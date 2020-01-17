Смешанное кормление собаки

Какой корм лучше использовать: влажный или сухой? Или, может быть, лучше готовить корм для своей собаки самостоятельно? Эти вопросы наиболее часто получают ветеринарные врачи от новоиспеченных владельцев домашних животных. Правильное питание является ключевым фактором для здорового развития собаки. Поэтому выбор корма может оказаться сложной задачей.

Виды кормов для собак Наиболее важным различием между влажным и сухим кормом для собак является содержание в нем воды. В сухих продуктах для собак содержится около 8 % воды, в то время как во влажных — обычно около 75 %. Это означает, что содержание питательных веществ в сухом корме и, следовательно, его калорийность значительно выше по сравнению с влажным.

В 100 г сухого корма для собак содержится около 370 ккал. Такое же количество влажного корма содержит всего 100 ккал. Очевидно, что различия значительны. И это важно понимать для определения размеров порций для вашей собаки. Если используется только один вид корма, то сухого корма для удовлетворения ежедневных потребностей собаки в энергии требуется примерно в 3-4 раза меньше, чем влажного.

Влажный корм определенно будет лучше стимулировать вкусовые ощущения собаки и станет для нее более привлекательным. Сухой корм для собак труднее разгрызать, что для некоторых животных может оказаться проблемой. Некоторые собаки так разборчивы в питании, что не едят сухой корм, а только играют с ним. Это может быть вызвано трудностями в разгрызании жестких крокет. Поэтому собака может считать их игрушками, а не кормом.

Смешанное кормление — это сочетание в рационе влажного и сухого корма Оба типа корма имеют свои плюсы и минусы, поэтому владельцы домашних животных все чаще сочетают их. Это эффективный подход, обеспечивающий множество преимуществ.

Смешанное кормление сухим и влажным кормом имеет ряд преимуществ. Если необходимо перевести питомца на влажный корм, организм будет готов к такому изменению. Переход пройдет эффективно, быстро и без неприятных последствий.

Нет необходимости при кормлении собаки смешивать сухой и влажный корм в одной миске. Более того, их не обязательно давать одновременно. Одним из преимуществ сухого корма является то, что он не портится и не имеет сильного запаха, что делает его идеальным выбором в случае, если ваша собака предпочитает есть понемногу в течение дня, а не поглощать всю порцию за один раз. В этом случае вы можете давать ей влажный корм по вечерам.