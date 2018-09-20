Как меняются с возрастом потребности вашей собаки в питательных веществах
Растущие щенки, взрослые и пожилые собаки обладают разными потребностями в питательных веществах. Поэтому на каждом этапе жизни следует адаптировать рацион собаки к ее изменяющимся потребностям, чтобы поддерживать ее здоровье.
Питание для стареющих собак
Потребности стареющих собак в питательных веществах значительно отличаются от потребностей щенков и даже взрослых собак. Чтобы собака оставалась здоровой на протяжении всей жизни, ей необходим правильный уход. Регулярная физическая активность обеспечит сохранение мышечной массы и поддержание оптимального веса собаки. Необходимо также следить за состоянием зубов и шерсти.
Принимая во внимание потребности животного в энергии, рацион нужно адаптировать к уровню активности, который зависит от возраста и состояния здоровья вашего питомца. Собака, страдающая артритом, меньше двигается и тратит меньше энергии, что может привести к появлению избыточного веса. В случае избыточного веса собаке необходимо низкокалорийное питание. Не следует считать, что снижение стремления к физической активности у собаки является нормальным проявлением старения. Собаку должен осмотреть ветеринарный врач, чтобы исключить наличие заболевания.
Регулярное взвешивание и ветеринарные осмотры — первый и самый эффективный способ выявления заболеваний, связанных со старением, на самой ранней стадии.
Питание для стареющих собак
Старение также сопровождается изменением возможностей пищеварительной системы и появлением дополнительных потребностей в определенных питательных веществах, поэтому корм для стареющих собак должен обладать следующими характеристиками:
Более высокое содержание витаминов С и Е
Эти питательные вещества обладают антиоксидантными свойствами, защищая организм от вредного воздействия окислительного стресса, связанного со старением.
Высококачественный белок
У пожилых собак снижается функционирование пищеварительной системы, поэтому они менее эффективно усваивают поступающие с пищей белки. Поэтому главная цель в таком случае — повышение качества белков. В некоторых странах распространено ошибочное мнение, что из-за наличия в корме белков развивается почечная недостаточность. На самом деле это не так. Почечная недостаточность — это хроническое неизлечимое заболевание, которое часто развивается с возрастом. Для замедления прогрессирования этого заболевания рекомендуется снижать содержание фосфора в корме. Однако до того как вводить какие-либо изменения в рацион животного, необходимо проконсультироваться с ветеринарным врачом и поставить животному правильный диагноз.
Повышенное содержание железа, меди, цинка и марганца
Эти питательные вещества помогают поддерживать хорошее состояние кожи и шерсти. Включение их в рацион в форме органических солей, которые усваиваются намного легче, чем минеральные соли, повышает вероятность того, что собаки с пониженной функцией пищеварительной системы смогут усвоить их и использовать в обмене веществ.
Повышенное количество полиненасыщенных жирных кислот
Для поллержания здоровья шерсти используются соевое масло или, что еще лучше, масло огуречника аптечного, а также рыбий жир. Организм собаки обычно сам вырабатывает эти жирные кислоты, но старение может отрицательно повлиять на этот физиологический процесс.
Слегка повышенное содержание клетчатки в качестве «неусвояемого остатка».
Введение в рацион повышенного количества клетчатки помогает уменьшить риск запоров, которыми может сопровождаться снижение физической активности у стареющей собаки.
С возрастом у собак все чаще появляются проблемы с зубами. Чтобы животные потребляли достаточное количество корма, нужно принимать во внимание форму, размеры и твердость крокет.
Корм для стареющих собак
Собака, прожившая три четверти ожидаемой продолжительности жизни, считается пожилой. С достижением определенного возраста признаки старения собаки становятся все более очевидными. Эти признаки могут становиться более очевидными в возрасте 12 лет для мелких собак, в возрасте 10 лет для собак средних размеров и в 8 лет для крупных собак.
С наступлением этого этапа жизни собаки должны быть усилены диетологические меры, помогающие бороться с признаками старения. Это поможет животному оставаться здоровым как можно дольше. Особенно важны следующие факторы:
Укрепление иммунитета и повышение устойчивости к инфекциям
Существует несколько питательных веществ, в том числе бета-каротин, витамины Е и С, а также минералы (например, цинк), помогающих поддерживать здоровье иммунной системы, которая заметно слабеет у стареющих собак.
Улучшение состояния кожи и шерсти
Здоровье и красота кожи и шерсти зависят от правильного и регулярного приема определенных веществ. Масло огуречника способствует блеску шерсти и повышает эластичность кожи. Цинк рекомендуется для стареющих собак, чья шерсть находится в плохом состоянии.
Облегчение артрита
Глюкозамин, хондроитинсульфат, эйкозапентаеновая и докозагексаеновая кислоты (ЭПК/ДГК) — это питательные вещества, помогающие повысить подвижность суставов у стареющих собак. У собак с остеоартритом, получающих корма, обогащенные этими питательными веществами, улучшение подвижности было подтверждено результатами наблюдений. Some newer diets have now been developed, involving curcuma extract, polyphenols and hydrolysed collagen, and have proven to be efficient in improving mobility and quality of life for ageing dogs.
Очевидно, что в организме собак с возрастом происходит много изменений. Здоровая стареющая собака не должна получать тот же рацион, что и стареющая собака, страдающая какими-либо заболеваниями.
Регулярные осмотры и проверки состояния здоровья позволяют своевременно обнаружить любые заболевания. Во многих случаях питание может играть профилактическую роль или, по крайней мере, снижать интенсивность проявления симптомов хронических заболеваний у стареющих собак Ветеринарный врач сможет порекомендовать рацион, который лучше всего подходит вашему питомцу.
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