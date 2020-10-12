Является ли корм моей кошки или собаки питательным?

Есть ряд факторов, определяющих усвояемость. К ним относится состав формулы, который выражается в типе и соотношении различных ингредиентов, а также их качестве.

Способ измельчения и приготовления ингредиентов также сильно влияет на усвояемость. Например, в сыром виде у кукурузы волокнистая внешняя оболочка, но при правильном измельчении и приготовлении сердцевина раскрывается, значительно улучшая усвояемость полезных питательных веществ в организме кошек и собак.

Точно так же перегрев при обработке мяса и побочных продуктов животного происхождения может привести к снижению усвояемости и биодоступности некоторых аминокислот. Из-за этого меньше белка будет переварено и усвоено.

Но как узнать, усваивает ли ваш питомец свой корм и получает ли он необходимые питательные вещества? Один из способов — следить за стулом питомца. Обычно каловые массы собак и кошек должны быть сформированными, но не чрезмерно затвердевшими, и выделяться один или два раза в день. Если у вашего питомца меньше каловых масс или они имеют другую консистенцию, с усвояемостью могут быть проблемы. Если при попытке испражнения питомцу приходится сильно напрягаться, это также может быть признаком проблем с пищеварением.

Как и всегда, при наличии каких-либо опасений, связанных с состоянием кишечника вашего питомца, следует проконсультироваться с ветеринарным врачом. Он сможет посоветовать рацион, который ваша кошка или собака сможет усваивать лучше.

Риски, связанные с нехваткой питательных веществ у кошек и собак Каждое питательное вещество, включая витамины и минералы, играет свою роль в работе организма кошек и собак. Вот почему нехватка питательных веществ может иметь разрушительные последствия.

Например, недостаток витамина A в рационе может привести к кожным заболеваниям, проблемам с глазами и даже легкими. Из-за дефицита кальция, в свою очередь, может снизиться содержание минералов в костях, что сделает их более хрупкими и даже может стать причиной перелома.

Вот почему так важно убедиться, что корм, который вы даете своему питомцу, удовлетворяет его уникальные потребности в питательных веществах.