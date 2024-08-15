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Забота о здоровье щенка

За первые месяцы жизни щенок активно растет, что проявится и в изменениях внешнего вида, и в его поведении. Если вы на этом этапе позаботитесь о его здоровье и сформируете правильный режим питания и активности, то заложите основу для его здоровой жизни в будущем.

Шесть советов по поддержанию здоровья щенка

В первые недели совместной жизни вы можете сделать достаточно много, чтобы поддержать здоровье щенка. Вот несколько советов от ветеринарных врачей и специалистов по питанию компании Royal Canin.

1. Изучайте движения и реакции своего щенка, чтобы, если он вдруг заболеет, сразу распознать это.

2. Если вы заметили, что щенок ведет себя не как обычно, это повод проконсультироваться с ветеринарным врачом.

3. Убедитесь, что ваш щенок получает все необходимые ему питательные вещества в составе специального сбалансированного рациона.

4. Предоставьте щенку множество возможностей для сна и спокойного отдыха как днем, так и ночью.

5. Собаки любят компанию, поэтому проводите время со щенком и не забывайте общаться и играть с ним.

6. Всегда придерживайтесь рекомендованной ветеринарным врачом схемы вакцинации и дегельминтизации.

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Выберите подходящий рацион

1

Расскажите о своем любимце

2

Получите индивидуальные рекомендации

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Наблюдайте за изменениями в здоровье своего любимца

Выбрать индивидуальный рацион
Корм Royal Canin для щенков

Поддержите формирование иммунитета щенка при помощи здорового питания, учитывающего его потребности

Для здоровья и благополучия щенков в долгосрочной перспективе жизненно важно сформировать у них сильную иммунную систему в первые месяцы жизни. Наши рационы, разработанные на основании научных данных, помогают поддерживать стабильный и здоровый рост ваших питомцев.

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Jack russell terrier puppy sitting in a veterinary clinic

Осмотри щенка ветеринарным врачом

Когда щенок освоится в новом доме, пора показать его ветеринарному врачу. Ветеринарный врач должен провести обследование вашего питомца, а также ряд важных процедур, таких как вакцинация и дегельминтизация.

Первое посещение ветеринарного врача

Вакцинация и дегельминтизация

Наиболее эффективно проводить дегельминтизацию и вакцинацию согласно установленному плану. Ветеринарный врач разработает оптимальную для вашего питомца схему вакцинации и дегельминтизации.
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Значение вакцинации для щенков

Прививки укрепляют естественный иммунитет щенков и жизненно важны для защиты от различных заболеваний. Ветеринарный врач должен сделать щенку первые прививки в возрасте около восьми недель. Необходимо ежегодно проводить ревакцинацию, чтобы обеспечить эффективную защиту от наиболее опасных заболеваний.

Прививки / вакцинация щенков
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Защита от болезней

Рекомендованные прививки защищают щенков от таких заболеваний, как парвовирус, питомниковый кашель, чума плотоядных, гепатит, вирус парагриппа и бешенство.

Ветеринарный врач оценит образ жизни щенка, определит, нуждается ли он в дополнительных прививках, и составит схему вакцинации для него.

Дегельминтизация щенков
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Профилактика заражения щенка гельминтами

Гельминты - это внутренние паразиты, которые могут повлечь целый ряд проблем со здоровьем, в частности потерю веса, задержку роста и расстройства пищеварения. Поскольку иммунная система щенка еще развивается, ему легко заразиться гельминтами, поэтому необходимо регулярно проводить
дегельминтизацию.
Ветеринарный врач подберет для вашего щенка программу дегельминтизации, которая лучше соответствует его образу жизни. В большинстве случаев дегельминтизацию проводят ежемесячно, пока щенку не исполнится полгода, а потом реже одного раза в три-шесть месяцев.

Дегельминтизация щенков
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Распространенные гельминты у щенков

У щенков обычно встречаются четыре типа гельминтов. Круглые гельминты селятся в тонком кишечнике и могут достигать 20 см в длину, вызывая серьезные проблемы со здоровьем. Анкилостомы прикрепляются к стенкам тонкого кишечника и питаются кровью щенка, что приводит к потере питательных веществ и ухудшению самочувствия.

