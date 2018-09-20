​Как предотвратить нарушение пищеварения у собаки

От расстройства желудка время от времени страдает каждая собака, но важно помнить, что возраст, порода, размер и образ жизни вашего питомца могут значительно повысить частоту этой проблемы. К счастью, существует достаточно способов, позволяющих предотвратить нарушение пищеварения и поддержать здоровье пищеварительной системы вашего питомца на всех этапах его жизни.

Пищеварение собаки

Эффективность всасывания необходимых питательных веществ, поступающих с кормом, зависит от того, насколько хорошо работает пищеварительная система собаки. Огромная площадь поверхности тонкого кишечника покрыта клетками, которые помогают всасывать витамины, минералы и другие питательные вещества. В тонком кишечнике также сосредоточено самое большое количество иммунных клеток в организме. Кишечник заселен микрофлорой — бактериями, которые помогают поддерживать здоровую пищеварительную среду. Рацион собаки оказывает влияние на деятельность этих бактерий.

Каковы симптомы нарушения пищеварения у собак?

Если у собаки нарушение пищеварения, у нее может быть диарея (мягкий, неоформленный стул) и рвота. Также у собаки могут наблюдаться признаки дискомфорта и вздутие живота. Хронические нарушения пищеварения сопровождаются потерей в весе и потускнением шерсти.

Профилактика нарушения пищеварения у щенков

Щенки особенно предрасположены к нарушениям пищеварения и диарее. Формирование их пищеварительной системы еще не завершилось. Кроме того, в жизни щенков наступает период ослабленного иммунитета, когда защита, обусловленная полученными от матери антителами, уже не действует, а собственные антитела еще не вырабатываются в достаточном количестве. Нарушение пищеварения у щенков в возрасте до трех недель также может указывать на наличие более серьезных заболеваний, которые могут привести к летальному исходу.

Для поддержания здоровья пищеварительной системы щенка необходимо давать ему рацион, обогащенный особыми питательными веществами, и не переводить животное на новые виды корма слишком быстро. Кроме того, щенок должен получить все необходимые вакцины в сроки, согласованные с ветеринарным врачом.