Хотите завести собаку?
Советы и информация, которые помогут вам принять правильное решение для себя и для благополучия вашей будущей собаки.
Подходит ли вам собака как любимец?
Есть много факторов, которые следует учитывать, планируя завести собаку.
Выбор собаки, которая подходит именно вам
Каждая порода уникальна, поэтому уделите время выбору породы, которая лучше всего подойдет для вас и вашего образа жизни.
Поиск подходящей породы
Собаки отличаются размерами и телосложением. Воспользуйтесь нашим инструментом и найдите породу, которая наилучшим образом будет соответсвовать вашему образу жизни.
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