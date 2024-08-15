Часто задаваемые вопросы

Компания Royal Canin обеспечивает высокое качество продукции благодаря тотальному контролю качества и безопасности всех звеньев единой цепи:

• Отбор сырья. Мы работаем только с проверенными поставщиками. Лаборатории тщательно проверяют 100% партий сырья, поступающих с заводов.

• Производство. Все 15 заводов сухих рационов Royal Canin имеют единую производственную модель и схему технологического процесса. Высокие стандарты управления качеством и контроль безопасности пищевых продуктов на заводах подтверждают сертификаты соответствия международным стандартам ISO 9001 и ISO 22 000.

• Хранение и доставка продукции. Royal Canin придерживается независимых стандартов безопасности во время хранения и транспортировки готовых продуктов.

• Обслуживание клиентов. Мы обеспечиваем качественные консультации и сервис для наших клиентов, постоянно поддерживая с ними диалог.

Таким образом, где бы рацион ни был изготовлен, он точно соответствует формуле и имеет идентично высокое качество, безопасность, уровень питательных веществ, вкусовую привлекательность и ароматичный профиль.

Если у вас возникнут вопросы относительно качества продукции Royal Canin, пожалуйста, обращайтесь на нашу электронную почту [email protected].