Необходимые питательные вещества для кошек и собак
Нутриентный подход к корму для домашних животных
В Royal Canin мы знаем, что ценность ингредиентов кормов для домашних животных заключается в питательных веществах, которые они содержат. Вот почему при разработке наших уникальных кормов мы отдаем предпочтение нутриентному подходу.
При таком подходе пищевые потребности животного оцениваются путем подробного исследования и наблюдения. Затем для кошек и собак создается оптимальный диетологический профиль, основанный как на стандартных рекомендациях по видам, так и на уникальных наблюдениях с учетом породы, возраста, образа жизни, особенностей и состояния здоровья. После этого подбираются высококачественные и легкоусвояемые ингредиенты, которые можно комбинировать для каждого конкретного профиля адаптированного питания.
Опираясь на этот подход, мы можем получать высококачественные питательные вещества из более экологичных источников с меньшим углеродным следом. Таким образом, мы можем выбирать формулы с наименьшим воздействием на окружающую среду и общество, в то же время обеспечивая домашних животных наиболее полезным и безопасным питанием высочайшего качества.
Подробный подход компании Royal Canin к питанию преследует четыре цели, которые лежат в основе всех наших разработок в области питания.
Обеспечение питомца необходимой энергией в нужном количестве и в правильной форме при точном дозировании питательных веществ:
- Белок
- Углеводы
- Жиры
Содержание отдельных питательных веществ может быть ограничено или увеличено в определенных составах, которые предназначены для кошек и собак с определенными проблемами со здоровьем.
Благодаря достижению всех этих целей мы можем предоставлять адаптированные рационы питания, отвечающие уникальным потребностям кошек и собак.
Понимание роли питательных веществ
Разобравшись в ключевых полезных качествах каждого типа питательных веществ, вы сможете принимать обоснованные решения о рационе своего питомца. В Royal Canin знают, как сложно бывает понять, какие питательные вещества важны для вашего питомца и почему. Мы рассмотрели пять важнейших питательных веществ, их возможные источники и роль в рационе кошек и собак, чтобы вы могли уверенно выбрать правильный корм для своего питомца.
Роль углеводов в кормах для домашних животных
Углеводы — это термин, обозначающий молекулы, состоящие из атомов углерода, кислорода и водорода, которые имеют определенные общие химические свойства.
Кошки и собаки могут обходиться без углеводов в корме, поскольку их организм синтезирует некоторые виды необходимых для клеток углеводов из аминокислот. Однако употребление углеводов значительно улучшает работу организма домашних животных. Недавние исследования показали, что в процессе приручения организм собаки претерпел генетические изменения, то есть питание с большим содержанием углеводов может позитивно влиять на состояние здоровья животного.*
*Axelsson et al. The genomic signature of dog domestication reveals adaptation to a starch-rich diet. Nature. 2013;495(7441):360-4
Углеводы имеют преимущественно растительное происхождение, за исключением глюкозы в крови, гликогена в мышцах и печени и лактозы в молоке. К источникам углеводов относятся:
- рис;
- кукуруза;
- пшеница;
- ячмень;
- картофель;
- молоко;
- фруктовые, ягодные, корнеплодные или клубнеплодные растения.
Роль липидов (жиров) в кормах для домашних животных
Липиды — это семейство органических веществ, широко известных как жиры. Жиры являются основным источником энергии для собак и кошек, которую они получают путем окисления жиров в организме. Грамм липидов содержит примерно 8,5 ккал метаболической энергии, что почти в два с половиной раза больше, чем в одном грамме углеводов или белков.
Как и в случае с белками и углеводами, жиры в правильных пропорциях являются важным источником энергии для кошек и собак. Некоторые жирные кислоты, называемые «незаменимыми», играют роль строительного материала для клеток и веществ-предшественников для определенных гормонов. Вот еще несколько полезных качеств жиров:
- Улучшение вкусовых качеств.
- Помощь в усвоении животными важных витаминов.
- Развитие метаболических путей и нервной системы.
- Поддержка иммунных функций и воспалительного процесса, возникающего при повреждении тканей или заражении.