Ленточные гельминты имеют плоскую форму. Они обычно не причиняют серьезного вреда собакам, но иногда вызывают потерю веса. Власоглавы достаточно редко встречаются, и обычно их сложно диагностировать.

Дегельминтизация щенков
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Симптомы заражения гельминтами

Обратите внимание на следующие симптомы, которые могут указывать на заражение щенка гельминтами: диарея и (или) рвота, сухая или жесткая шерсть, кровь в стуле, вздутие живота, вялость, видимые гельминты в стуле, в анальной области или рвотных массах.

Дегельминтизация щенков

Дополнительные материалы

Щенку джек-рассел-терьера делают прививку в кабинете ветеринарного врача.

Вакцинация щенков

Щенок золотистого ретривера сидит на смотровом столе в кабинете ветеринарного врача.

График вакцинации собак

Щенок лежит на смотровом столе в кабинете ветеринарного врача.

Чума у собак

Молодой лабрадор-ретривер лежит на смотровом столе в кабинете ветеринарного врача.

Гепатит у собак

Щенок сибирского хаски лежит на смотровом столе в кабинете ветеринарного врача.

Питомниковый кашель у собак

Щенок таксы на смотровом столе в кабинете ветеринарного врача

Лептоспироз у собак

Щенок джек-рассел-терьера сидит на смотровом столе в кабинете ветеринарного врача.

Парвовирус у собак

Щенок сидит на смотровом столе в кабинете ветеринарного врача

Вирус парагриппа у собак

Кастрация щенков

Нужно ли кастрировать щенка?

Кастрация щенка означает, что вы не сможете получить от него потомство, поскольку после этой процедуры прекращается выработка спермы у самцов (яйцеклеток у самок). При этом такая операция положительно влияет на здоровье и поведение собаки, а также избавляет от нежелательных пометов.

У самцов такую процедуру часто называют «кастрация», а у самок — «стерилизация», хотя это не совсем равнозначные понятия. В обоих случаях щенку делается общий наркоз, и ветеринарный врач проводит небольшую операцию.

Преимущества кастрации и стерилизации щенков

Кастарация щенков

Кобели

  • Снижение риска опухолей семенников и анальных желез, а также патологий простаты.
  • Значительно снижается вероятность того, что самцы будут метить территорию в вашем саду.
  • Самец менее склонен рыскать, помечать территорию мочой или проявлять агрессию.
Стерилизация щенков

Собаки женского пола

 

  • Предотвращает образование опухолей молочных желез.
  • Уменьшаются или исчезают симптомы течки.

 

Стерилизация щенков

И то, и другое

  • Предотвращает заболевания, передающиеся половым путем.
  • Самцов больше не привлекают самки.
  • Предотвращает появление незапланированного потомства.
Стерилизация и кастрация щенков

Когда следует кастрировать или стерилизовать щенка

Обычно стерилизацию делают в период полового созревания. Собакам женского пола эту процедуру обычно проводят в период от четырех до девяти месяцев, а кобелям — от семи до десяти месяцев. Собаки мелких пород обычно достигают половой зрелости быстрее, чем собаки более крупных пород, поэтому лучшее время для стерилизации вашего щенка поможет определить ветеринарный врач.

Дополнительные материалы

Jack russell terrier puppy lying down in a dog bed

Распространенные нарушения здоровья у щенков

Знание распространенных заболеваний, которые могут возникнуть у вашего щенка, и симптомов, на которые стоит обращать внимание, поможет вам чувствовать себя увереннее и лучше заботиться о своем питомце.

Распространенные проблемы со здоровьем
Корм Royal Canin для щенков

Надлежащее питание, которое поможет вашему щенку оставаться здоровым

Питание щенка — залог его здоровья и благополучия на долгие годы. От него зависят прочность костей, иммунитет, хорошее пищеварение и качество шерсти.
По мере взросления щенка его пищевые потребности меняются — особенно в течение первого года жизни. Чтобы помочь своему питомцу прожить полноценную жизнь, очень важно обеспечить ему правильное питание, соответствующее его возрасту и индивидуальным потребностям.

Кормление щенка
Корм Royal Canin для щенков

Посмотреть гаммы рационов для щенков

Питание, учитывающее потребности щенков в зависимости от возраста, породы и размерной группы.

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