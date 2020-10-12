Поддержание здоровья пищеварительной системы кошки
Чем пищеварительная система у кошек отличается от человеческой?
Вкус
Разгрызание
Время приема пищи
Диета
Часто возникает вопрос, сколько времени требуется кошкам на переваривание пищи. Кошкам нужно всего от 12 до 24 часов, чтобы корм прошел через кишечник, в то время как человеку может потребоваться на переваривание пищи до пяти дней.2
Детальное знакомство с пищеварительной системой кошки
Пищеварительная система кошек особенно чувствительна, и ее работу легко нарушить, например внезапными изменениями в питании. Кроме того, благодаря ее особому устройству кошки могут есть часто и небольшими порциями. Многие кошки подходят к миске с кормом несколько раз в день и каждый раз совсем немного. Поэтому, чтобы помочь своему питомцу не набирать лишний вес, важно знать дневной объем корма и распределять его на небольшие порции.
Важные питательные вещества для поддержания пищеварительной системы кошки
Белок
Клетчатка
Жиры
Витамины
Углеводы
Нарушение пищеварения у кошек
Распространенные нарушения пищеварения у кошек
Паразиты
Микроскопические паразиты могут поселиться в кишечнике кошки и провоцировать диарею, приводящую к обезвоживанию и потере веса, не говоря уже о дискомфорте в животе. Если вы подозреваете, что в организме вашей кошки поселились паразиты, проконсультируйтесь с ветеринарным врачом, который назначит соответствующее лечение.
Волосяные комочки
Воспалительные заболевания
Признаки, на которые следует обратить внимание
- диарея или запор;
- тошнота либо срыгивание корма или волосяных комочков;
- неприятный запах изо рта или частый метеоризм;
- увеличение, уменьшение либо отсутствие аппетита;
- потеря веса;
- сухая, тусклая, ломкая шерсть;
- признаки боли в животе.
Проконсультируйтесь с ветеринарным врачом
Выбор подходящего корма для здоровья пищеварительной системы кошки
1 Энциклопедия кошек, 2017, Royal Canin, стр. 254
2 Все, что нужно знать о питательных веществах, которые используются для кормления, лечения и профилактики заболеваний у собак и кошек. Проф. Доминик Гранжан, 2006, Royal Canin SAS
Подход Royal Canin к питанию
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