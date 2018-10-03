Решение о кастрации щенка — серьезный шаг. Эта процедура имеет множество преимуществ для вашей собаки, для вас и обстановки в вашем доме, но также она повлияет на поведение щенка.

Что такое кастрация?

Термин «кастрация» применяется к собакам-самцам, хотя иногда он используется для обоих полов. Это ветеринарная процедура, цель которой — предотвратить появление у животного потомства. Другое название этой процедуры — стерилизация.

Как происходит кастрация?

Операцию проводит ветеринарный врач. Наиболее распространенным является тип кастрации, при котором семенники собаки полностью удаляются. Этот тип также называется «хирургической абляцией». После проведения этой операции животное теряет возможность вырабатывать сперму, позволяющую оплодотворить самку и дать потомство.

Когда следует кастрировать собаку?

Если вы решили кастрировать своего щенка, это нужно сделать до наступления половой зрелости, которая наступает в возрасте 7–10 месяцев. У крупных и гигантских пород собак половое созревание наступает немного позже, поэтому их следует стерилизовать в более старшем возрасте. Ветеринарный врач посоветует лучшее время для кастрации, когда она будет наиболее безопасной для вашего щенка и удобной для вас.

Как узнать, следует ли кастрировать щенка?

Кастрация щенка имеет несколько преимуществ, которые могут оказать положительное влияние на его здоровье и обстановку в вашем доме.

У собаки снизится склонность к побегам, она станет меньше драться и проявлять враждебность по отношению к другим собакам.

Другие кобели будут меньше метить территорию в вашем саду или не будут делать этого вовсе.

Снизится риск того, что ваша собака убежит.

У собаки не будет нежелательного потомства и заболеваний, передающихся половым путем.

Поведение собаки станет менее агрессивным.

Тем не менее существуют некоторые свидетельства того, что у кастрированных щенков повышается риск развития опухолей простаты и костей в сравнении с некастрированными.

Чем кормить кастрированного щенка?

После кастрации метаболизм собаки меняется. Меняются и ее потребности в энергии, что может создать проблему из-за резкого увеличения риска набора веса. Это может произойти всего за несколько недель или месяцев, поэтому, если вы решили кастрировать щенка, важно подготовиться к такой ситуации.

Новые пищевые потребности необходимо сразу же принять во внимание. Вы можете это сделать, давая животному корм, разработанный специально для кастрированных собак. Ветеринарный врач проконсультирует вас по вопросам контроля над весом собаки и корректировки ее рациона после операции.

Кастрация щенков — весьма распространенная процедура, которая может помочь сделать их более дружелюбными, а вашу домашнюю жизнь — более спокойной. Тем не менее, выбор остается за вами. Если вы сомневаетесь, обратитесь за советом к ветеринарному врачу.