Все пищевые источники липидов — это продукты, богатые животными и растительными жирами. В число таких источников входят:
- Соевое масло
- Кукурузное масло
- Масло огуречника
- Сафлоровое масло
- Сливочное масло
- Топленое сало
- Смалец
- Яйца
- Жир домашней птицы
- Рыбий жир
Роль минералов в кормах для питомцев
Минералы, которые присутствуют в большом количестве (кальций, фосфор, калий, натрий, магний), называются макроэлементами. Микроэлементы присутствуют в очень малых количествах (считаные миллиграммы на килограмм или части на миллион), но они необходимы для функционирования организма. Например, к ним относятся железо, цинк, марганец, медь, йод, селен.
Избыток минеральных солей отрицательно сказывается на усвояемости и может даже вызвать эффекты, противоречащие ожиданиям. Вот почему точный подход, основанный на питательных веществах, имеет жизненно важное значение при выборе рациона для кошек и собак.
Каждый минерал участвует в нескольких различных функциях. Среди некоторых наиболее важных ролей, которые минералы играют в организме, можно выделить:
- Формирование костей
- Передача энергии
- Ионный баланс клеток
- Сенсорные импульсы
- Синтез гемоглобина красных кровяных телец
- Поддержание здоровья кожи
- Формирование хрящевой ткани и клеток кожи, а также синтез пигментов кожи
- Работа щитовидной железы
- Антиоксидантные функции
Минералы содержатся в различных ингредиентах, но они также могут входить в рацион в виде очищенных солей: сульфата железа, оксида цинка, оксида марганца, сульфата меди, селенита натрия, йодата кальция и других.
Богатыми источниками минералов являются следующие ингредиенты:
- мясо, например баранина, свинина, утка или печень;
- Авокадо
- рыба;
- пшеница, крупы и злаки;
- горох, чечевица и соя.
Каждый витамин участвует в нескольких различных функциях. Как и в случае с минералами, мы выделили некоторые из их основных функций в организме.
- Регуляция обмена кальция и фосфора
- Защита от окисления клеток
- Формирование клеток крови и коагуляция
- Синтез гормонов как часть репродуктивного процесса
- Регуляция роста клеток эпидермиса (внешний слой кожи) и выделение кожного секрета.
- Нейтрализация свободных радикалов (антиокислительное стрессовое воздействие): витамин C способствует регенерации витамина E, самого мощного природного антиоксиданта
Витамины содержатся в различных ингредиентах, а также в чистом виде. Витамины хрупки в природе, подвержены окислению, воздействию света и тепла, поэтому они требуют дополнительной защиты в процессе приготовления корма.
- Мясо, почки и печень
- Рыбий жир
- Яйца
- Молочные продукты
- Злаки
- Овощи
- Цитрусовые
- Ягоды
Определение диетологического профиля вашего питомца
Когда дело доходит до определения питательных веществ в любом рационе, важно помнить, что избыток может быть не менее вредным, чем недостаток. Поэтому основным критерием правильного и сбалансированного рациона является надлежащее содержание каждого питательного вещества в форме, легко усваиваемой питомцами.
Точное соотношение питательных веществ может быть уникальным и зависеть от породы, возраста, образа жизни, чувствительности и проблем со здоровьем вашего питомца. Если вы не уверены, какие питательные вещества необходимы вашему питомцу для здоровья и хорошего самочувствия, обратитесь к своему ветеринарному врачу. Специалист по уходу за питомцами сможет комплексно взглянуть на рацион и провести осмотр, необходимый для определения правильного диетологического профиля кошки или собаки.
Питание, учитывающее индивидуальные потребности
В Royal Canin мы используем научные знания в области пищевых технологий, чтобы обеспечить домашним питомцам здоровье и хорошее самочувствие. Мы разрабатываем диетологические решения с учетом индивидуальных потребностей кошек и собак. Узнайте, как мы адаптируем наши диеты к породам, возрасту, образу жизни и потребностям в уходе.
Философия питания Royal Canin
Royal Canin находится в авангарде научно-исследовательского подхода к питанию уже более 50 лет. С самого первого дня наш подход к питанию основывался на научных фактах и определялся исследованиями диетологов, ветеринарных врачей и ученых со всего мира.