1. Изучайте движения и реакции своего щенка, чтобы, если он вдруг заболеет, сразу распознать это.

2. Если вы заметили, что щенок ведет себя не как обычно, это повод проконсультироваться с ветеринарным врачом.

3. Убедитесь, что ваш щенок получает все необходимые ему питательные вещества в составе специального сбалансированного рациона.