, являются хроническая диарея или запор, рвота, обезвоживание и общая вялость. Если у вашей собаки заболевание желудочно-кишечного тракта, она может потерять аппетит и начать терять вес, так как переваривание корма вызывает у нее дискомфорт.

Хроническая почечная недостаточность у собак

Серьезное распространенное заболевание, развивающееся у 2–5% всех собак, — хроническая почечная недостаточность. При этом заболевании почки собаки перестают работать эффективно и не способны выполнять выделительную или метаболическую функцию. Средний возраст постановки такого диагноза — шесть с половиной лет, то есть это заболевание чаще встречается у пожилых собак. Наряду со снижением веса вы можете заметить вялость, слабость, рвоту или диарею.

Мегаэзофагус у собак

Снижение веса — это вторичный симптом заболевания, называемого мегаэзофагусом, при котором собака не может полностью переваривать и усваивать корм. У собак с этим заболеванием пищевод отекает, увеличивается в размерах и начинает работать со сбоями, так как больше не способен эффективно доставлять корм в желудок.