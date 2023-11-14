Регистрируйся и получай скидку 15% в официальном интернет-магазине

Зарегистрироваться
Взрослый миттельшнауцер в положении стоя на белом фоне, черно-белое изображение

Хотите завести собаку?

Советы и информация, которые помогут вам принять правильное решение для себя и для благополучия вашей будущей собаки.

Черно-белое изображение взрослого сеттера в положении стоя на белом фоне

Подходит ли вам собака как любимец?

Есть много факторов, которые следует учитывать, планируя завести собаку.

Adult Golden Retriever walking on a street with adult and child walking behind.

Что нужно обдумать, перед тем как завести собаку

Щенок бигля бежит по песчаному пляжу.

Как ухаживать за собакой

Взрослая такса лежит на коврике с черно-белой кошкой.

Знакомство собак с кошками и другими питомцами

Взрослый английский кокер-спаниель сидит на улице, а женщина расчесывает ему шерсть на ушах

Сколько стоит содержать собаку

Взрослая такса лежит в гостиной, а позади сидят люди.

Как научить детей ухаживать за собакой

Черно-белое изображение щенка чихуахуа в положении стоя на белом фоне

Выбор собаки, которая подходит именно вам

Каждая порода уникальна, поэтому уделите время выбору породы, которая лучше всего подойдет для вас и вашего образа жизни.

Взрослые собаки стоят на улице и едят из серебристых мисок.

Как взять собаку из приюта

Щенок золотистого ретривера бегает в траве.

Руководство по покупке щенка

Взрослый эрдельтерьер и щенок сидят в заснеженном поле.

Что лучше - взять собаку из приюта или купить щенка?

Puppy Labrador Retriever standing outdoors with two other brown Labrador Retriever puppies

Какую собаку выбрать — чистопородную или метиса?

Черно-белое изображение сидящих взрослых пуделя и йоркширского терьера на белом фоне

Поиск подходящей породы

Собаки отличаются размерами и телосложением. Воспользуйтесь нашим инструментом и найдите породу, которая наилучшим образом будет соответсвовать вашему образу жизни.

Посмотреть все породы собак

Поставьте лайк и поделитесь этой страницей