Как меняются с возрастом потребности вашей собаки в питательных веществах

Корм для стареющих собак

Собака, прожившая три четверти ожидаемой продолжительности жизни, считается пожилой. С достижением определенного возраста признаки старения собаки становятся все более очевидными. Эти признаки могут становиться более очевидными в возрасте 12 лет для мелких собак, в возрасте 10 лет для собак средних размеров и в 8 лет для крупных собак.

С наступлением этого этапа жизни собаки должны быть усилены диетологические меры, помогающие бороться с признаками старения. Это поможет животному оставаться здоровым как можно дольше. Особенно важны следующие факторы:

Укрепление иммунитета и повышение устойчивости к инфекциям

Существует несколько питательных веществ, в том числе бета-каротин, витамины Е и С, а также минералы (например, цинк), помогающих поддерживать здоровье иммунной системы, которая заметно слабеет у стареющих собак.

Улучшение состояния кожи и шерсти

Здоровье и красота кожи и шерсти зависят от правильного и регулярного приема определенных веществ. Масло огуречника способствует блеску шерсти и повышает эластичность кожи. Цинк рекомендуется для стареющих собак, чья шерсть находится в плохом состоянии.

Облегчение артрита

Глюкозамин, хондроитинсульфат, эйкозапентаеновая и докозагексаеновая кислоты (ЭПК/ДГК) — это питательные вещества, помогающие повысить подвижность суставов у стареющих собак. У собак с остеоартритом, получающих корма, обогащенные этими питательными веществами, улучшение подвижности было подтверждено результатами наблюдений. Some newer diets have now been developed, involving curcuma extract, polyphenols and hydrolysed collagen, and have proven to be efficient in improving mobility and quality of life for ageing dogs.

Очевидно, что в организме собак с возрастом происходит много изменений. Здоровая стареющая собака не должна получать тот же рацион, что и стареющая собака, страдающая какими-либо заболеваниями.

Регулярные осмотры и проверки состояния здоровья позволяют своевременно обнаружить любые заболевания. Во многих случаях питание может играть профилактическую роль или, по крайней мере, снижать интенсивность проявления симптомов хронических заболеваний у стареющих собак Ветеринарный врач сможет порекомендовать рацион, который лучше всего подходит вашему питомцу.