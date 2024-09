У собак со здоровой пищеварительной системой тоже могут возникать некоторые распространенные желудочно-кишечные проблемы, вызванные инфекциями, питанием, образом жизни и другими факторами. Симптомы таких проблем могут указывать на ряд возможных причин их появления, поэтому важно проконсультироваться с ветеринарным врачом, чтобы получить дальнейшие рекомендации и узнать о способах лечения.

Симптомы и причины возникновения диареи у собак

Если у вашей собаки диарея, опорожнение кишечника у нее будет происходить чаще, чем обычно, а стул животного будет иметь менее плотную консистенцию. Ветеринарный врач сможет определить, чем вызвана диарея: нарушениями в работе тонкого или толстого кишечника. Локализация причины диареи в толстом кишечнике, как правило, характеризуется частой дефекацией, небольшим количеством каловых масс за одно опорожнение кишечника и наличием слизи в стуле собаки.

Диарея может быть связана с проглатыванием вредных веществ, бактериальной или вирусной инфекцией, гельминтами или другими паразитами. Кроме того, она может быть индикатором какого-либо другого заболевания. Щенки особенно подвержены риску возникновения диареи, поскольку их пищеварительная и иммунная системы еще очень уязвимы.

Диарея у собаки может быть вызвана заражением паразитами, в том числе круглыми червями и простейшими, например кокцидиями (Coccidia). Несмотря на то, что дегельминтизация помогает избавиться от гельминтов в пищеварительном тракте, животное остается в зоне риска, так как не все методы лечения эффективны в борьбе сразу со всеми видами паразитов.

Your dog may also have diarrhoea if they have a dietary hypersensitivity, or allergy. Gastrointestinal symptoms caused by food allergies are usually more chronic than diarrhoea, caused by something like dietary indiscretion. Однако если ваша собака страдает хронической диареей, перед изменением ее рациона проконсультируйтесь с ветеринарным врачом о возможных причинах диареи.

Лечение диареи у собак

В зависимости от основной причины, вызвавшей диарею у собаки, ветеринарный врач может назначить разные методы лечения. К ним относятся дегельминтизация, лечение инфекции лекарственными средствами, а также диетотерапия, например разработка специальной диеты, которая поможет снизить нагрузку на кишечник и улучшить качество стула.