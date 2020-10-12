Является ли корм моей кошки или собаки питательным?
Для долгой и здоровой жизни кошкам и собакам необходимо правильное питание. Но владельцу может быть трудно понять, соответствует ли корм потребностям домашнего питомца. Поэтому, если вы не уверены, что ваша кошка или собака получают достаточно основных питательных веществ, обратите внимание на ряд вопросов.
Что такое питательный корм для домашних животных?
Выбирая здоровый корм для собак и кошек, нужно учитывать не только содержащиеся в нем ингредиенты.
Составить полноценную и сбалансированную диету можно несколькими путями, используя ингредиенты из самых разных источников — животные или растительные белки, злаки и другие компоненты.
Все эти ингредиенты содержат необходимые витамины, белки, минералы и жиры для собак и кошек. Наибольшее значение имеют питательные вещества, содержащиеся в сочетании ингредиентов и, что, возможно, более важно, то, каким образом они включены в рацион питания домашних питомцев.
На самом деле, можно составить одинаковый набор питательных веществ, комбинируя самые разные ингредиенты. Например, курица и картофельное пюре имеют набор питательных веществ очень схожий с рисом, бобами и тофу. Несмотря на то что эти два комплекта блюд совершенно разные, они очень похожи по содержанию питательных веществ.
Важны не столько используемые ингредиенты, сколько питательные вещества, которые кошка или собака получит из них. Проще говоря, хороший диетологический профиль должен обеспечивать питомца всем необходимым.
Является ли корм моей собаки или кошки легкоусвояемым?
Усвояемость — это способность корма перевариваться и усваиваться в организме питомца. К примеру, ингредиент может быть богат питательными веществами, при этом при переваривании его в организме кошки или собаки возникают трудности. Это означает, что кишечник животного всасывает меньше питательных веществ, а следовательно, меньше питательных веществ попадает в кровоток.
Сочетание ингредиентов может казаться очень питательным, но если организм питомца не переваривает корм, то основные питательные вещества, в которых нуждается ваша кошка или собака, не раскроются и не усвоятся.
Есть ряд факторов, определяющих усвояемость. К ним относится состав формулы, который выражается в типе и соотношении различных ингредиентов, а также их качестве.
Способ измельчения и приготовления ингредиентов также сильно влияет на усвояемость. Например, в сыром виде у кукурузы волокнистая внешняя оболочка, но при правильном измельчении и приготовлении сердцевина раскрывается, значительно улучшая усвояемость полезных питательных веществ в организме кошек и собак.
Точно так же перегрев при обработке мяса и побочных продуктов животного происхождения может привести к снижению усвояемости и биодоступности некоторых аминокислот. Из-за этого меньше белка будет переварено и усвоено.
Но как узнать, усваивает ли ваш питомец свой корм и получает ли он необходимые питательные вещества? Один из способов — следить за стулом питомца. Обычно каловые массы собак и кошек должны быть сформированными, но не чрезмерно затвердевшими, и выделяться один или два раза в день. Если у вашего питомца меньше каловых масс или они имеют другую консистенцию, с усвояемостью могут быть проблемы. Если при попытке испражнения питомцу приходится сильно напрягаться, это также может быть признаком проблем с пищеварением.
Как и всегда, при наличии каких-либо опасений, связанных с состоянием кишечника вашего питомца, следует проконсультироваться с ветеринарным врачом. Он сможет посоветовать рацион, который ваша кошка или собака сможет усваивать лучше.
Риски, связанные с нехваткой питательных веществ у кошек и собак
Например, недостаток витамина A в рационе может привести к кожным заболеваниям, проблемам с глазами и даже легкими. Из-за дефицита кальция, в свою очередь, может снизиться содержание минералов в костях, что сделает их более хрупкими и даже может стать причиной перелома.
Вот почему так важно убедиться, что корм, который вы даете своему питомцу, удовлетворяет его уникальные потребности в питательных веществах.
Прежде всего, учитывайте индивидуальные потребности своего питомца
Этот метод гарантирует, что в корме содержится достаточное для домашнего питомца количество энергии, с нужным количеством белков, жиров и углеводов. Это также означает, что это количество незаменимых аминокислот, витаминов, минеральных и жирных кислот полностью удовлетворяет потребности в питательных веществах, необходимые для здорового физического развития и поддержания жизнедеятельности.
Домашние животные, имеющие проблемы со здоровьем, вроде кожных заболеваний или жалоб, связанных с мочевыделительной системой, нуждаются в целевой поддержке с учетом уровня антиоксидантов, клетчатки и пребиотиков. Другим могут быть полезны рационы для особого ухода, в которые входят специфические питательные вещества, нацеленные на решение определенных проблем со здоровьем.
В Royal Canin мы всегда придерживались нутриентного подхода. Так мы разрабатываем питание для кошек и собак, адаптированное под любые индивидуальные потребности в питательных веществах. Чтобы узнать больше, ознакомьтесь с нашим ассортиментом питательных кормов для домашних питомцев или проконсультируйтесь с ветеринарным врачом.
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