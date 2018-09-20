Как предотвратить нарушение пищеварения у собаки
От расстройства желудка время от времени страдает каждая собака, но важно помнить, что возраст, порода, размер и образ жизни вашего питомца могут значительно повысить частоту этой проблемы. К счастью, существует достаточно способов, позволяющих предотвратить нарушение пищеварения и поддержать здоровье пищеварительной системы вашего питомца на всех этапах его жизни.
Пищеварение собаки
Эффективность всасывания необходимых питательных веществ, поступающих с кормом, зависит от того, насколько хорошо работает пищеварительная система собаки. Огромная площадь поверхности тонкого кишечника покрыта клетками, которые помогают всасывать витамины, минералы и другие питательные вещества. В тонком кишечнике также сосредоточено самое большое количество иммунных клеток в организме. Кишечник заселен микрофлорой — бактериями, которые помогают поддерживать здоровую пищеварительную среду. Рацион собаки оказывает влияние на деятельность этих бактерий.
Каковы симптомы нарушения пищеварения у собак?
Если у собаки нарушение пищеварения, у нее может быть диарея (мягкий, неоформленный стул) и рвота. Также у собаки могут наблюдаться признаки дискомфорта и вздутие живота. Хронические нарушения пищеварения сопровождаются потерей в весе и потускнением шерсти.
Профилактика нарушения пищеварения у щенков
Щенки особенно предрасположены к нарушениям пищеварения и диарее. Формирование их пищеварительной системы еще не завершилось. Кроме того, в жизни щенков наступает период ослабленного иммунитета, когда защита, обусловленная полученными от матери антителами, уже не действует, а собственные антитела еще не вырабатываются в достаточном количестве. Нарушение пищеварения у щенков в возрасте до трех недель также может указывать на наличие более серьезных заболеваний, которые могут привести к летальному исходу.
Для поддержания здоровья пищеварительной системы щенка необходимо давать ему рацион, обогащенный особыми питательными веществами, и не переводить животное на новые виды корма слишком быстро. Кроме того, щенок должен получить все необходимые вакцины в сроки, согласованные с ветеринарным врачом.
Профилактика нарушения пищеварения у взрослых собак
Пищеварительная система у взрослых собак более крепкая, чем у щенков, но и у взрослых собак могут наблюдаться нарушения пищеварения. Собаки более крупных пород, такие как немецкие овчарки, немецкие доги и английские сеттеры, особенно предрасположены к появлению желудочно-кишечных проблем.
Лучшее средство профилактики нарушения пищеварения у взрослой собаки — это сбалансированное питание, которое включает в себя высококачественные, легкоусвояемые белки, а также такие важные компоненты, как ферментируемая клетчатка, стимулирующая процесс образования «полезных бактерий». Еда, предназначенная для человека, не подходит для собак. Она с трудом переваривается организмом животного, не является полнорационным и сбалансированным кормом для собаки и может вызвать нарушение пищеварения, особенно если обладает высокой жирностью.
Профилактика нарушения пищеварения у пожилых собак
У стареющих собак может снижаться способность к перевариванию корма, а зубы становятся более чувствительными, поэтому им может быть трудно разгрызать корм. Если собака разгрызает корм недостаточно хорошо или проглатывает слишком быстро большое количество корма, это может вызывать рвоту или дискомфорт. Если собака страдает от каких-либо хронических заболеваний, они также могут повлиять на эффективность работы пищеварительной системы.
Чтобы предупредить нарушение пищеварения у пожилой собаки, давайте ей корм, разработанный специально с учетом ее породы и возраста. Крокеты или кусочки влажного корма должны быть подходящих размеров, чтобы животное могло их захватывать без труда. Это позволит собаке более тщательно разгрызать корм. Кроме того, чтобы уменьшить нагрузку на пищеварительную систему, можно кормить собаку небольшими порциями несколько раз в день.
Здоровое питание с учетом возраста, размеров, породы и образа жизни вашего питомца — это одна из самых простых мер для профилактики нарушения пищеварения. Однако если вы заметили какие-либо существенные изменения в пищевом поведении вашей собаки, обязательно обратитесь к ветеринарному врачу, поскольку они могут быть признаком разных заболеваний.
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