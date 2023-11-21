Здоровье - основа жизни
Период роста щенка – это этап значительных изменений в физиологии и поведении собаки. Питание, разработанное с учетом потребностей в период развития, поможет уязвимому щенку вырасти сильной здоровой собакой.
ROYAL CANIN® Puppy – это питание, разработанное специально для щенков и содержащее необходимые витамины и минералы для поддержания их здорового развития.
Этапы роста щенка
Понимание этапов, через которые проходит ваш щенок в процессе роста, поможет вам своевременно распознать возможные проблемы и позаботиться о них. Правильный баланс питательных веществ в составе корма – ключевой фактор здорового развития и взросления щенка.
От рождения до 21 дня
Неонатальный период
На первом этапе роста щенки в основном едят и спят. Глаза и уши щенка постепенно начинают функционировать. Поначалу зрение и слух будут слабыми, но улучшатся в течение третьей недели жизни.
3–8 недель
Отлучение от матери
На этом этапе щенки начинают вступать в игровые схватки между собой. К концу этого периода они могут начать общаться друг с другом при помощи звуков и движений, например виляния хвостом.
Старше 8 недель
Период роста щенков
Иерархия, социализация и дрессировка имеют жизненно важное значение, так как они помогают щенку стать уверенной и воспитанной взрослой собакой. Для поддержания непрерывного роста щенкам необходимо обеспечить специальное питание до достижения взрослого возраста.
Наши гаммы рационов для щенка
Питание для щенков от ROYAL CANIN® поддерживает их рост и развитие, обеспечивая всеми питательными веществами, необходимыми в первый год жизни.
Где купить?
Ознакомьтесь со списком зоомагазинов и интернет-магазинов, где представлен широкий ассортимент рационов.