Часто задаваемые вопросы
Для продажи в Украине компания Royal Canin поставляет продукцию, произведенную в странах Европейского Союза: сухие рационы изготавливаются на заводах в Польше и Франции, а влажные рационы – на заводе в Австрии.
Компания Royal Canin обеспечивает высокое качество продукции благодаря тотальному контролю качества и безопасности всех звеньев единой цепи:
• Отбор сырья. Мы работаем только с проверенными поставщиками. Лаборатории тщательно проверяют 100% партий сырья, поступающих с заводов.
• Производство. Все 15 заводов сухих рационов Royal Canin имеют единую производственную модель и схему технологического процесса. Высокие стандарты управления качеством и контроль безопасности пищевых продуктов на заводах подтверждают сертификаты соответствия международным стандартам ISO 9001 и ISO 22 000.
• Хранение и доставка продукции. Royal Canin придерживается независимых стандартов безопасности во время хранения и транспортировки готовых продуктов.
• Обслуживание клиентов. Мы обеспечиваем качественные консультации и сервис для наших клиентов, постоянно поддерживая с ними диалог.
Таким образом, где бы рацион ни был изготовлен, он точно соответствует формуле и имеет идентично высокое качество, безопасность, уровень питательных веществ, вкусовую привлекательность и ароматичный профиль.
Если у вас возникнут вопросы относительно качества продукции Royal Canin, пожалуйста, обращайтесь на нашу электронную почту [email protected].
Перед началом продаж все наши рационы проходят программу интенсивного контроля качества, чтобы обеспечить целостность и безопасность. Проверяются как сырье, так и готовые продукты. Это необходимо для оценки состава питательных веществ, витаминных и минеральных компонентов.
Все наши продукты изготовлены в соответствии со строжайшими стандартами качества, чтобы гарантировать абсолютную безопасность.
Поскольку коты и собаки заслуживают наилучшего питания для хорошего самочувствия, Royal Canin берет на себя следующие обязательства:
• Выбирать поставщиков сырья в соответствии со строжайшими спецификациями
• Проверять качество ингредиентов, прежде чем они будут утверждены к использованию в продуктах Royal Canin
• Использовать мясо животных, признанное пригодным и полезным для употребления человеком
• Контролировать качество сырья с момента попадания на завод до стадии упаковки благодаря тщательному анализу на всех этапах
• Полностью отслеживать и идентифицировать все ингредиенты
Подход Royal Canin особый: мы выходим из потребностей организма животного в питательных веществах (нутриентах) и считаем ингредиенты, например мясо или рыбу, всего лишь источниками доставки питательных веществ. Для обеспечения процессов жизнедеятельности организма животных необходимы именно питательные вещества в определенном количестве, что обусловлено физиологическими особенностями.
Как это реализуется на практике? Принимая во внимание потребности котов и собак в питательных веществах (с учетом особенностей породы, размера, возраста, образа жизни и физиологического статуса), мы разрабатываем формулу того или иного корма.
Формула каждого нашего рациона обычно включает свыше 50 питательных веществ, таких как протеины, жиры, углеводы, витамины, минералы, отобранные в таком соотношении, чтобы обеспечивать пищевые потребности именно котов или собак.
Затем мы подбираем ингредиенты, которые могут обеспечить необходимые для состава формулы питательные вещества (нутриенты) надлежащего качества, питательной ценности и биологической формы. Потому неважно, что у нас нет кормов «с разными вкусами», важно, что наши корма наилучшим образом удовлетворяют пищевые потребности котов и собак.
Компания Royal Canin не использует искусственные красители, синтетические ароматизаторы или стабилизаторы ароматов для производства рационов. Однако существуют естественные вариации цвета ингредиентов, что обуславливает вариативность окраса крокет. В связи с этим согласно технологичным нормам в разных партиях продукции допускается цвет крокет от светло-коричневого до темно-коричневого в зависимости от изначального цвета сырья. Это можно сравнить с разнообразием оттенков продуктов питания, которые вы покупаете, например мяса, фруктов, овощей или подсолнечного масла. При этом разница в цвете никоим образом не влияет на качество.Интенсивность аромата корма также может иногда варьироваться в зависимости от температуры хранения или условий доставки. С учетом возможной временной смены интенсивности аромата рекомендуем вам переводить своих питомцев с корма предыдущей упаковки на корм из новой упаковки постепенно – в течение 2-3 дней.
Если вы решили перевести вашего питомца на рацион Royal Canin с любого типа питания (с другого корма), необходимо осуществлять переход постепенно, ведь пищеварительной системе кота или собаки нужно время для адаптации. Как правило, переход на новый корм лучше осуществлять в течение 7 дней следующим образом:
1-2-й день – 75% предыдущего корма с добавлением 25% нового корма;
3-4-й день – 50% предыдущего корма с добавлением 50% нового корма;
5-6-й день – 25% предыдущего корма с добавлением 75% нового корма;
7-й день – 100% новый корм.
Указанный способ перехода на рацион Royal Canin является ориентировочным и может отличаться в зависимости от состояния здоровья, возраста, породы и других индивидуальных показателей вашего животного. Просим обращаться к своему ветеринарному врачу или в ООО «Рояль Канин Украина» на электронную почту [email protected] для получения консультации относительно оптимального перехода вашего животного на новый корм.
Сухие рационы сохраняют свою вкусовую привлекательность в течение 1,5-2 месяцев после открытия упаковки. Корм желательно хранить в оригинальной упаковке в месте, приспособленном для хранения пищевых продуктов. Оно должно быть сухим и хорошо защищенным от перепадов температуры, прямых солнечных лучей и вредителей. После каждого кормления важно тщательно закрывать пакет, максимально удаляя из него воздух. Кроме того, советуем выбрать расфасовку корма в соответствии с размером животного (например, упаковка емкостью 10 кг может оказаться слишком большой для одного кота и потребуется длительное хранение).
Влажные рационы после открытия упаковки должны храниться в холодильнике, в оригинальной упаковке, плотно закрытые чистой крышкой или пищевой пленкой. После открытия они, как правило, сохраняют свою вкусовую привлекательность более 48 часов, потому желательно не хранить их дольше. Поскольку корм комнатной температуры более привлекателен для животных, попробуйте нагреть его, прежде чем давать коту или собаке.
Кроме того, не забывайте регулярно мыть миску своего питомца и тщательно ополаскивать ее чистой водой, ведь остатки корма могут привлечь бактерии и насекомых.
Переход с одного рациона Royal Canin на другой рекомендуем осуществлять постепенно в течение 2-4 дней, поскольку пищеварительной системе кота или собаки нужно время для адаптации:
1-й день - 75% предыдущего рациона с добавлением 25% нового рациона;
2-й день - 50% предыдущего рациона с добавлением 50% нового рациона;
3-й день - 25% предыдущего рациона с добавлением 75% нового рациона;
4-й день – 100% новый рацион.
Домашние животные, особенно коты, могут быть чувствительными к наименьшим изменениям в рационе. Однако наше исследование вкуса подтвердило преимущество диетических рационов.
Для постепенного перехода от одной упаковки корма к другой купите новую упаковку за неделю, чтобы смешать ее с текущим кормом.
Продукция Royal Canin преимущественно реализуется в зоомагазинах, ветеринарных клиниках или интернет-зоомагазинах. Вы можете выбрать ближайшую к вам точку продаж у у наших партнеров по ссылке.
Финансовая отчетность ООО «Рояль Канин Украина» 2020 года доступна по ссылке.Вы также можете ознакомиться с отчетностью за 2021 и 2020 год.
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