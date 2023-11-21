Здоровье - основа жизни

Период роста щенка – это этап значительных изменений в физиологии и поведении собаки. Питание, разработанное с учетом потребностей в период развития, поможет уязвимому щенку вырасти сильной здоровой собакой.

ROYAL CANIN® Puppy – это питание, разработанное специально для щенков и содержащее необходимые витамины и минералы для поддержания их здорового развития.

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Этапы роста щенка

Понимание этапов, через которые проходит ваш щенок в процессе роста, поможет вам своевременно распознать возможные проблемы и позаботиться о них. Правильный баланс питательных веществ в составе корма – ключевой фактор здорового развития и взросления щенка.
Neonatal Labrador Retriever puppy lying down
От рождения до 21 дня

Неонатальный период

На первом этапе роста щенки в основном едят и спят. Глаза и уши щенка постепенно начинают функционировать. Поначалу зрение и слух будут слабыми, но улучшатся в течение третьей недели жизни.
Labrador Retriever puppy sitting in black and white on a white background
3–8 недель

Отлучение от матери

На этом этапе щенки начинают вступать в игровые схватки между собой. К концу этого периода они могут начать общаться друг с другом при помощи звуков и движений, например виляния хвостом.
Older Labrador Retriever puppy sitting in black and white on a white background
Старше 8 недель

Период роста щенков

Иерархия, социализация и дрессировка имеют жизненно важное значение, так как они помогают щенку стать уверенной и воспитанной взрослой собакой. Для поддержания непрерывного роста щенкам необходимо обеспечить специальное питание до достижения взрослого возраста.

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Питание для щенков от ROYAL CANIN® поддерживает их рост и развитие, обеспечивая всеми питательными веществами, необходимыми в первый год жизни.
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