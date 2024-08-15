Забота о здоровье щенка
Шесть советов по поддержанию здоровья щенка
Выберите подходящий рацион
Расскажите о своем любимце
Получите индивидуальные рекомендации
Наблюдайте за изменениями в здоровье своего любимца
Поддержите формирование иммунитета щенка при помощи здорового питания, учитывающего его потребности
Для здоровья и благополучия щенков в долгосрочной перспективе жизненно важно сформировать у них сильную иммунную систему в первые месяцы жизни. Наши рационы, разработанные на основании научных данных, помогают поддерживать стабильный и здоровый рост ваших питомцев.
Осмотри щенка ветеринарным врачом
Когда щенок освоится в новом доме, пора показать его ветеринарному врачу. Ветеринарный врач должен провести обследование вашего питомца, а также ряд важных процедур, таких как вакцинация и дегельминтизация.Первое посещение ветеринарного врача
Вакцинация и дегельминтизация
Значение вакцинации для щенков
Защита от болезней
Ветеринарный врач оценит образ жизни щенка, определит, нуждается ли он в дополнительных прививках, и составит схему вакцинации для него.
Профилактика заражения щенка гельминтами
Гельминты - это внутренние паразиты, которые могут повлечь целый ряд проблем со здоровьем, в частности потерю веса, задержку роста и расстройства пищеварения. Поскольку иммунная система щенка еще развивается, ему легко заразиться гельминтами, поэтому необходимо регулярно проводить
дегельминтизацию.
Ветеринарный врач подберет для вашего щенка программу дегельминтизации, которая лучше соответствует его образу жизни. В большинстве случаев дегельминтизацию проводят ежемесячно, пока щенку не исполнится полгода, а потом реже одного раза в три-шесть месяцев.
Распространенные гельминты у щенков
У щенков обычно встречаются четыре типа гельминтов. Круглые гельминты селятся в тонком кишечнике и могут достигать 20 см в длину, вызывая серьезные проблемы со здоровьем. Анкилостомы прикрепляются к стенкам тонкого кишечника и питаются кровью щенка, что приводит к потере питательных веществ и ухудшению самочувствия.
Ленточные гельминты имеют плоскую форму. Они обычно не причиняют серьезного вреда собакам, но иногда вызывают потерю веса. Власоглавы достаточно редко встречаются, и обычно их сложно диагностировать.
Симптомы заражения гельминтами
Обратите внимание на следующие симптомы, которые могут указывать на заражение щенка гельминтами: диарея и (или) рвота, сухая или жесткая шерсть, кровь в стуле, вздутие живота, вялость, видимые гельминты в стуле, в анальной области или рвотных массах.
Нужно ли кастрировать щенка?
Кастрация щенка означает, что вы не сможете получить от него потомство, поскольку после этой процедуры прекращается выработка спермы у самцов (яйцеклеток у самок). При этом такая операция положительно влияет на здоровье и поведение собаки, а также избавляет от нежелательных пометов.
У самцов такую процедуру часто называют «кастрация», а у самок — «стерилизация», хотя это не совсем равнозначные понятия. В обоих случаях щенку делается общий наркоз, и ветеринарный врач проводит небольшую операцию.
Преимущества кастрации и стерилизации щенков
Кобели
- Снижение риска опухолей семенников и анальных желез, а также патологий простаты.
- Значительно снижается вероятность того, что самцы будут метить территорию в вашем саду.
- Самец менее склонен рыскать, помечать территорию мочой или проявлять агрессию.
Собаки женского пола
- Предотвращает образование опухолей молочных желез.
- Уменьшаются или исчезают симптомы течки.
И то, и другое
- Предотвращает заболевания, передающиеся половым путем.
- Самцов больше не привлекают самки.
- Предотвращает появление незапланированного потомства.
Когда следует кастрировать или стерилизовать щенка
Дополнительные материалы
Распространенные нарушения здоровья у щенков
Знание распространенных заболеваний, которые могут возникнуть у вашего щенка, и симптомов, на которые стоит обращать внимание, поможет вам чувствовать себя увереннее и лучше заботиться о своем питомце.Распространенные проблемы со здоровьем